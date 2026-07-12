Honduras

Más de 760 barrios y colonias de la capital de Honduras permanecen en riesgo por lluvias

La Alcaldía del Distrito Central informó que unas 600 mil personas habitan en sectores vulnerables a inundaciones, deslizamientos y derrumbes durante la temporada lluviosa.

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La AMDC elevó a 763 el número de barrios y colonias vulnerables en Tegucigalpa y Comayagüela. Más de 600 mil personas habitan en zonas expuestas a deslizamientos e inundaciones. (Foto: Archivo / EFE/Humberto Espinoza

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que 763 barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela se encuentran catalogados como vulnerables ante la temporada lluviosa, debido al riesgo de deslizamientos, derrumbes, inundaciones y desprendimientos de tierra, una cifra que refleja el aumento de zonas expuestas a emergencias en la capital hondureña.

El director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo, Julio Quiñónez, explicó que estos sectores presentan condiciones de alta susceptibilidad por la saturación de los suelos, la cercanía a quebradas y laderas inestables, así como por otros factores que incrementan la posibilidad de incidentes durante las lluvias.

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De acuerdo con las autoridades municipales, más de 600 mil personas residen en estos barrios y colonias, por lo que miles de familias permanecen expuestas a posibles afectaciones ocasionadas por precipitaciones intensas, crecidas de quebradas, deslizamientos de tierra y otros fenómenos asociados al invierno.

"Son 763 barrios y colonias que son susceptibles a sufrir afectaciones, inundaciones, deslizamientos y desprendimiento de material“, manifestó Quiñónez al detallar el panorama de riesgo que enfrenta la capital.

El funcionario indicó que, aunque algunos pronósticos climáticos apuntan a una eventual disminución de las lluvias debido a la influencia del fenómeno de El Niño, Honduras continúa siendo un país altamente vulnerable por su ubicación geográfica, lo que favorece el desarrollo y desplazamiento de sistemas tropicales durante la temporada ciclónica.

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Las lluvias incrementan el riesgo de derrumbes en varios sectores de la capital hondureña. La municipalidad ejecuta obras de mitigación para reducir el impacto del invierno. (Foto: Archivo / EFE/ Humberto Espinoza)

En ese sentido, señaló que las autoridades mantienen una vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas, ya que la formación de tormentas tropicales, depresiones o huracanes podría modificar rápidamente el comportamiento del clima y generar precipitaciones de gran intensidad.

Ante este escenario, la AMDC continúa ejecutando diversas obras preventivas para reducir el impacto de las lluvias en las zonas de mayor riesgo y disminuir la vulnerabilidad de las familias que habitan en estos sectores.

Entre las principales acciones se encuentran el dragado de ríos y quebradas, la limpieza de sistemas de drenaje, la remoción de sedimentos y la construcción de obras de mitigación, como muros de contención, canalizaciones y estabilización de taludes.

Las autoridades municipales explicaron que estos trabajos buscan mejorar el flujo del agua durante las lluvias, reducir el riesgo de inundaciones y evitar que el material desprendido de las laderas afecte viviendas o vías de acceso.

Asimismo, la comuna desarrolla proyectos de infraestructura destinados a fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos y minimizar las pérdidas humanas y materiales que históricamente se registran durante el invierno.

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El dragado de ríos y quebradas forma parte de las acciones preventivas de la AMDC. Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones climáticas. (Foto: Archivo/EFE/Humberto Espinoza)

Quiñónez reiteró que la prevención continúa siendo una de las principales herramientas para enfrentar la temporada lluviosa, por lo que exhortó a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpios los sistemas de drenaje, evitando lanzar basura en ríos y quebradas y reportando cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.

El funcionario también hizo un llamado a las familias que residen en zonas identificadas como vulnerables para que permanezcan atentas a los avisos emitidos por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y por la propia municipalidad, especialmente cuando se pronostiquen lluvias intensas.

Entre las principales recomendaciones figuran no cruzar ríos o quebradas crecidas, preparar planes familiares de evacuación, identificar albergues temporales y atender de inmediato cualquier instrucción emitida por los organismos de emergencia en caso de una eventual evacuación preventiva.

Cada año, durante la temporada lluviosa, decenas de barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela registran afectaciones por inundaciones, deslizamientos y colapsos de infraestructura, especialmente en sectores ubicados en laderas, cauces de quebradas y zonas de alta pendiente, donde las lluvias incrementan considerablemente el riesgo para la población.

Las autoridades municipales aseguraron que continuarán desarrollando acciones preventivas y de monitoreo permanente con el propósito de reducir la exposición de las familias a estos fenómenos y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia que pueda presentarse en la capital.

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