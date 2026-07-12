Guatemala: El creador de contenido Kerry Mann despide su visita con un encuentro en el Mercado de Artesanías La Aurora

Kerry Mann cerró en Guatemala una semana de recorrido con un encuentro masivo en el Mercado de Artesanías La Aurora organizado por el Inguat. (Inguat)

El influencer culinario Kerry Mann cerró en Guatemala una semana de recorrido con un encuentro masivo en el Mercado de Artesanías La Aurora, una actividad organizada por el Instituto Guatemalteco de Turismo que, además de reunir a sus seguidores, funcionó como vitrina para proyectar la cocina local ante audiencias internacionales y reforzar la apuesta oficial por el turismo gastronómico.

El dato más concreto del impacto llegó desde el propio Inguat: su director, Harris Whitbeck, afirmó que las publicaciones del creador estadounidense sobre su paso por el país generaron alrededor de 10 millones de interacciones. Esa cifra condensó el objetivo central de la visita: convertir experiencias culinarias y culturales en exposición digital para Guatemala.

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Whitbeck explicó que el viaje culminó después de una semana “muy, pero muy intensa” para Mann, su esposa y sus hijos, con paradas en Antigua, Atitlán, Tikal y mercados locales. Según el funcionario, el grupo conoció no solo la gastronomía guatemalteca, sino también “la calidez” con la que el país recibe a sus visitantes.

El encuentro reunió a familias y amigos que asistieron para tomarse fotografías con el creador de contenido, conocido en redes por grabar videos en los que prueba platos tradicionales de distintos países. El acto de despedida se realizó después de una gira iniciada el 4 de julio, cuando llegó al territorio nacional para visitar La Antigua Guatemala, Sololá, Petén y la ciudad de Guatemala.

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Kerry Mann cerró en Guatemala una semana de recorrido con un encuentro masivo en el Mercado de Artesanías La Aurora organizado por el Inguat. (Inguat)

El Inguat usó la visita para posicionar a Guatemala como destino culinario

La visita fue organizada por el Instituto Guatemalteco de Turismo como parte de una estrategia de promoción internacional basada en experiencias directas y en el alcance de creadores digitales. Desde su llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora, las autoridades presentaron el recorrido como una herramienta para mostrar recetas tradicionales, mercados, restaurantes y espacios culturales.

Ese objetivo quedó explicitado en la actividad final. El meet & greet realizado este sábado 11 de julio entre las 10:00 y las 12:00 horas en la zona 13 capitalina buscaba acercar a Mann con el público local, pero terminó amplificando un mensaje más amplio sobre la cocina guatemalteca y su potencial de atracción internacional.

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Whitbeck resumió esa idea con una frase centrada menos en los platos y más en la experiencia humana: “Lo que más se llevan ellos es la calidez de los guatemaltecos, lo que hace que nuestro trabajo como ente rector del turismo sea más fácil”.

La respuesta de Mann reforzó esa misma línea. Al tomar la palabra, dijo que todo el viaje había sido extraordinario, desde Tikal hasta Petén y el lago, pero añadió que lo que más había disfrutado fue conocer a la gente.

Kerry Mann cerró en Guatemala una semana de recorrido con un encuentro masivo en el Mercado de Artesanías La Aurora organizado por el Inguat. (Inguat)

Mann dijo que el vínculo con la gente fue lo más valioso del viaje

En su intervención, el influencer con la traducción del mismo Whitbeck afirmó: “Lo que más amo y lo que más he disfrutado es conocerlos a ustedes”. Luego agregó que pudo sentir el corazón de las personas, ver cómo viven y experimentar la apertura con la que lo recibieron a él y a su familia.

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También expresó: “Hay una parte de mi corazón que no sabía que tenía y que necesitaba ser llenada, y ustedes la llenaron por completo”. Más adelante insistió en que había intentado documentar la belleza del país con fotografías, pero sostuvo que no existe forma de captarla por completo sin estar en el lugar y vivirla de primera mano.

Esa declaración se sumó a otra reacción previa sobre los alimentos que probó durante su recorrido: pepián, subanik, tortillas negras, dulces típicos y café guatemalteco. En ese contexto, Mann dijo: “Amo muchísimo esta comida”.

La interacción con cocineros locales y emprendedores de mercados y cocinas familiares fue presentada como otra capa del mismo mensaje. Cada fotografía, cada video y cada reacción en redes sociales, según el texto fuente, ayudó a contar la historia de Guatemala a través de su comida y a mostrar el trabajo de quienes sostienen esa tradición en espacios cotidianos.

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