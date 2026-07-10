Sociedad

Anticipan la llegada de un frente frío en el AMBA: cómo estará el tiempo la noche del partido Argentina vs. Suiza

Hay alertas amarillas y naranjas en la Patagonia y Mendoza por lluvias y nevadas. En CABA y el Gran Buenos Aires llegará aire frío desde el sur

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Una mujer con abrigo verde, gorro gris, bufanda azul y beige, y guantes marrones camina por una calle urbana con edificios antiguos al fondo.
El pronóstico del AMBA para el fin de semana largo anticipa cielo cubierto, tiempo inestable y temperaturas entre 9°C y 14°C (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrancó el fin de semana largo con cielos cubiertos, tiempo inestable y temperaturas que no superaron los 14°C, ni lo harán de cara a lo que resta. El piso térmico se ubicará alrededor de los 9°C, con posibilidad de lloviznas o lluvias aisladas entre la tarde y la noche bajo una cobertura nubosa que no dará tregua.

Luego de una pequeña primavera a mitad de semana, el fin de semana largo patrio por el Día de la Independencia —celebrado este jueves 9 de julio— volvió con un tiempo invernal: frío y cielo nublado.

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De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes el cielo será totalmente tomado por nubes y no habrá sol. El termómetro, por su parte, marcará 13 °C de máxima y 10 °C de mínima en la Ciudad de Buenos Aires.

El sábado no traerá alivio para la región del AMBA. La jornada arrancará con neblinas matinales que reducirán la visibilidad, y la nubosidad persistirá a lo largo del día, según indicó el medio especializado Meteored. Para la noche, momento en el que jugará la Selección Argentina por los cuartos de final ante Suiza por el Mundial 2026, la probabilidad de precipitaciones baja considerablemente. Sin embargo, el termómetro irá en descenso: se espera que parte desde los 12 °C y para la medianoche, cuando termine el encuentro, baje a 9 °C. Por lo que se pronostica una noche fría.

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El sábado seguirá el tiempo nublado en el AMBA, con neblinas matinales, lloviznas intermitentes y escasa amplitud térmica
El sábado seguirá el tiempo nublado en el AMBA, con neblinas matinales, lloviznas intermitentes y escasa amplitud térmica

Las lloviznas intermitentes podrían estar presentes, especialmente durante las primeras horas, con una amplitud térmica muy estrecha: entre 10°C y 15°C para CABA. Un día frío, húmedo y gris, sin grandes variaciones entre la mañana y la tarde.

El cambio más pronunciado del fin de semana llegará recién el domingo 12. El ingreso de aire frío desde el sur sobre la franja central del país producirá un descenso térmico marcado hacia la noche, a medida que la nubosidad ceda y el tiempo se estabilice.

Para el AMBA, el dato más llamativo es el horario en que se registrará la temperatura mínima: no será durante la madrugada, como suele ocurrir, sino cerca de la medianoche. CABA podría marcar 9°C alrededor de las 24 horas. La máxima se ubicaría en los 13 °C.

En cambio, en el Gran Buenos Aires (GBA) los termómetros podrían descender hasta los 3°C en ese mismo momento, según proyectó Meteored. Durante la última jornada tampoco saldrá el sol, por lo que todo el fin de semana será nublado.

Un hombre caucásico de mediana edad con gafas, abrigo beige, bufanda clara y guantes oscuros camina por una calle soleada con árboles y edificios al fondo.
El lunes volverá el sol al AMBA, con una mínima de 6°C, una máxima de 14°C y nubosidad recién desde la segunda mitad del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recién el lunes volverá a ser un día soleado. Si bien la mínima será de 6 °C, durante la primera mitad del día no habrá nubes, y recién para la segunda parte de la jornada aparecerán algunas, de acuerdo con el pronóstico del organismo nacional. La máxima será de 14 °C.

El resto del país, entre alertas en la cordillera y calor en el norte

Mientras el AMBA transita un fin de semana frío y nublado, el escenario más severo para viernes se ubica en la Patagonia y la región de Cuyo.

El SMN emitió alerta amarilla por lluvias persistentes y nevadas para toda la extensión de Neuquén y Río Negro, con acumulados proyectados de hasta 30 milímetros.

La situación escala en la cordillera central y norte neuquino, donde rige una alerta naranja: allí se esperan entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual y precipitación en forma de lluvia mezclada con nieve en las zonas de mayor altitud.

El SMN mantiene alertas amarillas y naranjas en Patagonia y Mendoza por lluvias, nevadas, viento blanco y baja visibilidad, mientras el norte espera tormentas y máximas de hasta 26°C
El SMN mantiene alertas amarillas y naranjas en Patagonia y Mendoza por lluvias, nevadas, viento blanco y baja visibilidad, mientras el norte espera tormentas y máximas de hasta 26°C

La cordillera de Mendoza también enfrenta condiciones de riesgo el viernes. Esa zona combina alertas de nivel amarillo y naranja por nevadas, con acumulados estimados de entre 50 y 70 centímetros que podrían ser superados en puntos específicos. A ese cuadro se suman vientos intensos y la posibilidad de viento blanco en la alta montaña, con la consiguiente reducción de visibilidad en los pasos cordilleranos.

La región Pampeana recibirá el avance del aire frío desde el sur durante el viernes, con un aumento generalizado de la nubosidad y la humedad. Más al norte, el sector del Noreste Argentino (NEA) mantendrá condiciones inestables, con probables chaparrones y tormentas sobre Misiones en particular.

Con la llegada del sábado, la Patagonia comenzará a estabilizarse. Las mañanas en esa zona serán frías a gélidas, con nubosidad variable y sin alertas meteorológicas activas. El norte del país, en tanto, recuperará temperaturas más altas: las máximas volverán a trepar por encima de los 20°C, con picos de entre 25 y 26°C en Formosa, Chaco, el noreste de Santiago del Estero y el este de Salta, según Meteored.

El domingo 12 también traerá novedades para el norte argentino. Misiones, Formosa, el norte de Corrientes y el este de Chaco tendrán probables lluvias y tormentas durante esa jornada. El mismo frente de aire relativamente más frío que avanzará desde el sur impactará de forma gradual sobre esa región, con un descenso de las temperaturas mínimas que se consolidará al inicio de la semana siguiente.

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