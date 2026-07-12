La maldición de 64 años que intentará romper la selección argentina en el Mundial 2026

Argentina superó a Suiza en otro sufrido partido, jugará la semifinal ante Inglaterra y sigue en camino a romper la maldición del torneo que está vigente desde hace 64 años: el campeón del mundo no logra defender la corona desde Brasil en 1962.
Desde la instauración de la Copa del Mundo en 1930, sólo ocho países han logrado consagrarse campeones. Pero apenas dos seleccionados pudieron defender con éxito el título en la edición siguiente. Italia y Brasil son las únicas selecciones que festejaron el bicampeonato mundial, estableciendo una marca que se mantiene vigente desde hace más de seis décadas.
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La Azzurra se coronó en 1934 como anfitriona, en una edición marcada por el contexto político y la presión del régimen de Benito Mussolini. Cuatro años más tarde, en Francia 1938, el equipo dirigido por Vittorio Pozzo volvió a alcanzar la gloria bajo el liderazgo de Giuseppe Meazza, convirtiéndose en la primera selección en lograr dos títulos de manera consecutiva.
El segundo caso corresponde a Brasil, que levantó la copa en Suecia 1958 y repitió la hazaña en Chile 1962. En la primera consagración, la aparición de un joven Pelé cambió la historia del fútbol. El equipo avanzó con autoridad y derrotó a Suecia en la final. Cuatro años después, una lesión de Pelé obligó a Garrincha a asumir el protagonismo. Brasil venció a Checoslovaquia por 3-1 y se convirtió en el último bicampeón mundial hasta la fecha.
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Desde entonces, ninguna selección pudo repetir el logro. La lista de campeones que no lograron revalidar el título incluye a Argentina, que tras la conquista de 1986 llegó a la final en 1990 pero perdió con Alemania. Brasil experimentó una situación similar: campeón en 1994, cayó en la final de 1998 ante Francia. Más cerca en el tiempo, Francia buscó el bicampeonato en 2022, pero la Albiceleste lo impidió en la definición disputada en Qatar.
También hay casos rutilantes de campeones que en su siguiente participación fueron eliminados en fase de grupos. El primero fue Italia, ganador en 1938 y eliminado rápidamente en 1950 (las Copas del Mundo en 1942 y 1946 no se disputaron por la Segunda Guerra Mundial). El siguiente caso fue el de Brasil, vencedor en 1962 y sacado abruptamente de la competencia en 1966. Francia, tras su primera estrella en 1998, fracasó en 2002. Lo mismo le sucedió a la Azzura en 2010 tras lo victoria en 2006.
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La lista de fracasos la completan España, que conquistó su primera Copa del Mundo en 2010 y en 2014 fue eliminado en fase de grupos, y Alemania, que fue campeón en Brasil y no pudo pasar la primera etapa en Rusia.
LAS ACTUACIONES DE LOS CAMPEONES:
Uruguay campeón en 1930: no participaron del Mundial 1934 en Italia
Italia campeón en 1934: campeón en el Mundial 1938
Italia campeón en 1938: eliminado en fase de grupos en el Mundial 1950 (en 1942 y 1946 no se disputó la Copa del Mundo por la Segunda Guerra Mundial)
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Uruguay campeón en 1950: cuarto en el Mundial 1954
Alemania campeón en 1954: cuarto en el Mundial 1958
Brasil campeón en 1958: campeón en el Mundial 1962
Brasil campeón en 1962: eliminado en fase de grupos en el Mundial 1966
Inglaterra campeón en 1966: eliminado en cuartos de final en el Mundial 1970
Brasil campeón en 1970: cuarto lugar en el Mundial 1974
Alemania campeón en 1974: eliminado en segunda fase en el Mundial 1978
Argentina campeón en 1978: eliminado en segunda fase en el Mundial 1982
Italia campeón en 1982: eliminado en octavos en el Mundial 1986
Argentina campeón en 1986: segundo en el Mundial 1990
Alemania campeón en 1990: eliminado en cuartos en el Mundial 1994
Brasil campeón en 1994: segundo en el Mundial 1998
Francia campeón en 1998: eliminado en fase de grupos en el Mundial 2002
Brasil campeón en 2002: eliminado en cuartos de final en el Mundial 2006
Italia campeón en 2006: eliminado en fase de grupos en el Mundial 2010
España campeón en 2010: eliminada en fase de grupos en el Mundial 2014
Alemania campeón en 2014: eliminada en fase de grupos en el Mundial 2018
Francia campeón en 2018: subcampeón en el Mundial de 2022
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