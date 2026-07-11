Roció a su pareja con combustible, intentó prenderla fuego con un encededor y la salvó su hija: quedó detenido

Ministerio Público Fiscal de Río Negro

Un hombre fue imputado este sábado por intento de femicidio en Cipolletti, Río Negro, y quedó bajo prisión preventiva luego de un violento episodio que involucró a su pareja y los hijos menores de edad de la mujer. El hecho ocurrió el viernes y tuvo lugar en una vivienda compartida por el acusado, la víctima y tres niños, entre ellos una hija en común.

La secuencia de violencia comenzó alrededor de las 11:15, cuando el hombre inició una discusión por un reclamo de dinero. Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, el acusado insultó a la mujer, la golpeó, la sujetó del cuello y la presionó contra la puerta de ingreso. Durante el ataque, una de las adolescentes intervino para separar al agresor y otro de los niños resultó golpeado en el rostro al intentar proteger a su madre.

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En medio de la agresión, la mujer tomó un cuchillo con la intención de defender a su hijo, pero lo soltó inmediatamente a pedido de la hija menor, quien le rogó que no lo utilizara. En ese momento, el hombre aprovechó para rociar a la víctima con combustible e intentó prenderla fuego con un encendedor, mientras la amenazaba de muerte.

La acción, sin embargo, no se consumó porque la adolescente logró golpear la mano del imputado y hacer caer el encendedor al suelo. Con la ayuda de su hermano, ambos consiguieron sacar al hombre de la vivienda.

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Fuera de la casa, el acusado siguió en su actitud violenta: provocó daños en el vehículo de la víctima con un ladrillo y terminó retirándose del lugar mientras amenazaba con volver. Pocos minutos más tarde, el hombre volvió al domicilio. Pero para ese momento, ya se encontraba presente personal policial, que procedió a su detención.

Este sábado se llevó a cabo la audiencia de imputación, donde la Fiscalía presentó como pruebas el acta del procedimiento policial, la denuncia y entrevista de la víctima, los testimonios de dos vecinas que acudieron en auxilio, certificados médicos de la mujer y del niño lesionadoe informes del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigación Forense. También una evaluación de riesgo elaborada por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

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El informe del médico forense constató lesiones recientes en el cuello y antebrazo izquierdo de la mujer, compatibles con presión o compresión digital y excoriaciones provocadas por uñas. Además, pese a que la víctima manifestó haberse bañado y cambiado de ropa, el examen médico indicó que aún se percibía olor a combustible en su cuerpo.

El documento forense también describió lesiones de distinta evolución, entre ellas una compatible con un golpe directo recibido días antes y otras equimosis y excoriaciones de mayor antigüedad, lo que fue considerado por la Fiscalía como indicio de un contexto de violencia previa.

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Durante la audiencia, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Laura Olea argumentaron que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro concreto de fuga, por lo que solicitaron la medida de prisión preventiva. La defensa, a cargo del defensor oficial Sebastián Nolivo, propuso alternativas menos gravosas, pero la jueza de garantías Sonia Martín dispuso que quede detenido por cuatro meses.

Dirigiéndose al imputado, la magistrada remarcó que el Estado tiene el deber de garantizar la tranquilidad y protección tanto de la víctima como de los niños involucrados, y que la medida cautelar resulta indispensable para asegurar el avance del proceso penal.

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