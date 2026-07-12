El improvisado partido de fútbol que protagonizaron los hijos de los jugadores de la selección argentina: “Denle una pelota”

⚽ Los hijos de los jugadores de la Selección se divierten tras el partido ¡pateando una boetella! 😂 pic.twitter.com/rnlyd08WhJ — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

El pase de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras un intenso triunfo por 3-1 frente a Suiza en Kansas City no solo desató la algarabía en la cancha y las tribunas, sino que dejó una postal inesperada una vez apagados los flashes. Cuando los hinchas ya se habían retirado y la tensión del partido daba paso al alivio, el estadio fue escenario de una celebración distinta: los hijos de los futbolistas tomaron el campo para compartir un momento de distensión y alegría junto a sus seres queridos.

El triunfo significó el último pasaje disponible a las semifinales de la Copa del Mundo y los jugadores aprovecharon para reencontrarse con quienes los acompañan desde las tribunas. Este ritual, habitual en cada presentación, cobró un sentido especial tras una jornada tan exigente. Las cámaras de la transmisión registraron el instante en que los futbolistas saludaron a sus familiares, se abrazaron y luego se detuvieron unos minutos en la tranquilidad del estadio vacío, antes de regresar a la concentración.

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En medio de ese clima de celebración, la atención se desvió de los astros de la pelota a los más pequeños. Los hijos de varios integrantes del plantel improvisaron un partido propio sobre el césped, pero en lugar de usar una pelota reglamentaria, optaron por una botella de plástico. La escena, capturada por las cámaras y compartida en redes sociales, se viralizó rápidamente por la ternura que despertó la imagen: un grupo de niños corriendo libres, ajenos al bullicio, inventando su propio juego en el escenario de una cita mundialista. “Acá se armó. Mirá, con una botella. Pero denle una pelota, tenemos 500. Me vuelvo loco. Están jugando con una botella de agua”, comentaron los periodistas de TyC Sports ante las imágenes.

Leandro Paredes festejó la victoria junto su esposa Camila Galante y sus hijos Victoria y Giovanni (@ccamilagalantee)

Entre los presentes, se reconoció a Francesca, la hija de Rodrigo De Paul, quien había disputado la mayor parte del encuentro antes de ceder su lugar a Lautaro Martínez. También se sumó Giovanni, hijo de Leandro Paredes y su esposa Camila Galante, junto a Victoria, la mayor, y Lautaro, el menor de la familia. Las imágenes mostraron cómo los pequeños, vestidos con la camiseta celeste y blanca, se entregaban a la diversión sin preocuparse por el protocolo ni las cámaras de la prensa.

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En el festejo se integró al grupo Emilia, la hija de Giovani Lo Celso y la kinesióloga Magui Alcacer. Nacida en España en diciembre de 2022, la niña lucía orgullosa la camiseta argentina con el dorsal número 11 y el apellido de su padre, detalle que se repitió en otros niños de la familia Lo Celso, quienes también viajaron para alentar en la Copa del Mundo.

Emilia, la hija de Giovani Lo Celso y Magui Alcacer estuvo presente en el pase de Argentina a semifinales (@maguialcacer)

El ritual familiar se completó con la presencia de Valentín, hijo del defensor Nicolás Otamendi y su pareja Celeste Rey, acompañados de Mía, la hija de ambos. Los chicos transformaron el estadio en un patio de juegos improvisado, desplazándose por el césped con la inocencia que solo los niños pueden mantener incluso en los escenarios más imponentes.

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Las redes sociales celebraron la espontaneidad del momento, destacando la capacidad de los niños para abstraerse del contexto competitivo y convertir una cancha mundialista en el escenario de un juego sin reglas ni premios, salvo el de compartir ese instante con sus padres y familiares.

Nicolás Otamendi estuvo acompañado de su pareja Celeste Rey y sus hijos Mía y Valentín luego del triunfo (@nicolasotamendi30)

En cuanto a lo deportivo, el duelo entre Argentina y Suiza dejó una marca en la historia de los Mundiales, ya que Lionel Messi se convirtió en el máximo asistidor de todos los tiempos con un centro medido para Alexis Mac Allister, quien definió de cabeza y abrió el marcador a los nueve minutos. La selección sudamericana encontró el camino al triunfo en la prórroga: un pase de Flaco López permitió a Julián Álvarez convertir un gol clave, y ya en el cierre, Lautaro Martínez decretó el 3-1 definitivo que selló la clasificación.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni debió recurrir al tiempo suplementario tras no poder mantener la ventaja inicial. Emiliano Martínez fue figura al evitar varios goles suizos, aunque no pudo impedir el empate de Dan Ndoye en la segunda parte. La expulsión de Breel Embolo por doble amonestación a los 71 minutos no facilitó el trámite para los argentinos, que igualmente debieron esforzarse hasta el final para asegurar su pase entre los cuatro mejores.

La selección argentina tendrá por delante el desafío de las semifinales frente a Inglaterra (Reuters/Denny Medley)

Ahora, el vigente campeón se prepara para una nueva semifinal: enfrentará a Inglaterra este miércoles desde las 16:00 (hora argentina) en el Estadio Atlanta. Una victoria depositará al conjunto nacional en la gran final pautada para el domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey. El otro cruce por un lugar en la definición será protagonizado por España y Francia, quienes se medirán este martes en Dallas, en el mismo horario.

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