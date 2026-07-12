Crimen y Justicia

La familia del policía asesinado en Carcarañá pidió ayuda para la búsqueda de testigos

Tras la violenta muerte del efectivo durante disturbios en un partido de fútbol, allegados solicitan colaboración ciudadana para avanzar en la investigación y hallar al resto de los responsables

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Eduardo Damián López - Santa Fe Policía
El oficial Eduardo Damián López, de 33 años, falleció tras ser agredido durante un operativo en la final de la Liga Cañadense

A casi dos semanas del asesinato de Eduardo Damián López, la familia del policía de 33 años asesinado en la ciudad de Carcarañá, Santa Fe, impulsa un pedido urgente a la comunidad para que se esclarezca el caso. La causa ya tiene dos detenidos, pero tanto la fiscalía como los allegados de la víctima sostienen que hay más involucrados en el ataque.

El hombre que murió era oriundo de Rosario y se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán. El crimen sucedió el domingo 28 de junio durante el operativo de seguridad de la final de la Liga Cañadense de Fútbol, entre Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas, en el club Cremería de Carcarañá.

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Las primeras versiones indicaban que sufrió una lesión por impacto de un elemento metálico, pero la investigación luego determinó que recibió un piedrazo en la cabeza, lo que le provocó una caída contra una estructura metálica. La investigación, liderada por el fiscal Juan Pablo Baños, apunta a que entre 15 y 20 personas participaron de la agresión, aunque solo dos fueron detenidos hasta el momento.

El reclamo de la familia de López se centra en que testigos que asistieron al evento, en el cual ocurrió el crimen, acerquen cualquier tipo de dato que permita avanzar en la investigación. “Si saben algo, declaren”, exigió una de las hermanas de López a través de redes sociales.

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El pedido se hizo público en las últimas horas a través de Victoria López, hermana de la víctima: “Hoy no escribo solo desde el dolor, escribo como su hermana. Me toca atravesar el momento más difícil de mi vida: despedir a mi hermano de una forma tan cruel e injusta”. En el mensaje que publicó en redes sociales, remarcó que Damián López “no era un número más ni una noticia más”, era “un hijo, un hermano, un amigo y un policía comprometido con su vocación de servir y proteger”.

La familia de Damián López compartió mensajes de despedida y dolor en redes sociales tras su fallecimiento
La familia de Damián López compartió mensajes de despedida y dolor en redes sociales tras su fallecimiento

En el plano judicial, el viernes 3 de julio fueron imputados Agustín Amarilla y Julio César Zalazar, ambos hinchas del club Cremería, acusados como coautores de homicidio calificado por haber sido cometido contra un miembro de la fuerza policial en el ejercicio de sus funciones. Ambos permanecen en prisión preventiva por un plazo de 120 días, mientras continúan las tareas investigativas para identificar al resto de los agresores.

El fiscal Juan Pablo Baños sostuvo que los imputados desempeñaron un rol central en el ataque que terminó con la vida de Damián López, aunque remarcó que existen “indicios de participación de entre 15 y 20 simpatizantes” aún no identificados. Los peritajes realizados en la zona de parrilleros del club buscan reconstruir la secuencia de los hechos y recabar pruebas adicionales.

Peritos trabajan en la zona de parrilleros del club Cremería, donde ocurrió el ataque a Damián López (Fuente: Rosario3)
Peritos trabajan en la zona de parrilleros del club Cremería, donde ocurrió el ataque a Damián López (Fuente: Rosario3)

En ese contexto, la hermana de la víctima enfatizó: “Si saben algo sobre lo ocurrido, si estuvieron en el lugar, si tienen videos, fotos o cualquier tipo de información, por mínima que parezca, por favor se acerquen a la Fiscalía a declarar. Todo suma. Muchas veces un pequeño detalle puede ser clave para esclarecer los hechos y lograr que se haga justicia”. Además declaró: “No vamos a descansar hasta que la verdad salga a la luz y los responsables respondan por sus actos”.

Belén López, otra de las hermanas del policía, también recurrió a las redes sociales para reclamar datos sobre los responsables. “Hace más de una semana que nuestra vida se volvió un infierno. No entendemos por qué un partido de cuarta te tuvo que pasar esto”, publicó.

En su mensaje, expresó su disposición a ofrecer su moto, una Skua 150 modelo 2022, como recompensa para quien aporte datos certeros que permitan identificar a los agresores que permanecen prófugos. “No tengo plata ahorrada, no tengo nada, solo mi moto. No importa que me quede a pata, mientras podamos tener con mi familia un poco de calma y que pague quien fue”, afirmó.

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