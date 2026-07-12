Crimen y Justicia

Violencia en Rosario: dos hombres fueron apuñalados en distintos barrios en una misma noche

Varios hechos de inseguridad se sumaron en pocas horas, con apuñalados y robos en distintos puntos de la ciudad, alimentando el reclamo por más patrullaje y respuestas oficiales

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El Hospital Carrasco donde se transladó Jonatan tras ser apuñalado en Rosario
El Hospital Carrasco donde se transladó Jonatan tras ser apuñalado en Rosario

Dos hombres fueron heridos con armas blancas en presuntos intentos de robo ocurridos en diferentes barrios de la ciudad de Rosario, durante la noche del viernes 11 de julio. Ambos episodios ocurrieron en zonas del oeste rosarino, donde las víctimas indicaron haber sido sorprendidas por asaltantes al regresar a sus domicilios.

El primer incidente se registró cerca de las 21.30, en la intersección de Sucre y Mendoza, en el barrio Azcuénaga. De acuerdo con información de Rosario3, Jonatan R., de 27 años, caminaba junto a su pareja cuando dos hombres encapuchados intentaron asaltarlo.

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La víctima relató a las autoridades que, tras oponer resistencia, uno de los agresores lo atacó con un cuchillo, causándole una herida cortante en el antebrazo izquierdo. Pese al ataque, los asaltantes no lograron robarle ninguna pertenencia y escaparon del lugar. Jonatan R. logró trasladarse por sus propios medios al Hospital Carrasco, donde recibió atención médica y fue dado de alta poco después, ya que la lesión no era grave.

Unas horas más tarde, cerca de las 23, se produjo un segundo hecho de similares características en villa La Vincha, un asentamiento del extremo oeste de Rosario, delimitado por las vías del ferrocarril Mitre, Uriburu, avenida Avellaneda y la colectora Juan Pablo II. En este caso, Leonel A., de 30 años, fue hallado dentro de su vivienda con una herida de arma blanca en el muslo izquierdo.

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Zona de villa La Vincha donde se produjo el segundo hecho en Rosario (Google Maps)
Zona de villa La Vincha donde se produjo el segundo hecho en Rosario (Google Maps)

Según relató el hombre a la policía, mientras transitaba por un camino de la zona, dos individuos lo interceptaron para exigirle sus pertenencias. Ante la negativa, los desconocidos lo golpearon y lo apuñalaron antes de huir. Una ambulancia del Sies lo trasladó al Hospital Centenario para su atención. Personal de la policía provincial realizó un relevamiento en el lugar señalado por Leonel A., aunque no se encontraron rastros de los agresores.

Hasta el momento, no se reportaron detenidos relacionados con estos hechos, de acuerdo con Rosario3. Ambos casos se suman a una serie de episodios de violencia e inseguridad que afectan a distintos barrios de la ciudad.

Durante la misma noche, en el barrio Godoy, un joven fue víctima de un robo a punta de cuchillo. El hecho ocurrió en Irurtia al 7900, donde un delincuente lo amenazó y le sustrajo una bicicleta mountain bike. Además, en la zona de Tío Rolo, en Doctor Medina al 6900, un chofer de la aplicación sufrió el robo de su teléfono celular por parte de dos pasajeros. Tras la intervención policial, un adolescente fue detenido y el aparato recuperado.

Los hechos recientes reflejan una tendencia de ataques violentos en contextos de robo en Rosario. La modalidad de abordaje a víctimas en la vía pública y el uso de armas blancas se han repetido en otros episodios registrados en los últimos meses en la ciudad. Más allá del impacto individual de cada caso, la reiteración de estos episodios fortalece la sensación de inseguridad en la población y plantea nuevos desafíos para la gestión de la seguridad urbana en la ciudad.

Organizaciones vecinales y referentes barriales han renovado sus reclamos por mayor presencia policial y patrullaje preventivo, ante la preocupación por la frecuencia de este tipo de delitos. Según datos difundidos por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Rosario ha registrado un incremento en la cantidad de hechos violentos en el último semestre, especialmente en la franja nocturna y en las periferias urbanas.

Las autoridades locales mantienen abiertas investigaciones por los recientes ataques, aunque por el momento no se han informado avances significativos ni detenciones vinculadas directamente a los apuñalamientos ocurridos el viernes. Desde los hospitales Carrasco y Centenario confirmaron que ambas víctimas se encuentran fuera de peligro.

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