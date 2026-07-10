Santiago del Estero: un joven denunció que su sobrino lo golpeó, amenazó y dejó atado a un árbol por cinco horas

El joven de 25 años, según su relato, fue llevado engañado hacia una zona de monte, golpeado a rebenquazos y atado a un árbol: escapó por sus propios medios (Puestito de San Antonio)

Un joven de 25 años denunció en Santiago del Estero que su sobrino lo llevó a un monte, lo golpeó y lo dejó atado a un árbol durante cinco horas. La Justicia investiga el caso como lesiones leves y amenazas y, según los primeros indicios incorporados al expediente, podría estar vinculado a un conflicto por drogas.

La denuncia fue presentada el miércoles por la noche en la Comisaría Nº 63, aunque el hecho, según el relato de la presunta víctima, había ocurrido el lunes al mediodía en el paraje Puestito de San Antonio. Según El Liberal, el joven afirmó que permaneció inmovilizado durante unas cinco horas antes de lograr desatarse por sus propios medios y regresar a su casa.

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El denunciante, de apellido Arce, declaró que su sobrino, identificado como Yonathan, llegó a su vivienda y lo convenció de acompañarlo hasta una zona montuosa ubicada a unos 600 metros. Según su testimonio, le dijo que otras personas querían hablar con él.

Cómo describió el ataque y qué investiga la fiscalía

Al llegar al lugar, sostuvo que se encontró con dos amigos de su sobrino, a quienes identificó como “Coni” y “Pato”. De acuerdo con la denuncia, los tres lo atacaron a golpes de puño y con rebenques, luego lo maniataron y lo ataron a un árbol.

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Antes de irse, los atacantes lo habrían amenazado para impedir que saliera a la calle. La denuncia cita dos frases textuales: “No salgas a la calle si no ya vas a ver lo que te va a pasar” y “Te vamos a violar”.

El joven aseguró que quedó retenido en ese lugar hasta que logró soltarse sin ayuda. Después volvió a su domicilio y más tarde resolvió radicar la denuncia en la seccional.

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Otro sector del Puestito de San Antonio, en Santiago del Estero

En un primer momento, señaló que mantenía “problemas de vieja data” con el acusado, sin dar más precisiones sobre el origen del conflicto. La publicación santiagueña indicó que, con el avance de las averiguaciones, surgieron elementos que llevaron a los investigadores a presumir que el episodio podría estar ligado a las drogas.

La causa quedó a cargo del fiscal de turno Martín Silva, quien dispuso que la víctima fuera examinada por personal médico de Sanidad. También ordenó que las actuaciones fueran remitidas al Ministerio Público Fiscal para continuar con la investigación.

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De acuerdo con lo informado por Diario Panorama y El Liberal, el expediente fue caratulado de manera provisoria como lesiones leves y amenazas. La investigación seguía abierta para determinar el trasfondo del ataque y la participación de los otros dos hombres mencionados en la denuncia.