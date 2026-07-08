Sociedad

Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino que estaba desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que hallaron sin vida al menor de 8 años. El niño había quedado atrapado en un edificio que colapsó tras el doble sismo en la ciudad de La Guaira

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Lucas Gámez, el nene de 8 años atrapado entre los escombros por los terremotos en Venezuela
Encontraron sin vida el cuerpo de Lucas Gámez, el nene de 8 años que estaba desaparecido en Venezuela

Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino de ocho años que estaba desaparecido tras el doble terremoto que afectó a Venezuela. Se trata del menor que había quedado atrapado en un edificio que colapsó en La Guaira y era intensamente buscado por su familia.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, tras dos semanas de intensa búsqueda, hallaron los restos sin vida del menor dentro de los escombros en una de las zonas más afectadas por el doble terremoto que ocurrió el pasado 24 de junio.

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En esa línea, de acuerdo a lo que pudo saber este medio, rescatistas argentinos estuvieron trabajando junto a la familia y personal venezolano en la estructura que había colapsado en turnos rotativos de cuatro horas, durante todo el día.

Finalmente, se decidió dar paso a la máquina pesada para sacar los restos pesados de escombros que todavía quedaban y fue allí cuando se pudo dar con los restos del menor.

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Lucas Gámez, el nene de 8 años atrapado entre los escombros por los terremotos en Venezuela
La familia de Lucas Gámez

Hijo de padres venezolanos, pero nacido en Argentina, Lucas había aprovechado el día de la tragedia, que era feriado en Venezuela, y viajó a La Guaira para ir al mar junto a sus tíos. En ese contexto, el niño estuvo en la playa, se compró un helado y en un momento regresó al departamento junto a su tío, ubicado en el segundo piso de uno de los tantos edificios que terminaron destruidos.

“El ascensor par estaba dañado y Lucas -junto a su tío- tomó el ascensor impar con otra persona que iba al piso 7. Esa persona se salvó, por eso es que tenemos ciertas teorías de dónde podría estar”, contó un esperanzado Marcos Gámez, el padre de Lucas, en diálogo con el canal de noticias TN.

Y en este sentido, detalló: “Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona, cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso”.

Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino que estaba desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Desde entonces, la familia de Lucas comenzó con una intensa campaña de búsqueda que rápidamente llegó a la Argentina. Tanto su padre como su mamá, Blancalida Martínez Coronado, dieron detalles minuto a minuto sobre cómo eran los rastrillajes dentro de los restos de la estructura que colapsó.

El pasado lunes era el cumpleaños número nueve del niño y su familia decidió llevar una torta con velas para celebrar en medio de los operativos. En esa línea, sus papás habían anticipado que todavía quedaba una remoción importante de escombros y que iban a continuar los trabajos.

Su madre compartió el minuto a minuto de los operativos a través de sus redes sociales y en el último posteo pidió por oraciones con una imagen frente a los restos del edificio que colapsó en La Guaria.

Lucas Gámez
El último posteo de la mamá de Lucas Gámez

Justamente, esta es una de las zonas más afectadas por el devastador doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, con decenas de edificios que cayeron y cientos de desaparecidos.

La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 3.685 personas, según el último balance difundido este martes por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Provocaron además 16.740 heridos y dejaron a 17.907 personas sin vivienda en distintas localidades del país. El impacto destruyó infraestructuras clave, afectó edificios residenciales y generó una emergencia humanitaria que mantiene en vilo a la población.

Imágenes satelitales analizadas por la agencia espacial estadounidense NASA estiman que el número de estructuras afectadas podría rondar las 58.870 entre destruidas y con daños severos en la región más golpeada. La situación en La Guaira es especialmente crítica, con cientos de familias desplazadas y equipos de rescate trabajando contrarreloj.

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