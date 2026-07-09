Sociedad

Murió Ramiro Agulla, uno de los publicistas más influyentes de los años noventa

La muerte ocurrió hoy a la madrugada, luego de que su estado de salud se complicó por una infección

Guardar
Google icon
Entrevista Maria Laura Santillan a Ramiro Agulla
(Gustavo Gavotti)

El publicista Ramiro Agulla falleció hoy a las 4 de la madrugada, luego de su estado de salud se agravó por una neumonía.

Según informaron fuentes a Infobae, el cuadro empeoró luego de su internación. La evolución derivó en un shock séptico.

Considerado uno de los creativos publicitarios más influyentes de la década de los 90 y principios de los 2000, Agulla formó una dupla reconocida junto a Carlos Bacetti. Juntos recibieron múltiples premios en el ámbito de la publicidad y, posteriormente, incursionaron con éxito en el desarrollo de campañas políticas nacionales y provinciales.

PUBLICIDAD

Entre los trabajos más recordados de Agulla y Bacetti se destacan campañas que trascendieron la pantalla, como “La Llama que llama” para la empresa Telecom/Personal, una serie de anuncios humorísticos que se convirtieron en parte del imaginario popular argentino. Otro hito fue “El Oso” para Quilmes, una creatividad que apeló a la identidad nacional y obtuvo una notable repercusión.

Hombre sonriente con barba, chaqueta y camisa azul, habla por teléfono rojo, flanqueado por dos títeres de llama. Una mano de títere marrón aparece en primer plano
El protagonista de la campaña publicitaria La llama que llama sonríe mientras habla por un teléfono rojo, acompañado de sus icónicas llamas.

La dupla también fue pionera en el marketing político moderno en Argentina. Estuvieron detrás de la campaña presidencial de Fernando de la Rúa en 1999, así como estrategias de comunicación para campañas a gobernadores y legisladores, iniciando una nueva etapa en la relación entre política y publicidad en el país.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

PublicidadCampañas políticasCampaña electoralúltimas noticiasRamiro AgullaFernando de la Rúa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a otros dos sospechosos por la muerte de Franco Depauli, el hombre que recibió un piedrazo en los festejos por la Selección

Se trata de un menor de 16 años y un joven de 19, arrestados este jueves por la policía de Cañuelas. Ya había otro detenido, identificado al momento del hecho

Detuvieron a otros dos sospechosos por la muerte de Franco Depauli, el hombre que recibió un piedrazo en los festejos por la Selección

La muerte de Ernestina Pais: qué determinaron los estudios toxicológicos

La conductora falleció el 26 de junio en un accidente ferroviario. La fiscal Carolina Asprella de San Isidro ya tiene los resultados de los exámenes complementarios de la autopsia. Cuál es la hipótesis

La muerte de Ernestina Pais: qué determinaron los estudios toxicológicos

Un policía Federal defendió a una familia de un robo en Moreno, mató a dos ladrones y recibió un tiro en la cara: está grave

Ocurrió el martes después del partido de la Selección argentina. El efectivo tiene 29 años y permanece internado en el Hospital Churruca, en estado reservado

Un policía Federal defendió a una familia de un robo en Moreno, mató a dos ladrones y recibió un tiro en la cara: está grave

Tiene 16 años y cayó acusado de liderar una banda de motochorros que atacaba en La matanza

En el procedimiento, la policía secuestró una picana eléctrica y armas de fuego con las que cometían los robos

Tiene 16 años y cayó acusado de liderar una banda de motochorros que atacaba en La matanza

Denuncian a alumnos de secundario por generar fotos de sus compañeras desnudas con IA y venderlas

Las imágenes circularon en el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini. La UBA implementó el protocolo por violencia sexual digital y acompañó denuncias de las alumnas y las familias

Denuncian a alumnos de secundario por generar fotos de sus compañeras desnudas con IA y venderlas

DEPORTES

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los cinco factores que arruinan a la selección de Brasil: el análisis de un periodista desde Río de Janeiro

La jugada fuera de la cancha que sacudió al Mundial: Trump, la FIFA y la reflexión de Fernando Marín sobre Messi y Tapia

El brutal accidente de una tenista con una alcanzapelotas que sembró preocupación durante un partido de Wimbledon

“Lamine Yamal es un mini Messi”, dijo Nemanja Vidic al analizar la victoria de España ante Portugal

TELESHOW

El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

El sentido adiós de María Becerra a Sol, la fanática que la conmovió con su historia: “El cielo ganó un ángel”

Nicki Nicole y Ángela Torres palpitan la edición 2026 de Popstars: “Es un honor estar en este lugar”

Evangelina Anderson le enseñó a Maxi López una exigente rutina de yoga: “Esto es cabeza, cuerpo y alma”

Michael Bublé en modo fan de la Scaloneta: el festejo familiar en Malta y el gesto que tuvo con sus hijos

Anna del Boca habló del llanto de su mamá antes de abandonar Gran Hermano: “No creo que tenga que pedir perdón”

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Cuba expuso el alcance de sus reformas económicas para las empresas estatales y privadas

La dictadura de Cuba expuso el alcance de sus reformas económicas para las empresas estatales y privadas

El Senado de Paraguay condenó las expresiones racistas de Celeste Amarilla contra Mbappé

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

Descubrieron que un grupo de ballenas tiene su propio dialecto y ahora la ciencia busca saber cómo lo desarrollaron

Honduras se encamina a un récord en exportaciones de café