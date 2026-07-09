Murió Ramiro Agulla, uno de los publicistas más influyentes de los años noventa

(Gustavo Gavotti)

El publicista Ramiro Agulla falleció hoy a las 4 de la madrugada, luego de su estado de salud se agravó por una neumonía.

Según informaron fuentes a Infobae, el cuadro empeoró luego de su internación. La evolución derivó en un shock séptico.

Considerado uno de los creativos publicitarios más influyentes de la década de los 90 y principios de los 2000, Agulla formó una dupla reconocida junto a Carlos Bacetti. Juntos recibieron múltiples premios en el ámbito de la publicidad y, posteriormente, incursionaron con éxito en el desarrollo de campañas políticas nacionales y provinciales.

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Entre los trabajos más recordados de Agulla y Bacetti se destacan campañas que trascendieron la pantalla, como “La Llama que llama” para la empresa Telecom/Personal, una serie de anuncios humorísticos que se convirtieron en parte del imaginario popular argentino. Otro hito fue “El Oso” para Quilmes, una creatividad que apeló a la identidad nacional y obtuvo una notable repercusión.

El protagonista de la campaña publicitaria La llama que llama sonríe mientras habla por un teléfono rojo, acompañado de sus icónicas llamas.

La dupla también fue pionera en el marketing político moderno en Argentina. Estuvieron detrás de la campaña presidencial de Fernando de la Rúa en 1999, así como estrategias de comunicación para campañas a gobernadores y legisladores, iniciando una nueva etapa en la relación entre política y publicidad en el país.

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