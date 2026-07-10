Crimen y Justicia

Indagan al acusado de matar a su pareja embarazada en Junín: peritarán las cartas donde anunció el femicidio

Sebastián Bonafe será indagado este mediodía por el crimen de Mercedes Errapán y por secuestrar a su hija de 7 años. La víctima recibió 12 heridas cortopunzantes

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Junín Mercedes Errapán
Mercedes Errapán y Sebastián Bonafe

Sebastián Bonafe, el hombre acusado de asesinar salvajemente a su pareja, Mercedes Errapán, y de secuestrar a su hija de 7 años en la ciudad bonaerense de Junín, será indagado hoy por el fiscal de la UFI N°8, Martín Laius, quien colabora con la investigación que encabeza la fiscal Fernanda Sánchez, de la UFI N°1.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que además de indagar al acusado, se harán análisis grafológicos de las cartas en las que el femicida detalló su plan de matar a Mercedes y se le practicarán al imputado pericias psicológicas.

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De igual manera, se peritarán los dispositivos secuestrados de los que se va a extraer la información mediante el sistema UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense).

De acuerdo con la autopsia, al momento del crimen, la víctima estaba embarazada de entre 22 y 24 semanas de gestación, es decir, de aproximadamente cinco meses y medio. De acuerdo con el informe preliminar, la mujer recibió 12 heridas cortopunzantes, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y presentaba múltiples fracturas. Es por eso que se descartó que Mercedes fuera asesinada de un balazo, como trascendió en las primeras versiones del hecho.

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Los médicos forenses concluyeron que las lesiones fueron provocadas con un arma blanca y con un objeto contundente que, en principio, sería compatible con un hacha. Los estudios forenses continuarán para determinar con mayor precisión cómo fue la mecánica del ataque.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la imputación es por homicidio triplemente calificado por femicidio,ensañamiento y alevosía, y por secuestro coactivo agravado. En cuanto a la hija de Errapán, ayer el fiscal Laius indicó a Infobae que permanece bajo asistencia y contención de equipos especializados.

Cartas del Femicida
Bonafe dejó escritas cuatro cartas donde detallaba su plan de matar a Mercedes Errapan

El crimen

El femicidio fue descubierto durante la mañana del miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Iberlucea, en Junín. Según la investigación, Bonafe ingresó a la casa después de que la actual pareja de la víctima saliera a trabajar, asesinó a Errapán y luego escapó con la hija de la mujer, de siete años.

Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso mientras caminaba junto a la menor poco antes de las 8 de la mañana. Más tarde huyó en motocicleta y continuó el recorrido hasta Pergamino, donde finalmente fue localizado tras un amplio operativo policial.

De acuerdo con la investigación, cuando los efectivos lograron cercarlo en un cañaveral, Bonafe le apoyó un cuchillo en el cuello a la niña y amenazó con matarla antes de entregarse. Tras varios minutos de negociación fue reducido y la menor fue rescatada ilesa.

En el allanamiento realizado en la vivienda de Bonafe tras el femicidio, los investigadores secuestraron además cuatro cartas manuscritas dirigidas a su madre, en las que el acusado dejó por escrito el plan que había diseñado para cometer el crimen y escapar de Junín. En uno de los textos escribió: “Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín”, mientras que en otro anticipó: “Si la Policía me encuentra hay dos cosas: o me disparan en la calle o mato a la nena”.

Las imágenes del momento del secuestro de la niña en Junín / El bolso hallado en el cañaveral en Pergamino
Las imágenes del momento del secuestro de la niña en Junín / El bolso hallado en el cañaveral en Pergamino

Los manuscritos también revelan que el acusado modificó en varias oportunidades la fecha prevista para el ataque y describió el recorrido que pensaba realizar para escapar. Además, hizo referencia a la denuncia que Mercedes Errapán había presentado semanas antes por un presunto episodio de abuso contra su hija. “Te juro que jamás filmé a la nena y siempre la respeté como si fuera mi hija”, escribió.

Bonafe también registraba antecedentes por violencia. Además de la causa por groomingque motivó un allanamiento de la Policía Federal cinco días antes del femicidio, acumulaba tres denuncias radicadas entre 2021 y 2024 por lesiones, amenazas y hechos de violencia de género y familiar, presentadas por una compañera de trabajo y dos familiares.

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