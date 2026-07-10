“Las víctimas siguen apareciendo”: qué se sabe de la estafa piramidal de Parque Leloir que supera el millón de dólares

A medida que avanza la investigación, se conocen nuevos detalles de la presunta estafa piramidal de Ituzaingó, en la zona oeste del conurbano bonaerense, cuyo perjuicio económico ya supera el millón de dólares. Hasta el momento, la causa tiene un detenido y un prófugo sobre el que pesa un pedido de captura internacional.

“El perfil de las víctimas es de gente sin experiencia. Instruida, preparada, pero no en el ámbito de las operaciones y con este monto”, precisó Juan Silvestrini, abogado de una de las damnificadas por el esquema, en declaraciones a Infobae en Vivo.

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Su representada, una mujer cuya identidad fue preservada, llegó a invertir 350 mil dólares en la firma Avalon Capital Futures Investments.

Según explicó el letrado, los sospechosos se presentaban como personas con experiencia en el mundo de las inversiones y exhibían un elevado nivel de vida, con bienes de lujo, para generar confianza entre los potenciales inversores.

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“Uno tenía domicilio en el Buenos Aires Golf, en un barrio cerrado de prestigio donde ha atendido a una de las víctimas y llevado parte de las maniobras. Ha captado a vecinos de ese mismo barrio, ganándose la confianza”, relató, en diálogo con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Facundo Kablan y Fede Mayol.

De acuerdo con la investigación, entre cinco y seis personas habrían participado activamente de las maniobras. Silvestrini señaló que la distribución de funciones responde a la estructura habitual de una asociación ilícita dedicada a cometer estafas: había un recaudador, una persona encargada de captar nuevos clientes y otra destinada a atender a los inversores, entre otros roles.

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Los estafadores operaban desde unas oficinas en complejo Thays de Villa Udaondo

“El tema de acá en más es terminar de esclarecer la cantidad de hechos que hay y el camino del dinero. Como son montos tan altos, habría que determinar si ha comprado bienes o dónde está. Eso es parte de la investigación y va a llevar tiempo”, opinó.

En relación con el mecanismo utilizado para captar víctimas, el abogado sostuvo que la organización se apoyaba principalmente en vínculos de confianza entre conocidos: “Empiezan a caer nuevas víctimas que han confiado en el consejo de un amigo, de un familiar”.

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En el caso de su clienta, esta última ingresó al esquema Ponzi por recomendación de un conocido, luego de vender una propiedad. “Recibió el consejo de un amigo que le estaba yendo bien con los intereses”, sostuvo sobre la mujer, que terminó depositando cientos de miles de dólares.

“Hasta el momento, estamos cercano al millón de dólares, pero las víctimas siguen apareciendo y, con los números que venimos ondeamos, lo vamos a superar ampliamente”, confió Silvestrini, quien aseguró que la investigación se encuentra en un estado “muy incipiente”.

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La causa es investigada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó.

El caso

El abogado detenido es un hombre de 45 años identificado con las iniciales A.E.G. quien se presentaba como socio y dueño de la empresa. Lo encontraron en un domicilio de la calle Rodríguez Flores al 300, en Ituzaingó.

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En tanto, la jueza Laura Mariel Pinto emitió una orden de captura para su par, J.I.L. de 35, a quien no lograron encontrar en el allanamiento a su vivienda del barrio privado Buenos Aires Golf Club, en la localidad de Bella Vista, San Miguel.

Al primero le incautaron dos teléfonos celulares, una notebook, carpetas con el membrete de la firma, un pendrive y dinero en efectivo en pesos. También quedaron a disposición de la justicia tres vehículos: un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper gris y una camioneta Dodge RAM 1500 blanca.

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De acuerdo con lo informado por Primerplanoonline, las denuncias apuntan a que ambos letrados —quienes simulaban pertenecer a la Cámara de Comercio de Argentina— prometían importantes ganancias en dólares mediante inversiones en criptomonedas y en la bolsa de valores. Operaban desde una oficina comercial del complejo Thays de Villa Udaondo, sobre la avenida Martín Fierro al 3300 en Parque Leloir, y utilizaban publicidades en redes sociales para captar a sus víctimas.

La mecánica de la estafa seguía un patrón existente: los primeros meses se devolvía una parte del dinero para generar confianza, y luego los pagos cesaron por completo. El mismo portal indicó que uno de los damnificados entregó 100.000 dólares en mayo de 2025 a través de un contrato de comisión para operaciones en el mercado de futuros, con promesa de reintegro en 180 días y un interés mensual del 3%. En octubre aportó otros 30.000 dólares más. Desde entonces no recibió ninguna devolución y los acusados dejaron de responderle.

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Otra víctima fue convencida de invertir 350.000 dólares bajo la promesa de una rentabilidad superior a la del mercado financiero, con un interés pactado del 2,5% mensual. Solo recibió pagos durante tres meses y por montos muy inferiores a los estipulados.

El interés prometido llegaba al 5% mensual según los contratos firmados encontrados en el allanamiento.

El fiscal aguarda informes sobre la composición societaria de Avalon Capital Futures Investments por parte del Banco Central, la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Inspección General de Justicia (IGJ). En paralelo, el juzgado dispuso la inhibición general de bienes de ambos imputados. La acusación que pesa sobre los letrados es la de estafa reiterada en al menos cinco hechos en concurso real, aunque la investigación no se cierra en los dos detenidos.