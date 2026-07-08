Un policía viajaba con la patente tapada, lo detuvieron en medio de una autopista y recibió una multa millonaria

El hombre circulaba con la patente tapada por la Ruta 9, cerca de Baradero

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó y sancionó a un motociclista que circulaba con la patente tapada sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Baradero, provincia de Buenos Aires. El conductor había cubierto la chapa con cinta roja y adhesivos para impedir su identificación, una maniobra que los agentes del organismo advirtieron durante un patrullaje de rutina sobre la traza nacional.

Al detectar la moto con el dominio trasero oculto, los agentes activaron la alerta sonora y detuvieron al conductor. Tras la inspección, constataron la adulteración: la chapa patente estaba cubierta con distintos elementos que hacían imposible leer el número de dominio. El motociclista se identificó como personal policial y manifestó que se dirigía hacia Quilmes.

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Una vez retiradas las cintas y los adhesivos que ocultaban la patente, el conductor pudo retomar su recorrido. La infracción, no obstante, tendrá consecuencias económicas: el motociclista deberá afrontar una multa de hasta 700.000 pesos, según le confirmaron a Infobae.

Los agentes de la ANSV detectaron que la chapa patente de la moto estaba cubierta con cinta roja y adhesivos para impedir la identificación del dominio

La acción del conductor encuadra en una falta grave según la Ley de Tránsito argentina. Tapar o modificar una patente constituye una adulteración de documentación obligatoria, ya que impide identificar al vehículo en controles de ruta, en el registro de infracciones o ante cualquier hecho vial.

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Los propios agentes de la ANSV lo dejaron claro al momento de la detención: “¿Sabés por qué te paramos?”, le preguntaron. “Sí, por la patente tapada”, respondió el hombre, según consta en el registro audiovisual del operativo (el video que encabeza esta nota).

La ANSV mantiene patrullajes preventivos en rutas nacionales de todo el país con el objetivo de detectar y sancionar conductas peligrosas o ilegales al volante.

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La infracción por circular con la patente adulterada en la Ruta 9 puede derivar en una multa de hasta 700.000 pesos

Se negó a que le secuestraran el auto, mordió a una policía y fue detenida

Una agente de la Policía de Chubut fue víctima de una violenta agresión en la madrugada del domingo. El hecho ocurrió cuando una joven de 25 años, que viajaba como acompañante en un auto cuyo conductor rechazó someterse al test de alcoholemia, mordió al personal durante un retén policial en Puerto Madryn. La atacante, que terminó detenida, enfrenta cargos de atentado y resistencia a la autoridad agravado en carácter de autora.

Según precisaron fuentes judiciales a Infobae, el episodio se produjo cerca de las 5:15 en la esquina de las calles Belgrano y Marcos A. Zar, frente a la Plaza San Martín. En ese punto, efectivos de la Comisaría Distrito Primera de Puerto Madryn llevaban adelante un operativo de control de tránsito cuando detuvieron el vehículo en el que se desplazaba la agresora, luego identificada como Daniela Eva Alcocer Jaldin.

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Fue entonces cuando Alcocer Jaldin bajó del Fiat Uno y comenzó a proferir insultos contra los uniformados, a los que además atacó a golpes de puño.

En Puerto Madryn, una joven fue detenida después de morder a una agente de la Policía de Chubut durante un control de tránsito

Ante la persistencia de la conducta hostil y tras recibir múltiples órdenes de cese, una agente la redujo e intentó esposarla. La joven reaccionó con violencia y mordió la mano derecha de la policía, quien sufrió una escoriación de un centímetro en el dedo índice.

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El martes, durante la audiencia imputativa, Alcocer Jaldin optó por el silencio y fue notificada de la investigación a cargo del fiscal Alex Williams, destinada a determinar las circunstancias del ataque.

Por orden del juez de turno, la acusada atravesará el proceso en libertad, con la condición de informar a su abogado cualquier cambio de domicilio durante ese período.

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