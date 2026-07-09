Tiene 70 años, es licenciada y depende de tres ingresos para sostenerse: “Trabajo de lunes a domingo para llegar a fin de mes”

Silvia Woskoboynik aseguró que muchas personas jubiladas de su generación también necesitan seguir trabajando para sostenerse.

A los 70 años, Silvia Woskoboynik pasa entre 10 y 11 horas por día al volante de una aplicación de viajes. Después de más de 35 años de aportes, una carrera como licenciada en Sistemas y Administración de Empresas y una jubilación que alguna vez le permitió vivir con tranquilidad, hoy asegura que necesita seguir trabajando “de lunes a domingo para llegar a fin de mes”.

Su realidad, contó en Infobae al Mediodía, está muy lejos de la que imaginaba cuando se retiró en 2014. En ese momento, la jubilación alcanzaba para cubrir sus gastos y el trabajo adicional era apenas un complemento. “Era para viajar, salir o darme algún gusto”, recordó. Con el paso de los años, esa ecuación cambió: primero necesitó ambos ingresos para sostener su economía y, más adelante, sumar una tercera actividad. “Ahora ni siquiera eso alcanza”, resumió.

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Después de más de 35 años de aportes, Silvia Woskoboynik afirmó que trabaja de lunes a domingo para sostener sus gastos cotidianos (Infobae en Vivo)

El cambio, según explicó, fue gradual. Aunque no cobra la jubilación mínima, sintió cómo el ingreso perdió capacidad de compra mientras las diferencias entre los distintos haberes se reducían. “La pirámide se acható tanto que cada vez hubo menos diferencia entre una jubilación y otra”, sostuvo. A su entender, las modificaciones en la movilidad previsional terminaron profundizando esa pérdida. “Lo más fuerte fue cuando los aumentos dejaron de acompañar la inflación. Ahí sentí que la jubilación se licuó”, afirmó.

Durante el programa, el periodista Fede Mayol aportó un dato que ilustra ese proceso: en términos reales, la jubilación mínima perdió alrededor del 40% de su poder adquisitivo en la última década. Mientras en 2015 equivalía a unos $700.000 a valores actuales, hoy, incluso con el bono, ronda los $443.193.

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Para Silvia, ese deterioro tuvo consecuencias concretas. Cuando los ahorros dejaron de alcanzar incluso para afrontar los gastos del automóvil, decidió empezar a manejar una aplicación de viajes. Desde entonces, sus jornadas suelen extenderse entre 10 y 11 horas. “Tengo problemas en el ciático y cuando termino el día muchas veces me cuesta hasta bajarme del auto, pero mientras manejo casi no lo siento”, contó.

La jubilación de Silvia Woskoboynik perdió poder de compra y pasó de ser suficiente en 2014 a no alcanzar para cubrir sus necesidades (Infobae en Vivo)

La rutina también implica tomar recaudos. Prefiere trabajar únicamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires y, siempre que puede, aceptar viajes solicitados por mujeres. Al recordar una experiencia reciente, relató que una pasajera extranjera fue víctima de un robo mientras circulaban por la zona de una autopista. “Llamé cinco veces al 911 y la Policía apareció cuando ya estábamos en el centro”, recordó.

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La necesidad de seguir trabajando, aseguró, ya no es una excepción entre las personas de su generación. “Tengo amigas que también hacen dos trabajos para llegar. Otras viven solo con la jubilación y hacen un esfuerzo enorme”, dijo.

Ese cambio también modificó aspectos cotidianos de su vida. Salidas que antes eran habituales quedaron relegadas por una cuestión de presupuesto. “Hay meses en los que ni siquiera puedo ir al teatro con amigas porque después no llego a fin de mes”, reconoció.

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Silvia Woskoboynik maneja una aplicación de viajes entre 10 y 11 horas por día después de que sus ahorros dejaran de cubrir los gastos del auto (Infobae en Vivo)

Aun así, no pierde el hábito de conversar con los pasajeros que suben a su auto. Muchos son jóvenes y, cuando surge la oportunidad, les transmite el mismo consejo. “Siempre les digo que estudien porque sirve. Yo estudié, trabajé toda mi vida y nunca imaginé que después de jubilarme iba a tener que seguir trabajando”, reflexionó.

Cuando mira hacia adelante, admite que el optimismo dio paso a la incertidumbre. “Pensé que a los 70 iba a vivir de mi jubilación”, dijo. Hoy, mientras sigue acumulando horas detrás del volante para completar sus ingresos, asegura que solo tiene un plan: “Voy a seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante”.

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