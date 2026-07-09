Asesinaron a otro hombre durante los festejos por el triunfo de la Selección y lo dejaron tirado en la calle

La víctima de 30 años recibió una puñalada en el tórax que le generó una hemorragia. Hay una persona detenida (Video Facebook)

Las celebraciones tras la victoria ante Egipto de la selección argentina se cobraron una segunda víctima fatal, esta vez en Neuquén. Un hombre de 30 años fue asesinado de una puñalada en la localidad de Añelo y su cuerpo quedó tendido en la vía pública. Las autoridades detuvieron a un sospechoso.

El episodio tuvo lugar el martes alrededor de las 23.30 a la altura de la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, frente a un local gastronómico. Jonathan Pintos recibió una herida de arma blanca en el tórax que le produjo una hemorragia interna, provocándole la muerte en el acto. En el video que encabeza esta nota circuló a través de redes sociales y muestra a Pintos tendido en la vía pública.

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Todo ocurrió en medio de los festejos por el triunfo de la selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026. De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, el episodio se habría originado en el interior de un local tipo pub y tuvo continuidad en la calle, donde Pintos fue agredido.

La víctima de 30 años quedó tirada en la vía pública (Captura video Facebook)

El comisario Sergio Ranguimán, coordinador de la Dirección de Seguridad Interior de Añelo, precisó que las autoridades aún trabajan para establecer si existió una discusión previa: “Hay que determinar eso, si se habría generado algún entredicho, algo que derivó en esta situación posteriormente en la vía pública”, declaró en diálogo con Radio 7 Neuquén. A pesar de la intervención de los médicos del hospital local y del médico legista de la Policía, solo se pudo constatar el fallecimiento.

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Ante el llamado de emergencia, personal de la Comisaría N°10, peritos de Criminalística y operarios de Bomberos Voluntarios se desplegaron en el lugar. En el marco del operativo, los efectivos detuvieron cerca del bar a un hombre de 39 años que, según el relevamiento de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad, tendría vinculación con el hecho. Además, se secuestró un arma blanca que quedó a disposición de la fiscal interviniente.

El informe preliminar de autopsia estableció que la víctima falleció a causa de una hemorragia generada por la herida de arma blanca en la zona del tórax. La causa quedó a cargo de la fiscal Eugenia Titanti, quien dispuso la detención preventiva del sospechoso. “Se pudo individualizar un arma blanca que también fue secuestrada y en este momento todo ya está puesto a disposición de la fiscal interviniente”, indicó el oficial.

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Según informó LM Neuquén, la funcionaria prevé solicitar a la Oficina Judicial una audiencia de formulación de cargos para este jueves.

Jonathan Pinto recibió una puñalada que le provocó la muerte en el acto

Previamente, se registró la muerte de otra persona en la localidad bonaerense de Cañuelas. Se trataba de un hombre de 46 años que murió tras recibir el impacto de una piedra en la cabeza. La víctima, identificada como Franco Depauli, no participaba en la pelea que desencadenó el ataque.

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Según su familia, había ido a buscar un objeto al baúl de su auto, estacionado frente al bar donde se originó el enfrentamiento, cuando un grupo de jóvenes comenzó a arrojarse piedras y botellas entre sí en la plaza San Martín de la localidad. Una de esas piedras lo golpeó en la cabeza.

Sus familiares lo trasladaron de forma particular al Hospital Marzetti ante la imposibilidad de que una ambulancia ingresara a la zona por la concentración de personas. El director del centro médico, Hernán Carpio, informó que el herido ingresó sin signos vitales y que el personal de guardia “siguió todos los protocolos e intentó reanimarlo durante cincuenta minutos, pero sin respuesta”. El hecho quedó registrado en videos filmados por testigos presentes en el lugar, que resultaron determinantes para el inicio de la investigación.

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A partir del análisis de esas grabaciones, la Policía Bonaerense detuvo a un joven de 20 años identificado con las iniciales I. N. L., con antecedentes por robo, quien quedó a disposición de la Justicia. La Secretaría de Seguridad municipal convocó a la comunidad a enviar material audiovisual del hecho y garantizó la reserva de identidad de los colaboradores. La Municipalidad de Cañuelas decretó dos días de duelo y expresó su repudio a los hechos de violencia.