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Un histórico club de la Premier League está tras los pasos de Franco Mastantuono: qué entrenador lo pidió

El argentino podría dejar el Real Madrid y marcharse a un elenco de Inglaterra

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Franco Mastantuono podría irse cedido a un club de la Premier League (REUTERS/Isabel Infantes)
Franco Mastantuono podría irse cedido a un club de la Premier League (REUTERS/Isabel Infantes)

Franco Mastantuono acaba de cerrar una primera temporada europea con números que no convencieron y esto lo terminó dejando afuera del Mundial 2026 con la selección argentina. Ahora, mientras el mercado de pases europeo empieza a tomar temperatura, su nombre apareció en la agenda de un club de la Premier League que, según informó la BBC, ya le pidió formalmente al Real Madrid su cesión para la próxima temporada.

El interés no proviene de un desconocido. El técnico detrás del pedido es Álvaro Arbeloa, el mismo entrenador que dirigió a Mastantuono durante los últimos meses en el Madrid. El español tomó el mando del equipo merengue en enero, tras la salida de Xabi Alonso, y condujo al plantel durante los últimos 28 partidos de la temporada 2025-26, en la que el club terminó segundo en La Liga y cayó en cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Munich. Fue en ese tramo donde forjó el vínculo con el mediocampista ofensivo argentino, de 18 años.

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El club en cuestión es el Fulham, donde Arbeloa firmó un contrato de tres años y fue presentado oficialmente esta semana. Según la BBC, el técnico español no se limitó a pedir a Mastantuono: también solicitó la incorporación del delantero Gonzalo García y del lateral Fran García, dos jugadores del Madrid con quienes también trabajó en la última temporada. Los tres tienen una relación cercana con el entrenador, y los tres figuran en su lista de prioridades para armar el equipo en Londres.

Mastantuono
Mastantuono no tuvo grandes números en el Real Madrid

Mastantuono está disponible para salir a préstamo, pero la competencia por su firma es considerable. De acuerdo con la BBC, al menos 12 clubes de toda Europa ya manifestaron interés en el argentino, lo que convierte al Fulham en uno más de un pelotón nutrido que deberá negociar con el Madrid. La situación del jugador en el club merengue tampoco ayuda a despejar el panorama: en sus 35 partidos de la temporada, anotó 3 goles y repartió 1 asistencia, cifras que generaron resistencia entre la afición y que, sumadas a la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador, alimentan las dudas sobre su continuidad.

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Vale recordar que la transferencia desde River al Merengue fue en una cifra récord. El monto total de la operación fue de € 63,2 millones, equivalentes a USD 72,6 millones, constituyéndose como la mayor transferencia en la historia del fútbol argentino. El club argentino percibió € 45 millones netos (USD 51,7 millones)

De los tres jugadores de la lista de Arbeloa, uno ya cerró su destino por otra vía. Fran García se incorporó al Betis tras la contratación de Marc Cucurella, procedente del Chelsea, para cubrir el lateral izquierdo en el Madrid. El caso de Gonzalo García tiene otro ritmo: el club planea llevarlo en la gira de pretemporada, aunque podría quedar disponible más adelante en el mercado.

Arbeloa llegó al Fulham con el respaldo explícito de dos figuras del Madrid. El presidente Florentino Pérez y el propio Mourinho —bajo cuyas órdenes el técnico jugó como futbolista en el Bernabéu— aportaron referencias que facilitaron su designación. El proceso de selección del nuevo entrenador del Fulham incluyó otras candidaturas: el ex técnico del Tottenham y el Brentford, Thomas Frank, estuvo en la lista, mientras que el ex entrenador del Ipswich, Kieran McKenna, fue descartado por su elevado costo, estimado en 8 millones de libras solo en concepto de indemnización, sin contar salario ni cuerpo técnico.

Mastantuono tiene previsto presentarse a la pretemporada del Madrid el próximo 13 de julio. Lo que ocurra en esas primeras semanas bajo las órdenes de Mourinho podría definir si el argentino se queda a disputar un lugar en el esquema del portugués o acepta una cesión para ganar protagonismo en otra liga de élite.

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