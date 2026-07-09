La agitada discusión entre dos famosos entrenadores que desató el heroico triunfo de Argentina ante Egipto: “Usted se calienta”

Ricardo La Volpe y Juan Carlos osorio mantuvieron un intenso debate

La remontada de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 no solo agitó las tribunas de Atlanta: también encendió el estudio del programa Los Maestros, de TUDN. El debate sobre el gol anulado a los Faraones derivó en un tenso enfrentamiento entre los entrenadores Juan Carlos Osorio y Ricardo La Volpe, con el ex defensor Juan Pablo Sorín en el medio sin poder apagar el fuego.

El partido había dejado material de sobra para el análisis. A los 57 minutos del segundo tiempo, con Egipto arriba 1-0, el VAR llamó a revisión del gol de Mostafa Ziko por una falta previa de Marwan Ateya sobre Lisandro Martínez: el defensor egipcio le pisó el botín derecho al jugador del Manchester United, lo que habilitó la intervención bajo el concepto de APP (Attacking Possession Phase), la herramienta reglamentaria que permite retrotraer la revisión al origen de la jugada. El árbitro francés François Letexier fue al monitor y confirmó la anulación. Ziko se tomó revancha minutos después con el gol del 2-0 en un contragolpe a los 67 minutos, y Argentina terminó remontando con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para ganar 3-2 en el tiempo de descuento.

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Fue esa jugada polémica la que encendió el debate en el estudio. La discusión escaló cuando La Volpe intentó llevar el análisis hacia su terreno: “Sorín, te voy a explicar algo alguna vez, porque cuando hay calentura no se puede hablar, se ve”. Osorio no dejó pasar la provocación: “Qué pena, señor, usted se calienta. Y usted tiene derecho a calentarse”.

La Volpe anunció que iba a responder, y Osorio le cedió la palabra con ironía apenas disimulada: “Esperé pacientemente. Entonces, ahora tírela usted, diga lo que usted quiera y terminamos con su verdad absoluta”.

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El argentino quiso encauzar el intercambio desde el nombre mismo del programa: “Aprender. Defensa-ataque, para que la gente aprenda. La gente viene a aprender si nos escucha a nosotros, porque le pusieron un título que dice: ‘Los maestros’”, dijo La Volpe. Osorio se desmarcó de inmediato: “No, yo no soy maestro de nadie. Simplemente, aclaro y doy mi opinión cuando me corresponde. Maestro no, maestro de nada”.

Sorín intentó ordenar la discusión —“Dejemos hablar a la mesa para entender justamente ese contrataque que usted quiere hablar”— pero La Volpe ya tenía el hilo tomado. Le exigió a Osorio una explicación concreta sobre el concepto de defensa-ataque que el colombiano había usado para analizar el planteo egipcio: “¿Qué es lo que me estás explicando de defensa-ataque? Si le regalaste la pelota, el arquero vuelve a ser figura”. La respuesta de Osorio fue directa: “El juego es que estaba dos a cero a favor de Egipto”. Y ante la insistencia de La Volpe, cerró: “Hay hechos ciertos y neutros, y usted los interpreta a su manera”.

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La Volpe y Osorio son voces reconocidas en el fútbol mexicano. Ambos dirigieron a la selección de ese país: el argentino tuvo un ciclo desde el 2002 al 2006 y llegó a los octavos de final del Mundial jugado en Alemania, mientras que el colombiano lo hizo durante el período 2025-2018 y cayó en la misma instancia del certamen ecuménico jugado en Rusia.

Luego del intercambio, ambos entrenadores retomaron la calma y el programa pudo continuar. La polémica arbitral que rodeó el triunfo de Argentina siguió generando debate, en un torneo donde las decisiones del VAR sobre la Albiceleste acumulan cuestionamientos desde Qatar 2022. El próximo escollo para el equipo de Lionel Scaloni será Suiza, que eliminó por penales a Colombia, en cuartos de final el sábado 11 de julio en Kansas City.

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