Crimen y Justicia

Quién era el hombre que murió por un piedrazo en la cabeza durante los festejos por el triunfo de la selección argentina

Los familiares de la víctima intentaron socorrerlo, pero llegó sin vida al hospital. El municipio de Cañuelas decretó 48 horas de duelo. El video que muestra las últimas palabras de la víctima antes de sufrir el golpe fatal

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Las últimas palabras de Franco Depauli antes de recibir un piedrazo fatal en la cabeza durante los festejos por el triunfo de la selección argentina ante Egipto. (InfoCañuelas)

Luego de que se diera a conocer que un hombre murió este martes en el municipio bonaerense de Cañuelas tras haber recibido un piedrazo en la cabeza durante los festejos por el triunfo de la selección argentina ante Egipto, las autoridades locales identificaron a la víctima como Franco Daniel Depauli, un ciudadano de 46 años que vivía hacía varios años en la ciudad.

La identidad fue confirmada por el Municipio de Cañuelas a través de un comunicado oficial. “El Gobierno Municipal expresa su profundo pesar y consternación por el fallecimiento de Franco Depauli, vecino de nuestra comunidad, como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un hecho de violencia ocurrido durante la tarde de hoy”, reza el mensaje.

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Y en esa línea, repudiaron: “Una ocasión que debía ser de encuentro y alegría para toda la comunidad quedó atravesada por un hecho de violencia que lamentamos y repudiamos firmemente. Confiamos en el pronto esclarecimiento de lo ocurrido y en el accionar de la Justicia”.

Después de que se conociera la muerte de Depauli, varios vecinos lo describieron como “un hombre muy querido en el barrio Levene”. Además de haber trabajado durante años como empleado de Cerámica Cañuelas, una fábrica de cerámicas en la cual realizaba tareas de transporte, también era conocido por su participación en actividades comunitarias, especialmente en los festejos del Día del Niño en el Parque de la Salud, donde solía imitar a Michael Jackson.

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Sil Pérez, una usuaria de la red social Facebook, expresó su angustia en un sentido posteo y aseguró que Depauli era “una gran persona”. Y en esa línea, agregó: “Venía a vender CDs a mi casa hace años, se quedaba a comer con nosotros todos los fines de semana, nunca jamás nos faltó el respeto... siempre que pasaba por mi casa paraba... hace unos meses volvió a la casa de mis papas a saludar, a tomar mates como siempre. Qué injusto la puta madre”.

Pese a los esfuerzos, el hombre llegó sin vida al hospital local (Facebook)
Pese a los esfuerzos, el hombre llegó sin vida al hospital local (Facebook)

¡Vamos carajo, vamos! Nunca perdimos la fe“, dijo Franco en el video que encabeza esta nota, el cual comenzó a circular durante la noche de este martes y muestra a la víctima hablando ante una cámara en medio del fervor de los vecinos y los bocinazos de los automovilistas que pasaban por el centro de Cañuelas tras el partido.

Al repasar sus registros crediticios, Infobae pudo corroborar que Depauli no registraba deudas al día de su muerte

En diálogo con el medio Info Cañuelas, la hermana de la víctima aseguró que el hombre “no tuvo nada que ver con la riña”. En línea con esto, indicó que se encontraba celebrando de manera pacífica junto a su familia cuando fue alcanzado por el proyectil mientras se hallaba junto a su vehículo.

La pelea que se desató en Cañuelas en medio de los festejos por el agónico triunfo de la selección argentina ante Egipto (Facebook: NacPop Cañuelas)

El hecho ocurrió en la intersección de Libertad y 25 de Mayo, en la Plaza San Martín, que se ubica en el centro de la localidad bonaerense. Según relataron familiares de la víctima, este había concurrido junto a su familia a uno de los bares de la zona para celebrar el pase a cuartos de final.

En medio de la celebración, al notar que había disturbios en la vía pública, se dirigió a su automóvil, estacionado frente al local, con la intención de buscar un objeto en el baúl. Fue en ese momento que recibió un piedrazo lanzado por uno de los participantes del enfrentamiento.

Tras el golpe, Depauli se desplomó en el suelo e inmediatamente fue asistido por sus allegados. Sus propios familiares fueron los encargados de trasladarlo hacia el Hospital Marzetti, ya que la multitud impedía el rápido acceso de una ambulancia.

Al ser consultado sobre el estado en el que se encontraba la víctima, el director del hospital, Hernán Carpio, afirmó que Depauli “ingresó sin signos vitales” y que el equipo médico intentó reanimarlo durante cincuenta minutos sin éxito. De la misma manera, anticipó que el cuerpo será sometido a autopsia, como ocurre en este tipo de casos por protocolo.

Horas después del hecho, la Policía detuvo en la vía pública a I. N. L., un joven de 20 años que fue señalado como el presunto autor del ataque, tras ser identificado por medio de los videos que se registraron del momento. Según trascendió, cuenta con antecedentes por robo y quedó a disposición de la fiscalía local bajo el cargo de homicidio simple.

Por el momento, se confirmó que las imágenes registradas por testigos fueron incorporadas al expediente y están pendientes de ser analizadas para determinar la secuencia de los hechos. Asimismo, se espera que en los próximos días se convoque a los testigos para tomar sus declaraciones.

El joven detenido logró ser identificado a partir de los videos grabados por los presentes (Facebook: Fm Stylo 90.3 Villa Mercedes)
El joven detenido logró ser identificado a partir de los videos grabados por los presentes (Facebook: Fm Stylo 90.3 Villa Mercedes)

Por este motivo, la Secretaría de Seguridad municipal difundió un comunicado solicitando a quienes hayan grabado el momento del ataque que envíen el material por WhatsApp al 2226 51-3154 o al correo Comvisualizacionescanuelas@gmail.com. Además, manifestaron que pueden hacerlo de manera anónima y que se preservará la identidad de quienes colaboren.

Desde el municipio expresaron su confianza en el accionar de la Justicia y decretaron 48 horas de duelo comunitario. Asimismo, confirmaron que están a disposición de los investigadores para aportar cualquier información o elemento que resulte útil para el esclarecimiento del caso.

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