Costa Rica

Jessy Karina Álvarez Amador: Autoridades costarricenses concluyen que estilista desaparecida hace 14 meses fue asesinada

Después de más de un año de incertidumbre, el Organismo de Investigación Judicial confirmó a los familiares de la joven madre que la investigación apunta a que la mujer fue asesinada. Aunque su cuerpo aún no ha sido localizado, los recientes allanamientos dejaron tres detenidos y nuevas evidencias que fortalecen la hipótesis de un homicidio

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Familiares de Jessy Karina Álvarez Amador recibieron este martes la confirmación del OIJ de que la investigación concluye que la estilista fue asesinada. (Cortesía)
Familiares de Jessy Karina Álvarez Amador recibieron este martes la confirmación del OIJ de que la investigación concluye que la estilista fue asesinada. (Cortesía)

La esperanza que durante casi 14 meses sostuvo en pie a la familia de Jessy Karina Álvarez Amador terminó de derrumbarse. Tras los allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en distintos puntos de San José, la capital costarricense, las autoridades informaron oficialmente a sus allegados que la investigación concluye que la estilista fue asesinada, aunque su cuerpo todavía no ha sido encontrado.

La noticia fue comunicada directamente por agentes judiciales a los familiares luego de las diligencias realizadas en Aserrí, Desamparados, Alajuelita y el Centro de Atención Institucional (CAI) San Sebastián, donde se buscaban nuevas evidencias relacionadas con la desaparición de la joven, ocurrida el 10 de mayo de 2025.

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Sofía Rodríguez, hermana de Jessy Karina, relató a CR Hoy el momento en que recibieron la llamada del OIJ, una conversación que puso fin a más de un año de incertidumbre.

“El OIJ nos llamó para informarnos de que se hicieron los allanamientos para buscar el cuerpo de mi hermana y que hay tres personas detenidas. Uno ya estaba detenido y nos dijeron que ninguno ha querido dar detalles de dónde está el cuerpo de mi hermana”, manifestó.

Según explicó Rodríguez, las autoridades nunca habían confirmado oficialmente la muerte de Jessy porque no existían suficientes elementos probatorios que permitieran sostener esa conclusión dentro de la investigación.

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“El OIJ no nos había dicho que ella estaba fallecida porque no tenían las pruebas. Hoy ya nos confirmaron que sí está fallecida; lo único que no saben es dónde la tiraron o dónde la enterraron”, expresó.

La familia de Jessy Karina exige justicia y pide que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. (Cortesía)
La familia de Jessy Karina exige justicia y pide que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. (Cortesía)

Para la familia, el anuncio significó el golpe más doloroso desde la desaparición de la joven madre de 25 años, quien dejó un hijo pequeño.

“Es un trago muy amargo, muy duro, porque uno como familia esperaba que ella estuviera con vida y regresara a la casa para estar con su niño. Hay días en los que uno tiene que seguir con su vida, pero hay momentos en los que la recuerda y empieza a pedirle a Dios que regrese. Nosotros todavía no entendemos por qué pasó esto. Mi hermana no era una persona mala, no andaba en malos pasos”, dijo entre lágrimas al medio digital.

La hermana de la víctima también reveló que una de las personas más afectadas por la desaparición ha sido su madre, de 74 años, quien durante todo este tiempo mantuvo la esperanza de volver a abrazar a su hija.

A ese dolor se suma la delicada condición de salud del padre de Jessy, quien permanece hospitalizado y aún desconoce la noticia.

“Él está muy enfermo y ahorita no se le puede dar la noticia porque está en un proceso de recuperación. Esperamos que se recupere para poder contárselo. Yo creo que todo este tema de mi hermana, durante este año, provocó que se enfermara, porque dejó de comer”, relató Rodríguez.

Mientras la familia enfrenta el duelo, el OIJ intensificó la investigación para tratar de ubicar los restos de la joven y fortalecer el caso judicial contra los presuntos responsables.

Durante los seis allanamientos, los agentes inspeccionaron varias propiedades vinculadas con el principal sospechoso, un hombre de apellido Villarreal Duarte, conocido con el alias de “Camba”, quien actualmente cumple prisión por otro homicidio ocurrido meses después de la desaparición de Jessy.

Tres personas fueron detenidas durante los operativos, entre ellas el principal sospechoso, quien ya descontaba prisión por otro homicidio. Crédito: OIJ
Tres personas fueron detenidas durante los operativos, entre ellas el principal sospechoso, quien ya descontaba prisión por otro homicidio. Crédito: OIJ

Uno de los operativos se desarrolló en la vivienda de la madre del sospechoso, ubicada en Desamparados. Allí, especialistas de Ciencias Forenses rompieron parte del piso de la casa y realizaron pruebas con luminol para detectar posibles rastros biológicos. De acuerdo con el OIJ, algunas de esas pruebas resultaron positivas y las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Ciencias Forenses para determinar si guardan relación con el caso.

Además de Villarreal Duarte, fueron detenidas dos mujeres de apellidos Padilla y Matamoros. Según la investigación, ambas habrían colaborado con el principal sospechoso. Una de ellas, presuntamente, pagó el servicio de transporte por aplicación que utilizó Jessy Karina la noche de su desaparición, mientras que ambas mantenían vínculos sentimentales con el ahora imputado.

La investigación también analiza diferentes móviles detrás del crimen. Entre las hipótesis figuran un posible conflicto relacionado con una deuda por drogas y otra vinculada a motivos sentimentales. Sin embargo, las autoridades han insistido en que la prioridad continúa siendo localizar el cuerpo de la estilista para completar la investigación y robustecer el expediente judicial.

Jessy Karina desapareció la noche del 10 de mayo de 2025, después de salir de su vivienda en Pavas. De acuerdo con el relato de sus familiares, había regresado de trabajar y ya se disponía a descansar cuando recibió una llamada telefónica en la que una persona insistió para que saliera de la casa. Aunque inicialmente se negó, finalmente aceptó. Le dijo a su madre que volvería pronto, abordó un vehículo de plataforma y nunca regresó.

Durante más de un año, familiares, amigos y autoridades realizaron múltiples diligencias para intentar encontrarla. Incluso en diciembre de 2025 se inspeccionó una propiedad en Aserrí tras recibirse información sobre supuestos restos óseos, pero esa búsqueda fue descartada.

Dos mujeres también fueron detenidas por agentes policiales del OIJ, quienes estarían involucradas con la desaparición de la estilista. Crédito: OIJ
Dos mujeres también fueron detenidas por agentes policiales del OIJ, quienes estarían involucradas con la desaparición de la estilista. Crédito: OIJ

Ahora, con la investigación enfocada formalmente en un presunto homicidio, la familia asegura que solo espera conocer dónde se encuentra Jessy para poder despedirse de ella y darle sepultura.

“Pedimos que se haga justicia. Que la ley haga lo que tenga que hacer y que no los dejen salir. Las personas que le hicieron daño a mi hermana deben atenerse a las consecuencias. Que recuerden que en esta tierra nadie se va sin pagar”, concluyó Sofía Rodríguez.

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