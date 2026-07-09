Guatemala lidera el crecimiento regional de remesas con un alza acumulada de 319% desde 2015

El informe del Cemla calculó que las remesas de Guatemala crecieron 319% desde 2015, por encima de Honduras, Colombia, México, República Dominicana y El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala recibió 12,219 millones de dólares en remesas durante el primer semestre y avanzó 7% frente al mismo período del año pasado, un resultado que la mantiene entre las economías con mayor dinamismo de la región y que, según un análisis del Centro Monetario Latinoamericano (Cemla), la coloca por encima de México, Honduras y Colombia en crecimiento acumulado durante la última década.

El dato llega antes del tramo del año en el que esos flujos suelen acelerarse por el efecto estacional de fin de año. Solo en junio, los envíos sumaron 2,325 millones de dólares, 106,2 millones de dólares más que un año antes, de acuerdo con el Banco de Guatemala (Banguat).

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Según Prensa Libre, la actualización de la balanza cambiaria muestra que entre enero y junio ingresaron además unos 93 mil millones de quetzales por remesas. El aumento interanual fue de 851 millones de dólares, ya que en el mismo semestre del año anterior el monto había sido de 11,368 millones de dólares.

El registro mensual siguió por encima del umbral de 2 mil millones de dólares. Marzo marcó el nivel más alto de la serie reciente con 2,441 millones de dólares, un récord histórico, mientras que solo enero y febrero quedaron por debajo de esa marca.

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El informe del Cemla calculó que las remesas de Guatemala crecieron 319% desde 2015, por encima de Honduras, Colombia, México, República Dominicana y El Salvador. (DCA) (Diario de Centro América)

Guatemala lidera el crecimiento de remesas entre seis grandes receptores de la región

Un análisis de Jesús A. Cervantes González, coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe del Cemla, señala que Guatemala es uno de los seis países donde el ingreso por remesas mostró un crecimiento destacado en los últimos 10 años. El grupo lo integran México, Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana y El Salvador, con flujos que provienen principalmente de Estados Unidos.

El documento indica que el ingreso anual por remesas de esos países pasó de 49,563 millones de dólares en 2015 a 79,843 millones de dólares en 2020, luego a 135,167 millones de dólares en 2025 y a 137,577 millones dólares al cierre de abril de 2026, medido de mayo de 2025 a abril de 2026. En todo ese período, el aumento acumulado fue de USD 88.014 millones, equivalente a 178%.

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Para Guatemala, el informe del centro monetario calculó un crecimiento de 319% entre 2015 y abril de 2026. Esa variación superó el 241% de Honduras, el 168% de Colombia, el 148% de México, el 142% de República Dominicana y el 139% de El Salvador.

Guatemala recibió USD 12.219 millones en remesas en el primer semestre y registró un crecimiento interanual de 7%. (DCA) (Diario de Centro América)

Cervantes resumió ese comportamiento con una comparación directa: “En el período considerado el aumento de las remesas fue importante en los seis países, pero presentó un mayor dinamismo en Guatemala, Honduras y Colombia. En ese lapso las remesas de esos tres países se incrementaron 319%, 241,5% y 168,7%, respectivamente”.

El análisis atribuye ese desempeño, en buena medida, al intenso flujo migratorio hacia Estados Unidos entre 2015 y 2024. En ese lapso, la población inmigrante de Guatemala, Honduras y Colombia aumentó en un millón 287 mil 139 personas, lo que, según el documento, mantuvo una estructura de edades favorable para una alta participación en el mercado laboral estadounidense y amplió el número de potenciales remitentes.

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Las proyecciones oficiales anticipan una desaceleración después del salto de 2025

Las autoridades monetarias proyectan que las remesas cerrarán 2026 en 26,806 millones de dólares, unos 205 mil millones de quetzales, con un crecimiento de 5%. Para 2027 prevén 27,610 millones de dólares, equivalentes a 211,216 millones de quetzales, con una expansión de 3%.

Esas previsiones implican una desaceleración frente a 2025, cuando los envíos crecieron 18.7% y sumaron 25,510 millones de dólares, según los informes oficiales citados por la publicación. Ese ingreso adicional fue de 5,642 millones de dólares y representó 20.7% del producto interno bruto.

El aumento de las transferencias ocurre en un escenario de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, incertidumbre global y encarecimiento del precio internacional del petróleo. El diario añadió que esas tensiones se moderaron desde el 19 de junio, cuando Estados Unidos e Irán suscribieron un memorándum de entendimiento, hecho que se reflejó en una disminución del precio del crudo.

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El estudio atribuyó el dinamismo de las remesas de Guatemala al flujo migratorio hacia Estados Unidos y al aumento de potenciales remitentes entre 2015 y 2024. (Diario de Centro América)

El estudio también contrastó el caso de México, que entre 2024 y 2026 fue el país con menor dinamismo en remesas entre los seis analizados.

Cervantes sostuvo que esa pérdida de impulso también se observa en el número de transferencias recibidas. “Las cifras del mercado laboral de Estados Unidos muestran que en 2025 y los primeros meses de 2026 se redujo la población mexicana inmigrante en edad de trabajar, su población económicamente activa, la inactiva, los ocupados y aun los desempleados en ese grupo migratorio”.

Según el análisis, esa tendencia sugiere un retorno significativo, voluntario e involuntario, de migrantes mexicanos. Ese movimiento, añade el informe, propició una disminución de los envíos de remesas hacia México.

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