Aumentan las ofertas de compra de autos nuevos con financiación a tasa 0 por ciento

La estabilidad macroeconómica genera mayor confianza en el sistema y las automotrices amplian sus ofertas de financiación a tasa 0% en julio. (Freepik)

Con la llegada de julio, la mayoría de las automotrices argentinas renovaron sus ofertas de financiación a tasa 0% para la compra de unidades nuevos. Aunque todavía quedan terminales para confirmar sus políticas comerciales, la mayoría ya las dieron a publicidad en los primeros días de esta semana.

Stellantis, una de las automotrices con mayores planes de financiación a tasa subsidiada, amplió su oferta para el primer mes del segundo semestre, e incorporó una séptima marca a su portafolio, Leapmotor, que también tiene planes de compra con crédito propio.

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Fiat, la marca que más autos vende de Stellantis, ofrece este mes campañas promocionales con un monto máximo hasta $28 millones con TNA 0% a 18 meses para Cronos, Pulse, Fastback y Toro. Además, mantiene los créditos por sistema UVA, con una financiación de hasta $30 millones a 36 meses con TNA 0% para toda la gama de modelos.

Jeep y RAM, por su parte, ofrece financiación a tasa 0% con un monto máximo de hasta $28 millones en 18 meses para los modelos Renegade, Compass y Commander. En cambio, para Rampage y Dakota, el monto se aumenta a $2 millones nmás con el mismo plazo. Adicionalmente, Jeep Compass Sport tiene una promoción exclusiva tasa 0% a 24 meses con $28 millones. También se mantiene la oferta de créditos UVA para toda la gama.

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Peugeot tiene su ya conocida Tasa Express para toda la gama con 0% de interés hasta 24 meses y $20 millones de monto máximo a financiar. Complementariamente se ofrecen Créditos UVA a 36 meses Tasa 0% con una financiación hasta $30 millones para todos los modelos.

Más allá de la financiaición a tasa 0%, Citroën ofrece un descuento especial en el C3 Live Pack que deja su precio en $27.000.000 en julio

Citroën, como suele ocurrir todos los meses, replica los planes de Peugeot, con lo cuál ofrece la Tasa Express para toda la gama al 0% en 18 meses para financiar hasta $20 millones, y los créditos UVA a 36 meses Tasa 0% con una financiación hasta $30 millones para toda la gama.

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Sin embargo, para el mes de julio anuncia beneficios especiales para algunos modelos. El Citroën C3 Feel pack tiene un precio especial de contado de $27 millones, lo que convierte el modelo en el más barato del mercado en julio. Además, hay precios especiales de contado para Aircross Shine en $35,7 millones, para Basalt Shine en $33,8 millones, y para el Nuevo C4 híbrido en $42.960.000.

Con la marca DS, Stellantis mantiene una financiación a Tasa 0% en 18 meses y hasta $26 millones para toda la gama y una promoción de crédito UVA con financiación hasta $30 millones a tasa 0% en 36 meses para todo el portafolio.

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Finalmente, la nueva marca es la china Leapmotor, que llega al mercado argentino con financiación tasa 0% para toda la gama con un monto máximo hasta $18 millones en 18 meses y una alternativa de TNA 0% 12 meses hasta $24 millones. El crédito UVA, por su lado, es de hasta $30 millones a 36 meses con TNA 0% para toda la gama.

El nuevo Chevrolet Sonic tiene financiación de entre el 60 y el 70% del valor según sea en 12, 18 y 24 meses. (General Motors Argentina)

General Motors mantiene otra de las campañas de financiación con mayores opciones, tal como ocurre desde comienzos de este año. Chevrolet ofrece planes con tasa 0% y que van desde 12 hasta 18 y 24 meses para todos sus modelos.

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Onix y Onix Plus se pueden financiar en 12 meses hasta $25 millones, en 18 meses con un monto de hasta $22 millones y en 24 meses con un tope de $20 millones.

Tracker en 12 meses con un monto de hasta $27.000.000, en 18 meses hasta $26 millones y en dos años hasta $19 millones.

El nuevo Sonic en 12 meses con un límite de $28 millones, en 18 con un monto máximo de $25 millones y en 24 meses hasta $22 millones.

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En tanto que con planes de 12 y 18 meses están Chevrolet Spin con topes de $24 millones y $18 millones respectivamente; Montana con montos máximos de $30 y $18 millones; las pickup S10 según la versión con planes de 12 meses con montos hasta $35 millones, y en 18 meses con topes en $25 millones o $30 millones; y Trailblazer con tope de $43 millones para 12 meses de plazo y de $30 millones en un año y medio de cuotas.

Los productos especiales tienen, Silverado y Spark EUV en 12 meses con tope de $15 millones; y Chevrolet Captiva PHEV en 12 meses hasta $30 millones y en 18 meses hasta $26,5 millones.

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Renault Boreal, el más reciente vehículo de la marca, tiene financiación especial de acuerdo a la versión

Renault, por su parte, también tiene ofertas variadas, incluso dependiendo del canal de compra entre Renault Store o Mobilize Financial Services.

En tasa 0% con la financiera de la marca, las ofertas de julio están separadas por plazo. A 12 meses se puede comprar Renault Boreal versiones Evolution & Techno con un monto máximo a financiar de $30 millones.

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Modelos como Arkana, Boreal Iconic, Kangoo VU, Duster y Kardian tienen límites entre $27 y 20 millones. Y Kwid, Kangoo VP, Logan ,Sandero y Stepway, entre $18 y 15 millones.

Con plazo de 18 meses los montos van de $27.000.000 a $15.000.000. Y hasta 24 meses, las alternativas son para montos menores.

La Ford Territory se puede comprar financiando casi el 50% de su valor en 18 meses

Ford también mantiene sus ofertas de financiación a tasa 0%, aunque con planes más reducidos. La oferta de julio es para la pickup Ranger nacional con un plazo de 12 meses hasta el 80% de la unidad financiada, o con 18 meses y un límite de hasta $30 millones. Territory Titanium se puede comprar financiando hasta $25 millones en 18 meses, Everest en igual plazo hasta $30 millones y Bronco Sport también en 18 meses con un tope de hasta $15 millones.

Honda hizo un movimiento estratégico este mes con precios sin alteraciones, pero con bonificaciones especiales en algunos modelos. Toda la gama de modelos incorpora opciones de financiación a tasa 0% a 18 y 24 meses a través del Banco Santander, lo que amplía la oferta anterior que era de 12 meses, con montos de financiación de hasta $24.000.000 en los modelos con valores en pesos.

Pero a la oferta sumó precios promocionales para el Honda Civic HEV en USD 49.900 contra los USD 54.000 anteriores, CR-V EXL bajó de UDS 70.800 a USD 65.800, y CR-V híbrida pasó de USD 74.900 a USD 69.900.

Toyota publicó este miércoles sus ofertas de financiación, y hasta el momento es la última automotriz en difundir sus planes comerciales de julio. Lo hizo repitiendo un esquema similar al de junio, con financiación para toda la gama de modelos de hasta $15 millones en 12 cuotas, y sumando como novedad, una oferta especial para Toyota Corolla Cross que amplía el monto disponible en la línea a tasa 0% hasta $20 millones en 12 cuotas.

Por último, otra importadora empezó a ofrecer financiación a tasa 0% con Banco Santander. Se trata del Grupo Antelo para su vehículo JMEY Easy, modelo 100% eléctrico, que se puede comprar financiando hasta $15 millones en 18 meses. Para tener en cuenta como referencia, el auto tiene un precio de lista de USD 18.900, o su equivalente con la cotización actual del dólar oficial que resulta en un precio de $28.539.000.