Economía

Advierten que el programa financiero tensiona la acumulación de reservas por parte del Banco Central

Si no se logra emitir deuda en los mercados internacionales será muy difícil cumplir con una de las principales exigencias del FMI. Una consultora planteó las alternativas disponibles de cara a las necesidades financieras de 2027

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El programa financiero elaborado por el equipo económico contempla la compra de divisas del Tesoro al BCRA. (REUTERS/Agustín Marcarian)
El programa financiero elaborado por el equipo económico contempla la compra de divisas del Tesoro al BCRA. (REUTERS/Agustín Marcarian)

Un informe de la consultora Invecq advirtió que el programa financiero elaborado por el equipo económico para el 2027 complica uno de los objetivos centrales comprometidos por el Gobierno en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): la acumulación de reservas.

“La variable crítica será la capacidad de sostener un balance cambiario que permita generar los dólares necesarios para financiar al Tesoro, afrontar los vencimientos del BOPREAL y continuar acumulando reservas”, señaló la consultora que dirige Esteban Domecq.

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La situación es más tensa tratándose obviamente de un año electoral. Se espera mayor demanda de cobertura cambiaria. El año pasado entre abril y octubre los argentinos compraron USD 30.000 millones, una cifra récord. Esto coincidió con la apertura del cepo cambiario para el público, pero también con la incertidumbre relacionada con las elecciones legislativas.

Invecq consideró el programa como “exigente”, aunque al mismo tiempo aclaro que “no es imposible de cumplir”.

La variable que cambia todo es obviamente la posibilidad de colocar deuda en el mercado internacional. “Si el Gobierno lograra aprovechar una ventana de oportunidad para emitir deuda en el exterior -agrega- podría refinanciar parte de los vencimientos de capital y reducir la dependencia de algunas de las fuentes alternativas contempladas en el programa financiero”.

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Si bien esa posibilidad aún no forma parte del escenario base, el propio equipo económico dejó en claro que se mantiene como una opción abierta, supeditada a una mayor compresión del riesgo país y a un contexto internacional más favorable.

El año que viene el Gobierno debe afrontar vencimientos por USD 25.000 millones, pero este año dejaría un colchón de 3.700 millones d dólares. A partir de allí aparecen distintas opciones para conseguir fondos frescos o refinanciar vencimientos, por ejemplo con organismos multilaterales.

Pero además, el Tesoro le debería comprar al Central casi USD 5.000 millones para enfrentar pagos. Y al mismo tiempo el BCRA debe utilizar también dólares para los vencimientos de Bopreales, por 5.700 millones dólares. Es decir, que debería acumular alrededor de USD 11.000 millones solo para pagar deuda.

La evolución reciente del riesgo soberano resulta alentadora. Un nivel cercano a los 410 puntos muestra una clara mejora en relación a la situación de hace algunos pocos meses. Pero aún quedaría espacio para que comprima. Los países con calificaciones similares a la Argentina muestran un rendimiento en torno a los 350 puntos básicos.

En el último mes el EMBI argentino cayó más de 80 puntos básicos y, tras la presentación del Programa Financiero, continuó mostrando una leve mejora.

“De consolidarse esta tendencia, el Gobierno podría encontrar una ventana para regresar al mercado internacional en condiciones más favorables, ampliando las alternativas de financiamiento disponibles y otorgando mayor flexibilidad para la ejecución del programa”, agregan.

El otro escollo importante está relacionado con la suba de las tasas largas en Estados Unidos. En un contexto de mayor inflación por la suba del petróleo en los últimos meses los inversores empezaron a descontar la posibilidad de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal norteamericana.

Aunque no parece el escenario más probable, hasta que no haya indicios de desaceleración inflacionaria en Estados Unidos será difícil que los rendimientos de los bonos a diez años bajen desde niveles cercanos a 4,50% anual. Esto también suma obstáculos para la colocación de un bono internacional por parte del Gobierno.

El equipo económico realizará hoy otro pago de capital e intereses de los Bonares, por alrededor de 4.200 millones de dólares. Como hoy es feriado, el dinero estará depositado en las cuentas comitentes recién el lunes en el mercado local. Aquellos que tienen bonos argentinos en el exterior deberían ver reflejada la acreditación de estos fondos mañana.

El objetivo del equipo económico es que parte de estos fondos sean reinvertidos -al menos en parte- en un nuevo Bonar 2029. Como los anteriores pagara intereses todos los meses y capital al final. En total se colocarán USD 2.000 millones y en la licitación de la semana que viene no habrá límite de suscripción (en las anteriores se estipulaban máximos de entre USD 150 millones y USD 300 millones según la semana).

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