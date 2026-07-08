Crimen y Justicia

El femicida de Junín podría haber estado preso por pedofilia: lo allanaron por filmar a una nena mientras se bañaba pero no lo detuvieron

Se trata de Sebastián Bonafe, arrestado en Pergamino por el bestial crimen de Mercedes Errapán. La PFA ingresó a su casa la semana pasada por orden de un juzgado local. La víctima en este caso tenía siete años. Se descubrió también que descargaba pornografía infantil

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SEBASTIAN BONAFE FEMICIDIO JUNIN
Bonafe y su ahijada tras el secuestro

Sebastián Daniel Bonafe, el acusado de matar a Mercedes Errapán en Junín y luego secuestrar a su propia ahijada de siete años, esconde un oscuro secreto.

El viernes 3 de este mes, cinco días atrás, la DUOF Junín de la Policía Federal allanó su casa en la calle Almafuerte, la misma que allanaron autoridades provinciales en el día de hoy para encontrar unas cartas donde detallaba su plan asesino. El hombre de 36 años, albañil de oficio, beneficiario de planes sociales, era el blanco de una causa que investiga el Juzgado de Garantías N°2, a cargo de la magistrada Marisa Muñoz Saggese. La calificación: averiguación de ilícito. El presunto delito: grooming.

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Bonafe, precisamente, fue acusado de filmar y fotografiar a una nena de siete años mientras se bañaba.

El CPU, el celular y el pendrive incautados a Bonafe
El CPU, el celular y el pendrive incautados a Bonafe

Así, la Federal entró a su casa para secuestrar un pendrive, una computadora y un celular, que podrán ser peritados. Según fuentes del caso, se descubrió que también habría descargado pornografía infantil desde su dirección IP.

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Bonafe estuvo presente durante el allanamiento. Sin embargo, la DUOF Junín no lo arrestó: el juzgado del caso no emitió orden de detención alguna. Es decir, podría haber estado detenido al momento de cometer el brutal femicidio de Mercedes Errapán, durante la madrugada de este miércoles, si es que es culpable.

Peor todavía: según fuentes provinciales. Bonafe registraba una lista de denuncias por lesiones leves y violencia de género, radicadas en los últimos cuatro años por compañeras de trabajo y familiares.

Sebastián Daniel Bonafe tiene 36 años
Sebastián Daniel Bonafe tiene 36 años

En las próximas horas, se espera que el acusado sea trasladado de vuelta a Junín luego de su captura en Pergamino para enfrentar a la fiscal Fernanda Sánchez.

Bonafe mantuvo a su ahijada secuestrada durante más de diez horas, para llevarla en moto y a través de campos. De cara a la imputación por pedofilia, un posible daño sufrido por la menor se vuelve una hipótesis inquietante.

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