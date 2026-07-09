Cuántos dólares tienen que ingresar en el segundo semestre para cumplir con el programa financiero

(Jaime Olivos)

A fin de transmitir tranquilidad a los mercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero para lo que resta del mandato de Javier Milei. Con un cuadro a doble entrada expuso cuáles son las necesidades de dólares y las fuentes de financiamiento que utilizará tanto para el 2026 como para el 2027. Si bien algunas de ellas ya se materializaron en los primeros seis meses de este año, aún quedan dólares por ingresar, algunos de los cuales dependerán del interés inversor.

Un informe de la consultora EcoGo, en base a la presentación de Economía, marca que para lo que resta de 2026 las necesidades ascienden a USD 9.800 millones, mientras que las fuentes disponibles totalizan USD 9.900 millones, lo que deja un margen mínimo de 100 millones de dólares. Los compromisos incluyen vencimientos de capital e intereses con bonistas bajo legislación local y global, pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) y obligaciones con otros organismos internacionales.

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Los vencimientos de capital previstos para la segunda mitad del año totalizan USD 5.300 millones, mientras que los pagos de intereses ascienden a 4.500 millones de dólares. Entre los compromisos se encuentran desembolsos a bonistas globales y locales, al FMI y a organismos multilaterales. Para afrontar estas obligaciones, el Tesoro cuenta con recursos ya ejecutados en el primer semestre y con fondos cuya obtención depende de operaciones actualmente en curso.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, durante los próximos seis meses aún resta el ingreso de USD 9.900 millones. Entre las operaciones principales se destaca la compra de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA), que aportará USD 700 millones en el semestre y completará un total de USD 6.700 millones a lo largo del año. De acuerdo con la consultora EcoGo, esta última adquisición se realizará utilizando los pesos depositados en la cuenta 2020 del Tesoro y no están previstas nuevas compras de dólares al BCRA para el resto de 2026.

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A su vez, el roll over intra sector público (capital e intereses) representa USD 400 millones más. Los préstamos garantizados por organismos internacionales equivalen a 4.000 millones de dólares. De los cuales el miércoles se conoció, por medio del Boletín Oficial, que ya se concretaron prestamos por USD 3.200 millones con el Banco Santander, BBVA y Deutsche en base al respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También, según la consultora, faltan desembolsos por USD 900 millones del FMI y USD 1.900 millones de otros organismos internacionales, lo que refuerza el flujo de caja para afrontar los vencimientos en moneda extranjera.

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El próximo test

En el mercado local, el Gobierno apunta a captar USD 2.000 millones adicionales con la emisión del bono AO29, cuya primera licitación está prevista para el 15 de julio. Este bono será de tipo bullet, con pago mensual de cupones y un máximo de Valor Nominal Original (VNO) de 2.000 millones de dólares. A diferencia de emisiones anteriores, no operará el cupo de VNO USD 250 millones en la primera licitación, con el objetivo de absorber el flujo disponible tras los pagos de julio.

El capítulo de privatizaciones prevé ingresos por 800 millones de dólares. EcoGo advirtió que no está claro si este monto responde a ingresos ya recibidos por la venta de centrales hidráulicas y Transener, o si corresponde a futuras privatizaciones que el gobierno de Milei planea concretar antes de fin de año. Durante la presentación, Caputo mencionó la posibilidad de avanzar con más privatizaciones, aunque evitó precisar cuáles serán los activos involucrados y el calendario.

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Según fuentes al tanto de la operación, los dólares por la privatización de AySA recien ingresarían en octubre.

Durante la conferencia de prensa, el ministro aseguró que para antes de fin de año apuntan a que Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) este en manos privadas y también tienen expectativa de que lo esten las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano, aunque para ser conservadores lo proyectan más para el 2027. Sin embargo, los procesos de transferencia al sector privado no avanzan al mismo ritmo.

La venta de AySA se desarrolla con definiciones precisas y fechas estipuladas divididas en dos etapas. Fuentes al tanto de la operación explicaron a Infobae que el proceso contempla dos etapas: el 27 de agosto es la apertura de los sobres técnica y en mediados de septiembre las ofertas económico.

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“El pago se estaría recibiendo a mediados de octubre y luego de eso es la firma de contrato determinada por la resolución de adjudicación”, comentaron a este medio. Es que, según explicaron, la primera instancia involucra la evaluación técnica, donde los interesados deben acreditar capacidad financiera y experiencia comprobada. Solo quienes cumplen esos requisitos pueden acceder a la apertura de las ofertas económicas.

Con estos ingresos de dólares que faltan por computarse, el saldo del programa para 2026 deja un colchón de USD 3.700 millones, que funcionará como respaldo ante eventuales cambios en el contexto financiero. Para 2027, tanto las necesidades como las fuentes previstas ascienden a USD 24.900 millones, aunque la programación específica dependerá de la evolución de las condiciones del mercado y la política económica.

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Federico Furiase, secretario de Finanzas, explicó que “las fuentes de financiamiento exceden levemente las necesidades, lo que genera un colchón para el año”. Además, puntualizó que el Bonar 2029 (AO29) tendrá un cupo límite de USD 2.000 millones en la primera licitación para captar el flujo disponible luego de los pagos de julio.