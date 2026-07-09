“Hablame de remontadas”, el mensaje de Colapinto a Messi que la Fórmula 1 utilizó y lo hizo viral

Lionel Messi y Franco Colapinto se conocieron personalmente en Miami (@f1)

La Fórmula 1 unió en un solo posteo dos remontadas que pusieron a Argentina en el centro de la conversación deportiva mundial: la del piloto Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde largó 19° y terminó 9°, y la de la selección argentina, que revirtió un 0-2 ante Egipto para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

La publicación, difundida en las redes sociales de la F1, llevó como texto: “De P19 a P9 el domingo. De 0-2 a 3-2 el martes. El que viene teniendo días tranquilos es Colapinto”.

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El posteo tomó como punto de partida un comentario que el propio Colapinto había dejado bajo una publicación de Lionel Messi tras el partido en Atlanta. El piloto de Alpine, en alusión simultánea a su carrera en Silverstone y al triunfo albiceleste, escribió: “Hablame de remontadas”. La frase, breve y directa, fue el disparador que la F1 convirtió en contenido para sus canales oficiales, acompañada de imágenes del argentino en pista y del plantel festejando en el Mercedes-Benz Stadium.

El posteo de la F1 incluyó además un carrusel de fotos con imágenes de ambos deportistas durante aquella visita en Miami, reforzando el vínculo narrativo entre las dos hazañas que, en menos de 72 horas, pusieron a Argentina en la agenda deportiva internacional.

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El posteo de la F1 para combinar las remontadas de Colapinto y la selección argentina de fútbol liderada por Messi (@f1)

El Gran Premio de Gran Bretaña de F1, disputado este domingo en el Circuito de Silverstone, había arrancado de la peor manera para el piloto de Pilar. Un problema en el piso del auto durante la clasificación, que según el propio Colapinto le hizo perder 25 puntos de carga aerodinámica de un momento a otro, lo hizo despistarse y lo condenó a salir desde la 19ª posición en la grilla.

En carrera, el bonaerense hizo una gran largada en la que superó cinco autos, efectuó otros dos sobrepasos. Luego capitalizó la mala parada en los boxes de su compañero de equipo Pierre Gasly y, más tarde, el abandono de Max Verstappen (Red Bull) la penalización que recibió Kimi Antonelli de Mercedes, que lo desplazó un lugar hacia arriba.

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El resultado final fue un 9° puesto que le otorgó 2 puntos en el campeonato. La victoria fue para Charles Leclerc de Ferrari, seguido por George Russell, con Mercedes y Lewis Hamilton, con Ferrari. En tanto que Kimi Antonelli (Mercedes) fue décimo, pero sigue liderando el campeonato.

El abrazo entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa al GP de Miami (@f1)

Horas después, Argentina vivió en Atlanta otra tarde límite. Ante Egipto por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026, el equipo de Lionel Scaloni cayó rápidamente en desventaja: Yasser Ibrahim abrió el marcador a los 15 minutos y Mostafa Zico amplió la diferencia al 67′, en un partido en el que además Messi falló un penal.

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Con el marcador 0-2 y el tiempo agotándose, Cristian Romero encabezó la reacción con un cabezazo al minuto 79 tras un centro preciso de Messi. Cuatro minutos más tarde, el propio crack rosarino tomó un rebote en el área y empató el partido. Y en el segundo minuto del tiempo adicionado, Enzo Fernández coronó la remontada con un cabezazo tras un centro de Lautaro Martínez para sellar el 3-2. Fue el octavo gol de Messi en el torneo y el 21° en los Mundiales que lo ubican al rosarino como el máximo goleador histórico. Leo terminó el partido en lágrimas.

La victoria clasificó a Argentina a los cuartos de final y mantuvo vivo el sueño del bicampeonato, luego de que el equipo ya hubiera sufrido un susto previo ante Cabo Verde en la ronda anterior.

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El intercambio en redes no fue casual. Colapinto y Messi se conocieron en persona en mayo, durante el Gran Premio de Miami, encuentro que el piloto describió como uno de los momentos más especiales de su temporada. Desde entonces, el corredor de 23 años sigue de cerca cada partido de la Selección y suele manifestarlo en sus redes sociales.

RESUMEN COLAPINTO EN EL GP DE GRAN BRETAÑA DE F1

RESUMEN DE ARGENTINA 3-2 EGIPTO

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2