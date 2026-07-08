Crimen y Justicia

Mataron a un hombre de un piedrazo en Cañuelas en medio de los festejos por la Selección y hay un detenido

Todo ocurrió en la plaza principal de la localidad. Tras confirmarse la muerte, las autoridades decretaron el duelo por dos días y solicitaron la colaboración de la comunidad para recabar imágenes y videos del hecho

Guardar
Google icon

El detenido se trataría de un joven de 20 años, quien contaría con antecedentes penales (Facebook: NacPop Cañuelas)

Un hombre de 46 años murió este martes luego de que recibiera un piedrazo en la cabeza cuando celebraba la victoria de la selección argentina contra Egipto junto a su familia en Cañuelas. Horas después, la Policía Bonaerense confirmó la detención de un joven de 20 años, quien habría sido identificado como el autor del ataque.

Todo ocurrió cuando un grupo de jóvenes comenzó una pelea brutal en medio de los festejos postpartido en la plaza San Martín de localidad. Pese a que una versión inicial habría indicado que la víctima, identificada como F. D., habría intentado separar a las personas involucradas, su familia desmintió el relato.

PUBLICIDAD

Según contaron los familiares, el hombre había ido a buscar un objeto en el baúl de su auto, que había quedado estacionado frente al bar en donde se originó el enfrentamiento. En ese momento, las bandas habían comenzaron a arrojar piedras y botellas. Una de estas piedras golpeó al hombre en la cabeza.

De acuerdo con la información obtenida por Info Cañuelas, la víctima quedó desplomada en el suelo. Frente a esto, su familia lo trasladó de manera particular hacia el Hospital Marzetti, debido a que la ambulancia no podía ingresar a la zona por la gran convocatoria de gente.

PUBLICIDAD

Según indicó el personal de guardia, la víctima fue ingresada sin signos vitales
Según indicó el personal de guardia, la víctima fue ingresada sin signos vitales

Pese a los esfuerzos, el personal de la guardia confirmó que el herido “ingresó sin signos vitales”. En línea con esto, el director del centro médico, Hernán Carpio, informó que “se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar durante cincuenta minutos, pero sin respuesta”.

El incidente quedó registrado en videos filmados por testigos que se encontraban en el lugar. Estas grabaciones fueron claves para dar comienzo a la investigación, debido a que permitieron identificar al presunto autor del piedrazo que golpeó al hombre.

Horas después de que se confirmara la muerte, fuentes policiales precisaron a Agencia Noticias Argentinas que se detuvo a un joven de 20 años, identificado como I. N. L., quien contaba con antecedentes por robo. Por este motivo, quedó a disposición de la Justicia, a la espera de nuevos avances en la investigación y de ser citado a declarar.

Mientras que las imágenes captadas por testigos ya forman parte del expediente, se espera que sean analizadas para reconstruir cómo se desarrollaron los hechos. Además, se ordenó la realización de la autopsia para las próximas horas y la declaración de testigos con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del caso.

El joven detenido logró ser identificado a partir de los videos grabados por los presentes (Facebook: Fm Stylo 90.3 Villa Mercedes)
El joven detenido logró ser identificado a partir de los videos grabados por los presentes (Facebook: Fm Stylo 90.3 Villa Mercedes)

En línea con esto, la Secretaría de Seguridad municipal emitió un comunicado para solicitar la colaboración de aquellas personas que hubieran grabado el momento en el que sucedió el ataque. “El material puede ser enviado por WhatsApp al 2226 51-3154 o por correo electrónico a Comvisualizacionescanuelas@gmail.com”, indicaron al asegurar que la contribución podría ser realizada de forma anónima y que se garantizaría la reserva de identidad a los colaboradores.

De la misma manera, la Municipalidad de Cañuelas manifestó su repudio a los hechos de violencia y se solidarizó con los familiares de la víctima. “Una ocasión que debía ser de encuentro y alegría para toda la comunidad quedó atravesada por un hecho de violencia que lamentamos y repudiamos firmemente”, apuntaron las autoridades.

“Confiamos en el pronto esclarecimiento de lo ocurrido y en el accionar de la Justicia. Expresamos nuestro profundo dolor y nuestras condolencias a la familia y a los seres queridos en este difícil momento”, afirmaron, para luego decretar 48 horas de duelo comunitario por lo ocurrido.

Por último, las autoridades municipales confirmaron que se encuentran a disposición de los investigadores, con la intención de poder aportar cualquier tipo de información y/o elemento que pudiera contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Temas Relacionados

CañuelasMuertoFestejosSelección ArgentinaEgiptoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Loan Peña: declaran el padre del imputado Antonio Benítez y dos tías del niño

La novena jornada del debate podría aportar nuevos datos sobre el accionar de uno de los principales acusados de la sustracción del menor. También serán escuchadas dos tías de Loan, cuyos testimonios forman parte de las pruebas reunidas por la fiscalía

Juicio por Loan Peña: declaran el padre del imputado Antonio Benítez y dos tías del niño

Caso Thiago Correa: se conoció cuándo comenzará el juicio contra el policía que le disparó al nene de siete años

El agente Facundo Aguilar Fajardo mató de un disparo al nene de siete años cuando intentaba defenderse de un intento de robo. La querella volvió a rechazar la posibilidad de un juicio abreviado

Caso Thiago Correa: se conoció cuándo comenzará el juicio contra el policía que le disparó al nene de siete años

Le robaron la camioneta al primo de Gonzalo “Pipita” Higuaín: el detalle que permitió capturar a los delincuentes

Dos delincuentes armados sorprendieron a la víctima en una vivienda del barrio porteño de Saavedra. Horas después, fueron detenidos en Grand Bourg durante un operativo conjunto de la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad

Le robaron la camioneta al primo de Gonzalo “Pipita” Higuaín: el detalle que permitió capturar a los delincuentes

Acusaron a dos médicos por el robo de seis equipos neonatales de un hospital público de Salta

La fiscalía sostuvo que ambos profesionales habrían trasladado el equipamiento a una empresa privada de neonatología de la que eran socios para obtener un beneficio económico

Acusaron a dos médicos por el robo de seis equipos neonatales de un hospital público de Salta

Tras una denuncia, retiraron cuatro cabezas de ciervo de un histórico bar notable porteño: una pertenece a una especie protegida

La Justicia intervino en The New Brighton, luego de que los responsables del lugar no pudieran acreditar la tenencia legal de las piezas de taxidermia que decoraban el salón desde hacía años

Tras una denuncia, retiraron cuatro cabezas de ciervo de un histórico bar notable porteño: una pertenece a una especie protegida

DEPORTES

Thierry Henry volvió a llenar de elogios a Messi tras la clasificación de Argentina y lo comparó con un guión de Hollywood

Thierry Henry volvió a llenar de elogios a Messi tras la clasificación de Argentina y lo comparó con un guión de Hollywood

“Argentina no gana el Mundial”: el encendido debate en vivo entre Valdano y Casillas sobre el fútbol sudamericano y el europeo

En fotos: Las estrellas que ya fueron eliminadas del Mundial 2026

“Argentina, un equipazo”: los elogios de las figuras de Suiza a Messi y a la Selección tras avanzar a los cuartos del Mundial

Cómo será la planificación de la selección argentina camino a los cuartos de final del Mundial contra Suiza

TELESHOW

Mario Pergolini celebró el pase de Argentina a cuartos de final: “Ahora estos pibes se van a sentir invencibles”

Mario Pergolini celebró el pase de Argentina a cuartos de final: “Ahora estos pibes se van a sentir invencibles”

Santiago del Moro confrontó a un participante de Gran Hermano por sus dichos sobre Lionel Messi: “¿Lo insultaste?”

Nano Vaschetto, ex Gran Hermano, fue denunciado por violencia de género: “Me amenazaba con armas”

Marta Fort mostró su nuevo auto de lujo y sorprendió al contar el nombre que le puso: “Es yankee”

Los nervios de Moria Casán y Cecilia Roth en el partido de Argentina: “¿Tiene un reloj de arena, este hijo de put...?”

INFOBAE AMÉRICA

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo clasifica a la final de dobles mixtos de Wimbledon

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo clasifica a la final de dobles mixtos de Wimbledon

Organizaciones nicaragüenses piden a España que no invite al régimen a la cumbre iberoamericana

Así avanza el proyecto para la construcción de un segundo nivel en la transitada Calle Martí en Guatemala

Ministerio de Educación de Costa Rica impone nuevas restricciones a expresiones políticas de docentes en escuelas y colegios públicos

La antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ya recorre República Dominicana