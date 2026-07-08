Mataron a un hombre de un piedrazo en Cañuelas en medio de los festejos por la Selección y hay un detenido

El detenido se trataría de un joven de 20 años, quien contaría con antecedentes penales (Facebook: NacPop Cañuelas)

Un hombre de 46 años murió este martes luego de que recibiera un piedrazo en la cabeza cuando celebraba la victoria de la selección argentina contra Egipto junto a su familia en Cañuelas. Horas después, la Policía Bonaerense confirmó la detención de un joven de 20 años, quien habría sido identificado como el autor del ataque.

Todo ocurrió cuando un grupo de jóvenes comenzó una pelea brutal en medio de los festejos postpartido en la plaza San Martín de localidad. Pese a que una versión inicial habría indicado que la víctima, identificada como F. D., habría intentado separar a las personas involucradas, su familia desmintió el relato.

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Según contaron los familiares, el hombre había ido a buscar un objeto en el baúl de su auto, que había quedado estacionado frente al bar en donde se originó el enfrentamiento. En ese momento, las bandas habían comenzaron a arrojar piedras y botellas. Una de estas piedras golpeó al hombre en la cabeza.

De acuerdo con la información obtenida por Info Cañuelas, la víctima quedó desplomada en el suelo. Frente a esto, su familia lo trasladó de manera particular hacia el Hospital Marzetti, debido a que la ambulancia no podía ingresar a la zona por la gran convocatoria de gente.

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Según indicó el personal de guardia, la víctima fue ingresada sin signos vitales

Pese a los esfuerzos, el personal de la guardia confirmó que el herido “ingresó sin signos vitales”. En línea con esto, el director del centro médico, Hernán Carpio, informó que “se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar durante cincuenta minutos, pero sin respuesta”.

El incidente quedó registrado en videos filmados por testigos que se encontraban en el lugar. Estas grabaciones fueron claves para dar comienzo a la investigación, debido a que permitieron identificar al presunto autor del piedrazo que golpeó al hombre.

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Horas después de que se confirmara la muerte, fuentes policiales precisaron a Agencia Noticias Argentinas que se detuvo a un joven de 20 años, identificado como I. N. L., quien contaba con antecedentes por robo. Por este motivo, quedó a disposición de la Justicia, a la espera de nuevos avances en la investigación y de ser citado a declarar.

Mientras que las imágenes captadas por testigos ya forman parte del expediente, se espera que sean analizadas para reconstruir cómo se desarrollaron los hechos. Además, se ordenó la realización de la autopsia para las próximas horas y la declaración de testigos con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del caso.

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El joven detenido logró ser identificado a partir de los videos grabados por los presentes (Facebook: Fm Stylo 90.3 Villa Mercedes)

En línea con esto, la Secretaría de Seguridad municipal emitió un comunicado para solicitar la colaboración de aquellas personas que hubieran grabado el momento en el que sucedió el ataque. “El material puede ser enviado por WhatsApp al 2226 51-3154 o por correo electrónico a Comvisualizacionescanuelas@gmail.com”, indicaron al asegurar que la contribución podría ser realizada de forma anónima y que se garantizaría la reserva de identidad a los colaboradores.

De la misma manera, la Municipalidad de Cañuelas manifestó su repudio a los hechos de violencia y se solidarizó con los familiares de la víctima. “Una ocasión que debía ser de encuentro y alegría para toda la comunidad quedó atravesada por un hecho de violencia que lamentamos y repudiamos firmemente”, apuntaron las autoridades.

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“Confiamos en el pronto esclarecimiento de lo ocurrido y en el accionar de la Justicia. Expresamos nuestro profundo dolor y nuestras condolencias a la familia y a los seres queridos en este difícil momento”, afirmaron, para luego decretar 48 horas de duelo comunitario por lo ocurrido.

Por último, las autoridades municipales confirmaron que se encuentran a disposición de los investigadores, con la intención de poder aportar cualquier tipo de información y/o elemento que pudiera contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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