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Andrea del Boca tuvo que abandonar Gran Hermano por la salud de su madre: “Primero están ella y mi hija”

La actriz dejó la casa tras ser informada sobre un problema de salud de su madre, Ana María Castro, y Santiago del Moro aclaró en la gala que no habrá reemplazo ni regreso

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Andrea del Boca abandonó Gran Hermano: Generación Dorada tras conocer el problema de salud de su madre, Ana María Castro (Video: GH, Telefe)

Andrea del Boca abandonó la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) en la noche del miércoles 8 de julio, tras recibir en el confesionario la noticia de que su madre, Ana María Castro, de 95 años, atravesaba un problema de salud que requería su presencia. La salida, confirmada durante la gala de nominación, fue definitiva: el conductor Santiago del Moro aclaró que en esta oportunidad no habrá reemplazo y que la actriz no regresará al juego. Con su partida, la competencia quedó con 17 participantes en carrera.

La secuencia comenzó antes de que arrancara la gala. La voz de Gran Hermano convocó a Del Boca al confesionario y le comunicó que su hija, Anna del Boca, había solicitado su presencia afuera. “Hablé con tu hija Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia afuera de la casa”, le dijo el Big. Y agregó: “Si bien es tu hija quien solicita tu presencia, creo que es momento de que abandones mi casa”. Del Boca, visiblemente afectada, asintió sin dudar.

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Andrea del Boca afirmó que priorizó a su madre y a su hija al aceptar su salida de Gran Hermano entre lágrimas
Andrea del Boca afirmó que priorizó a su madre y a su hija al aceptar su salida de Gran Hermano entre lágrimas

Sus palabras en ese momento resumieron la prioridad que siempre había marcado como condición de su participación. “Estoy de acuerdo. Siempre dije que estaba acá, pero también con el acuerdo de que ellas me necesitaban... Primero están mi mamá y mi hija”, dijo entre lágrimas. Antes de retirarse, agradeció la experiencia con la misma calidez con la que había transitado sus meses en la casa: “Fue un honor para mí estar en esta casa. He sido muy feliz. Me siento muy honrada de haber sido parte de esta generación dorada”.

La despedida fue larga y cargada de emoción. Del Boca recorrió uno por uno a sus compañeros para saludarlos, y reservó un momento especial para Yipio Pintos, su aliada más cercana dentro del juego. A ella, junto a Manuel Ibero Durigón y Juanicar, les dejó un pedido concreto: “Sean un grupo unido, no se peleen, no lloren”. También le señaló a Yipio como la persona que, a su criterio, debería ganar el programa. Finalmente, con su valija, su almohadón y su bolsita de higiene, cruzó la puerta principal.

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andrea del boca
La despedida fue larga y cargada de emoción. Del Boca recorrió uno por uno a sus compañeros para saludarlos, y reservó un momento especial para Yipio

No fue la primera vez que Del Boca dejó la casa. A lo largo de su participación acumuló 91 días dentro del juego, con dos salidas previas: una por un problema de salud que la llevó al hospital, y otra tras una caída que requirió atención médica. En cada oportunidad regresó, la última vez a través de un golden ticket. Esta vez, la situación es diferente. Del Moro fue explícito: no habrá vuelta. Los participantes que ya están dentro son quienes competirán por el premio mayor, aunque el conductor no descartó que ex participantes o familiares puedan ingresar temporalmente para acompañar, como ocurrió en ediciones anteriores.

La noticia había comenzado a circular horas antes de la confirmación oficial. Según informó Ángel de Brito en su programa Ángel Responde (Bondi Live), la ausencia de Anna del Boca en el stream del día anterior había sido la primera señal. “Esta noche se despide Andrea del Boca”, adelantó De Brito al aire, precisando que el motivo era la salud de la madre de la actriz. El conductor dejó abierta la posibilidad de un regreso futuro —“quizás, bueno, quién lo sabe, con estas cosas de la vida, si tiene ganas de volver o no, porque dura hasta septiembre Gran Hermano”—, aunque Del Moro luego lo descartó en la emisión oficial.

andrea del boca
A lo largo de su participación acumuló 91 días dentro del juego, con dos salidas previas: una por un problema de salud que la llevó al hospital, y otra tras una caída que requirió atención médica

Con la partida de Del Boca, los 17 participantes que continúan en la competencia son: Solange Abraham, Emanuel Di Gioia, Pincoya, Manuel Ibero Durigón, Juani Car, Cinzia Francischiello, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Sebastián Cola, Juan Carlos López, Steffy “Campanita” Pereira, Mariela Prieto, Alejandra Majluf y Yipio Pintos.

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