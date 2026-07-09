La tensión en Medio Oriente interrumpió la baja del riesgo país y cayeron las reservas por el pago de bonos Globales

Wall Street tuvo tendencia bajista y contagió a los activos domésticos.

Las bolsas internacionales negociaron con tendencia bajista, con el trasfondo de un salto de 6% en los precios del petróleo crudo debido al recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Las aciones y los bonos argentinos tuvieron un desempeño negativo en ese contexto.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,7%, en los 3.202.490 puntos, una caída atenuada por la la elevada ponderación de las acciones petroleras en el panel líder, cuyas cotizaciones estuvieron sostenidas por efecto del alza del crudo.

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Por su parte, los bonos argentinos en dólares cedieron 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió cinco unidades para la Argentina, en los 408 puntos básicos.

Los mercados financieros argentinos se mantendrán cerrados el jueves y viernes por la celebración del “Día de la Independencia” y de una jornada no laborable con fines turísticos.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, afirmó que “los principales índices operaron con retrocesos marcados luego de confirmarse nuevos ataques con drones contra cargueros comerciales en el Estrecho de Ormuz, un severo cruce de bombardeos entre las fuerzas armadas de Estados Unidos e Irán, y las declaraciones del presidente Donald Trump dando por finalizado el cese al fuego”.

“En el ámbito local, en la última rueda completa previa al feriado del Día de la Independencia, el mercado operó con cautela. Las acciones y los bonos absorbieron la corrección internacional”, acotó Vlassich.

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En Nueva York, el índice Dow Jones de Industriales perdió 1,1% y el promedio S&P 500 bajó 0,3 por ciento. Sobre el cierre el panel tecnológico Nasdaq logró revertir las pérdidas de la mayor parte de la sesión y cerró 0,2% positivo.

El barril de crudo Brent del Mar del Norte ascendió 6,3% a USD 78,86 el barril con entrega en septiembre, mientras que el crudo mediano de Texas para agosto ganó 5,5% a 74,29 dólares.

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En el plano externo, los expertos de Puente señalaron que “las perspectivas para este año se mantienen muy optimistas para las acciones en general. Para el segundo trimestre se estima un crecimiento de ganancias por acción del +23,3% interanual y de +12,2% para los ingresos”.

“En los últimos trimestres, las ‘7 Magníficas’ han contribuido significativamente sobre el resultado de las ganancias por acción del índice. Esto deja en evidencia la concentración del crecimiento de las ganancias en el top 10 de las compañías que conforman el índice S&P 500. Las mismas explican el 34% del incremento de las ganancias, lo cual representa un máximo histórico y el doble de hace tres décadas”,continuaron desde Puente.

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Mínima baja para el dólar

Con un monto de USD 585,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó operado este miércoles con una baja de cuatro pesos o 0,3%, a $1.488, luego de haberse negociado el martes en un récord nominal de 1.492 pesos.

“Tras marcar su máximo intradiario de $1.496, por momentos prácticamente no hubo oferta. Fue recién en esos niveles donde comenzaron a aparecer vendedores, permitiendo abastecer la demanda y estabilizar la cotización”, reseñó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El tipo de cambio oficial sostiene una ganancia de seis pesos (+0,4%) en julio, y de 33 pesos y de 2,3% en 2026. El Banco Central fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.816,64, que dejó al tipo de cambio oficial a 328,64 pesos o 22,1% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al público recortó cinco pesos o 0,3% en su precio de venta, a $1.510 en el Banco Nación. El dólar blue también restó cinco pesos a $1.510, tras operarse a un máximo de $1.520 al mediodía.

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En el mercado de dólar futuro hubo cierres mixtos, con bajas para los contratos de plazo más corto y alzas en los contratos de noviembre 2025 en adelante. El monto operado se aproximó a un equivalente en peso a USD 1.500 millones, con un interés abierto ahora por encima de los USD 3.700 millones. Según datos de A3 Mercados, la postura más negociada, para fin de julio, cedió cuatro pesos o 0,3%, a 1.498,50 pesos.

“Para el ahorrista en pesos, junio recordó que la foto mensual puede cambiar rápido: la pregunta ya no es si el dólar se mueve, sino si puede sostenerse ganándole a la inflación. Para importadores y empresas con costos dolarizados, la estabilidad cambiaria dejó de ser un dato permanente y volvió a ser una variable a gestionar”, explicó Tomás Bazzani, analista de Research de MM Investments.

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“Para los exportadores, un tipo de cambio real que recupera algo de terreno mejora márgenes en sectores como agro y energía. Y en precios, el traslado luce contenido: las mediciones privadas de alimentos mostraron variaciones cercanas a cero en las últimas semanas, con la presión de julio pasando más por combustibles que por el dólar”, añadió Tomás Bazzani.

Mientras que el BCRA compró USD 34 millones en el mercado, las reservas internacionales brutas del Banco Central cedieron en USD 814 millones, a 48.722 millones de dólares.

Fuentes del Central precisaron a Infobae que “la baja de reservas se dio después de que ingresaron préstamos bancarios del BID y del Banco Mundial. Se pagaron los Globales por algo más de USD 2.500 millones y hubo baja de cotizaciones (el oro perdió 2,5%, a USD 4.051,90 la onza). El lunes se pagarán vencimientos de los Bonares”.

El martes, las reservas internacionales brutas del Banco Central se aproximaron a los USD 50.000 millones por primera vez desde septiembre de 2019, con el ingreso de un préstamo con garantía Banco Mundial por USD 2.000 millones y un préstamo con garantía del BID por 1.200 millones de dólares.