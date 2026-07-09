El único detenido por el femicidio de la mujer encontrada en un basural de Santa Fe quedó bajo prisión preventiva

La mujer de 32 años fue hallada muerta en un basural de Santa Fe (Foto: El Once)

Un hombre de 32 años, identificado por sus iniciales L. H., quedó con prisión preventiva tras ser imputado como presunto autor del femicidio de Daiana Arber en la ciudad de Santa Fe.

La medida, solicitada por la fiscal Laura Gerard, fue impuesta por el juez Martín Torres en una audiencia desarrollada este miércoles por la mañana en los tribunales de la capital provincial. El caso ha conmocionado a la comunidad local por la brutalidad del ataque y el posterior descarte del cuerpo.

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La fiscal Gerard fundamentó la necesidad de la prisión preventiva señalando que, aunque la defensa propuso alternativas, “el magistrado hizo lugar a nuestro pedido porque la preventiva era necesaria para mitigar los peligros procesales”. La funcionaria explicó que la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la investigación justificaron la imposición de la medida cautelar más gravosa.

El crimen ocurrió entre las 5:00 y las 14:00 del jueves 25 de junio, en un inmueble ubicado en la calle Padre Catena al 4.500. Según la investigación, el imputado disparó al menos cuatro veces contra Daiana Arber con un arma de fuego calibre 22, provocándole la muerte por los impactos recibidos en la cabeza, el tórax y el abdomen.

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Entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de junio, L. H. y otra persona no identificada habrían trasladado el cuerpo de la víctima en un carro hasta una zona de basural cercana a la vivienda. Una vez en ese lugar, descartaron el cadáver entre residuos y malezas. “El accionar del hombre investigado constituye una manifestación de violencia de género extrema”, sostuvo la fiscal Gerard, quien remarcó que el imputado se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima y de la asimetría de poder que existía entre ambos.

La fiscal también subrayó que la forma en que se descartó el cuerpo “exterioriza un absoluto desprecio hacia la dignidad de la víctima por su condición de mujer”. Esta afirmación fue realizada en la audiencia ante el juez Torres, donde se detallaron los elementos probatorios reunidos hasta el momento.

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El cuerpo de la mujer de 32 años estaba adentro de una bolsa en un basural de Santa Fe (Foto: El Litoral)

La secuencia de ocultamiento y traslado del cuerpo fue descrita como un intento deliberado de borrar rastros y dificultar el avance de la investigación. La Fiscalía enfatizó que el contexto del hecho y las circunstancias posteriores refuerzan la calificación del delito como femicidio.

El sábado 27 de junio, alrededor de las 19:00, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda de L. H. En el operativo se encontró una granada de mano de hostigamiento, descrita por la fiscal como “potencialmente activa en su funcionamiento y en condiciones de ser utilizada”. El artefacto había sido adulterado con pintura azul y presentaba la inscripción ‘TNT’ en letras blancas.

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La presencia de material explosivo en poder del imputado representa un agravante en el expediente, ya que la fiscal Gerard le imputó también la tenencia ilegítima de material explosivo. El hallazgo fue presentado como un elemento de riesgo añadido para justificar la prisión preventiva.

Durante la audiencia, la fiscal Gerard resaltó que la prisión preventiva era indispensable para evitar que el imputado pudiera obstaculizar el proceso. Señaló que el contexto de violencia de género, la existencia de pruebas materiales y el intento de ocultar el cuerpo de la víctima son indicios suficientes para sostener la medida cautelar.

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A LH se le atribuyó la autoría de los delitos de femicidio y tenencia ilegítima de material explosivo, en el marco de una investigación que sigue en curso. Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas y busca identificar a la persona que colaboró en el traslado y descarte del cuerpo de Daiana Arber.

La causa permanece bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios del MPA, a cargo de la fiscal Laura Gerard, quien anticipó que se profundizarán las diligencias para esclarecer plenamente lo sucedido y determinar todas las responsabilidades involucradas.

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El caso de Daiana Arber se inscribe en la problemática estructural de la violencia de género en la región. La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) hizo hincapié en la necesidad de una respuesta judicial contundente ante hechos de semejante gravedad. “La agresión letal y el descarte del cuerpo entre residuos exterioriza un absoluto desprecio hacia la dignidad de la víctima por su condición de mujer”, afirmó Gerard en la audiencia.