Las imágenes de la fuga del femicida de Junín: el momento en que secuestró a la nena y el operativo que terminó con su detención

El momento en que Sebastián Daniel Bonafe se fuga con la niña de 7 años luego de matar a su madre

La fuga de Sebastián Daniel Bonafe, el hombre de 36 años acusado de asesinar a Mercedes Errapan, de 32, en Junín y raptar a su hija de 7 años, quedó registrada en una serie de videos que reconstruyen sus últimos movimientos antes de ser detenido.

En el video, que encabeza esta nota, se lo observa caminando a paso rápido junto a la menor por una calle de la ciudad, minutos después de haber matado a la madre de un disparo y dejar su cuerpo tendido en el baño. Eran las 7.59 de la mañana de este miércoles. Horas más tarde, tras recorrer unos 90 kilómetros, fue localizado en un cañaveral de Pergamino y detenido al cabo de un amplio operativo policial.

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Según la investigación, el ataque fue ejecutado tras varios días de planificación. En las cartas manuscritas halladas durante el allanamiento de su vivienda, Bonafe había detallado el crimen que pretendía cometer, el recorrido que pensaba realizar para escapar e incluso los caminos alternativos que utilizaría para evitar los controles policiales.

La reconstrucción realizada por la DDI estableció que Nonafe ingresó a la propiedad de Errapan a las 5.11 saltando el paredón de la casa con un buzo negro. Casi tres horas después, luego de cometer el femicidio, abandonó la ciudad a pie junto a la niña y continuó la fuga en una motocicleta. Las cámaras lo captaron 10.34 circulando por la Ruta Nacional 188 en dirección a Pergamino.

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Así detuvo la policía a Sebastián Daniel Bonafe en Pergamino

Las cartas secuestradas en su domicilio también hacen referencia a ese vehículo. En uno de los manuscritos escribió cuál era su intención una vez iniciada la huida: “A la moto, cuando se termine la nafta, la entierro porque me llevé el pico para eso”.

Cuando dejó de utilizar la motocicleta, el acusado y la menor hicieron dedo. Según la investigación, un docente los levantó sobre la ruta y los trasladó hasta el centro de Pergamino. Poco después fueron registrados por nuevas cámaras cuando ingresaban a un kiosco ubicado sobre la avenida de Mayo.

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El operativo policial terminó en un cañaveral de esa ciudad. Allí, de acuerdo con la investigación, Bonafe se internó con la niña al advertir la presencia de los efectivos y le apoyó un cuchillo sobre el cuello mientras amenazaba con matarla.

Las imágenes del momento del secuestro de la niña en Junín / El bolso secuestrado en el cañaveral en Pergamino

Los videos del procedimiento muestran el desenlace del operativo. En las imágenes se observa al acusado salir del cañaveral rodeado por policías, ya reducido y esposado, antes de ser trasladado a un móvil oficial. La menor fue rescatada ilesa.

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Junto a los registros audiovisuales, también se conocieron fotografías tomadas en el lugar donde finalizó la persecución. Entre los elementos hallados había un bolso de color azul con prendas de vestir y una herramienta que podría ser un martillo o un pico, todos ellos preservados por los investigadores para determinar en qué momento fueron utilizados.

Bonafe permanece detenido e imputado por el delito de femicidio seguido de rapto. Está previsto que este jueves sea trasladado a Junín para ser indagado por la fiscal Fernanda Sánchez, titular de la UFI N°1 del Departamento Judicial Junín, quien encabeza la investigación.

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