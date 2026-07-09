Crimen y Justicia

Entre Ríos: cumplía prisión domiciliaria y fue detenido por vender droga en su casa

Cumplía la condena por narcotráfico y tenía casi un año pendiente. En los allanamientos secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes

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Dos personas fueron detenidas y se secuestraron cocaína, marihuana y más de 500.000 pesos en efectivo
Dos personas fueron detenidas y se secuestraron cocaína, marihuana y más de 500.000 pesos en efectivo

La Policía de Entre Ríos detuvo a dos hombres y secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas, durante dos allanamientos realizados en el barrio Fátima I de Concordia. Fuentes policiales indicaron a Infobae que uno de los aprehendidos cumplía prisión domiciliaria por una causa federal vinculada al narcotráfico.

Los procedimientos, a cargo de la Comisaría Séptima y personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia, se realizaron en el marco de una causa por “búsqueda y secuestro de armas de fuego”, iniciada tras la difusión en redes sociales de una publicación en la que se exhibía un arma.

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El primer allanamiento tuvo lugar en la intersección de Aristóbulo del Valle y Humberto Primo. Allí, los efectivos sorprendieron a un joven de 18 años, identificado como Roberto Benjamín De Los Santos. Según pudo saber este medio, intentó escapar y arrojó la droga al advertir la llegada de los uniformados.

En el lugar se secuestraron dos teléfonos celulares, 1,6 gramos de marihuana, 97,4 gramos de cocaína, una balanza de precisión, recortes de nylon, un cuchillo con restos de cocaína y $95.000 en efectivo. De acuerdo con el portal local El Once, durante el procedimiento, también fue identificado un adolescente de 17 años, quien quedó supeditado a la causa.

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Entre Ríos droga detenido
Uno de los allanamientos fue realizado en la calle Córdoba, entre 56 y 57

Durante el segundo allanamiento, realizado en la calle Córdoba, entre las calles 56 y 57, los agentes incautaron cinco celulares, 85 envoltorios de cocaína (18,2 gramos) y $494.700 en efectivo. Allí fue detenido Marcos Antonio Delgado, de 27 años, quien cumplía arresto domiciliario por una causa federal vinculada a la venta de drogas y aún tenía 11 meses de condena por cumplir.

La causa quedó en manos del fiscal José Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, quien dispuso la detención de ambos acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En el caso de De Los Santos, la imputación fue agravada por la participación de un menor.

Ambos operativos forman parte de las acciones coordinadas por la Policía de Entre Ríos para combatir el narcomenudeo en la provincia y reforzar la prevención de delitos vinculados a la comercialización de drogas.

A comienzos de junio, un operativo policial en el norte de Entre Ríos permitió el secuestro de más de 250 kilos de cocaína, valuados en más de diez millones de euros en el mercado europeo. La droga estaba distribuida en 250 paquetes y fue interceptada durante un control vehicular, tras una persecución que culminó con la detención de tres sospechosos, entre ellos Carlos Manuel Fiordelino, señalado por las autoridades como uno de los narcotraficantes más reconocidos del país.

El operativo se destacó no solo por el volumen de la droga incautada —equivalente a más de 800.000 dosis—, sino también por el secuestro de más de dos millones de dólares y la articulación entre la fuerza policial y el Poder Judicial. Las autoridades provinciales calificaron el caso como un hito en la lucha contra el narcotráfico en Entre Ríos.

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