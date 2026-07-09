Hombre es condenado en El Salvador por abuso sexual contra su hijastra

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a un hombre a 20 años y seis meses de prisión por violación en menor o incapaz agravada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de 20 años y seis meses de prisión contra un hombre identificado como MAHR, tras hallarlo culpable del delito de violación en menor o incapaz agravada, según informó este miércoles la cuenta de Centros Judiciales. El fallo se emitió luego de que el tribunal valoró como determinante el testimonio de la víctima, una adolescente de 13 años, quien denunció los hechos ocurridos el 12 de julio de 2023 en el distrito de La Libertad Centro.

De acuerdo con la información oficial, el imputado aprovechó el vínculo familiar para ingresar a la habitación de la menor durante la madrugada y cometer el delito. La investigación fiscal incluyó diversas pruebas, entre ellas la declaración de la víctima, que fue considerada por el tribunal como creíble y enfática. Esta valoración resultó esencial para la decisión judicial, ya que el testimonio permitió corroborar la gravedad de los hechos y la responsabilidad de MAHR en el crimen.

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Durante la vista pública, la representación fiscal presentó una serie de elementos probatorios que sustentaron la acusación. El tribunal destacó que el relato de la menor fue consistente y permitió reconstruir el momento y las circunstancias en que se produjo la agresión sexual. Además, la sentencia incluyó una condena civil a favor de la víctima, lo que implica la obligación del condenado de responder económicamente por el daño causado.

“El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de 20 años y seis meses de prisión contra M. A. H. R., tras declararlo culpable del delito de violación en menor o incapaz agravada2, informó Centros Judiciales.

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La agresión sexual contra una adolescente de 13 años ocurrió el 12 de julio de 2023 en La Libertad Centro, según Centros Judiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tribunal dicta condena agravada por delito cometido contra menor de edad

La información indicó que la condena de más de veinte años responde a la naturaleza agravada del delito, dado el vínculo familiar y la edad de la víctima. Conforme a la legislación salvadoreña vigente, estos factores agravan la pena por tratarse de una persona menor de 15 años y por la relación de confianza quebrantada en el entorno familiar.

El tribunal enfatizó que la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia es prioritaria en los procesos judiciales de este tipo. Las autoridades reiteraron la importancia de que las víctimas denuncien hechos similares y acudan a las instancias correspondientes para recibir acompañamiento y acceso a la justicia. El fallo fue comunicado por Centros Judiciales como parte de su labor informativa sobre resoluciones de alto impacto en materia penal.

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Una persona eleva sus manos con las palmas hacia adelante, en una postura de rechazo o defensa, en esta ilustración monocromática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Durante la vista pública, el tribunal valoró el testimonio de la víctima como creíble y enfático, al considerarlo un elemento determinante, junto con las demás pruebas incorporadas por la representación fiscal, para emitir un fallo condenatorio”, expresa Centros Judiciales.

La condena impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla incluye también medidas de reparación civil para la afectada, conforme a las disposiciones legales aplicables. Centros Judiciales detalló que la sentencia ya fue notificada a las partes y queda sujeta a los recursos legales que la defensa pueda interponer.