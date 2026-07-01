El Salvador

Feminicidios en El Salvador suben 18% entre enero y mayo de 2026, según ORMUSA

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz registró 13 casos en los primeros cinco meses del año, frente a 11 en el mismo periodo de 2025, con cinco hechos concentrados en mayo

Guardar
Google icon
Los feminicidios en El Salvador subieron 18 % entre enero y mayo de 2026 y llegaron a 13 casos, según Ormusa. (Foto cortesía Estudio Garcés).
Los feminicidios en El Salvador subieron 18 % entre enero y mayo de 2026 y llegaron a 13 casos, según Ormusa. (Foto cortesía Estudio Garcés).

Los feminicidios en El Salvador subieron 18 % entre enero y mayo de 2026, alcanzando 13 casos según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), difundidos por EFE. Este incremento aparece tras un año en el que, según la misma organización, la cifra anual había descendido respecto a 2024.

El análisis del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que utiliza información publicada en medios locales, señala que cinco de los trece feminicidios ocurrieron en mayo. Además, el 54 % de los hechos fue atribuido a la pareja o expareja de la víctima, lo que evidencia la presencia de vínculos íntimos en la mayoría de los casos.

PUBLICIDAD

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres registró que cinco de los 13 feminicidios ocurrieron en mayo de 2026. (Imagen: ORMUSA)
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres registró que cinco de los 13 feminicidios ocurrieron en mayo de 2026. (Imagen: ORMUSA)

En el periodo analizado de 2026, la cantidad de feminicidios supera los once reportados en el mismo lapso del año anterior. Ormusa considera que, pese a la disminución interanual registrada en 2025, resulta relevante fortalecer las acciones para identificar y atender escenarios de riesgo, con el objetivo de prevenir nuevos casos.

Santa Ana concentró casi la mitad de los casos registrados

Al observar la distribución territorial, seis de los feminicidios se produjeron en Santa Ana. La capital, San Salvador, reportó tres casos, mientras que Usulután, Cabañas, La Libertad y La Paz registraron uno cada uno. Esta concentración en Santa Ana representa casi la mitad de los casos documentados durante los primeros meses de 2026.

PUBLICIDAD

En cuanto a los métodos empleados, la utilización de arma blanca aparece en 23.1 % de los expedientes, lo que la convierte en el instrumento más frecuente. Por otro lado, la asfixia se identificó en 15.4 % de los hechos. Sobre la edad de las víctimas, en cuatro registros se determinó que tenían entre 31 y 50 años; sin embargo, en cinco situaciones no se pudo precisar ese dato.

El arma blanca fue el método más frecuente en los feminicidios de El Salvador en 2026, con 23,1 % de los expedientes. (Imagen: ORMUSA)
El arma blanca fue el método más frecuente en los feminicidios de El Salvador en 2026, con 23,1 % de los expedientes. (Imagen: ORMUSA)

El informe aclara que las autoridades de Seguridad no clasifican los asesinatos de mujeres legalmente como feminicidios y que el acceso a información oficial sobre violencia de género es restringido. Parte de los datos permanece bajo reserva o no está disponible para consulta pública.

La baja anual de 2025 no frenó la advertencia de las organizaciones

Según el balance presentado por Ormusa, en 2025 se documentaron 26 feminicidios, una reducción del 33 % frente a los 38 casos registrados en 2024. El mes con mayor número de muertes fue agosto, con ocho hechos. La organización también destaca que, durante ese año, el 52 % de los feminicidios tuvo como responsable a la pareja o expareja de la víctima, mostrando la estabilidad de ese patrón en el tiempo.

El monitoreo de Ormusa se basa en datos difundidos por medios de comunicación, ya que aseguran, no se dispone de estadísticas oficiales detalladas. Estos registros ofrecen una aproximación a la evolución de la violencia letal contra las mujeres en el país.

Ormusa informó que en 2025 se documentaron 26 feminicidios en El Salvador, un 33 % menos que los 38 casos de 2024. (Imagen: ORMUSA)
Ormusa informó que en 2025 se documentaron 26 feminicidios en El Salvador, un 33 % menos que los 38 casos de 2024. (Imagen: ORMUSA)

De acuerdo con la postura de Ormusa, la persistencia de los casos vinculados a relaciones íntimas y el aumento registrado en 2026 refuerzan la importancia de mantener la atención sobre la violencia de género y de promover estrategias de prevención, especialmente en los entornos familiares y cercanos.

La entidad considera que el seguimiento regular y el análisis de los hechos reportados pueden contribuir a identificar factores de riesgo y apoyar la toma de decisiones orientadas a reducir los feminicidios en el país.

Temas Relacionados

FeminicidiosViolencia de géneroSanta AnaSan SalvadorEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos y El Salvador refuerzan la cooperación en seguridad y desarrollo económico

La encargada de Negocios, Naomi Fellows, afirmó en una entrevista televisiva que el trabajo bilateral incluye coordinación entre fuerzas armadas, policía y fiscalía, además de proyectos económicos e infraestructura para beneficios mutuos.

Estados Unidos y El Salvador refuerzan la cooperación en seguridad y desarrollo económico

Así funcionará la nueva evaluación ambiental que regirá las inversiones en Panamá

La normativa actualiza un procedimiento vigente desde hace más de una década y redefine las responsabilidades de consultores, promotores y autoridades

Así funcionará la nueva evaluación ambiental que regirá las inversiones en Panamá

El Salvador: partidos tradicionales muestran señales de desgaste y menor vínculo con la ciudadanía, según analistas

Especialistas sostienen que el distanciamiento social y la falta de renovación interna han puesto a los partidos tradicionales de El Salvador ante el desafío de redefinir su relación con la población.

El Salvador: partidos tradicionales muestran señales de desgaste y menor vínculo con la ciudadanía, según analistas

Los programas de intercambio y becas con Estados Unidos han beneficiado a más de ocho mil salvadoreños

Naomi Fellows aseguró que estas iniciativas llevan más de ocho décadas activas en El Salvador y que han abierto caminos de estudio, investigación y capacitación para miles de jóvenes y profesionales del país

Los programas de intercambio y becas con Estados Unidos han beneficiado a más de ocho mil salvadoreños

Honduras: CREE ocifializa nuevo incremento en la tarifa de energía eléctrica

El ajuste del 12.48 % estará vigente durante los meses de julio, agosto y septiembre, hondureños manifiestan descontento y lo califican como injustificado

Honduras: CREE ocifializa nuevo incremento en la tarifa de energía eléctrica

TECNO

Mark Zuckerberg aconseja a las empresas en la era de la IA: no se debe usar para automatizar todo el trabajo

Mark Zuckerberg aconseja a las empresas en la era de la IA: no se debe usar para automatizar todo el trabajo

Empezar el día lavando la ropa puede dejarte una factura de luz más baja

¿Podrás llamarte Google o Apple en WhatsApp? Así evitará Meta que suplanten nombres de usuario famosos

Así se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Shingeki no Kyojin, según la IA

Fable 5 ya puede salir al mercado: Estados Unidos elimina las restricciones al modelo de IA más potente de Anthropic

ENTRETENIMIENTO

Robert de Niro, a los 82 años: cómo es su dieta y las claves de su entrenamiento

Robert de Niro, a los 82 años: cómo es su dieta y las claves de su entrenamiento

Josh Peck revela el momento más insólito que vivió con Ariana Grande

Danny Glover, estrella de ‘Arma Mortal’, reveló que padece de Alzheimer desde 2022: “A medida que avance, las cosas serán diferentes”

Matt Damon contó cómo Christopher Nolan llevó al límite al elenco de La Odisea: “El rodaje más duro de toda mi carrera”

Olivia Wilde: de crecer con corresponsales de guerra a convertirse en una de las directoras más reconocidas de Hollywood

MUNDO

Salzburgo limita el acceso vehicular al centro histórico para turistas durante el verano

Salzburgo limita el acceso vehicular al centro histórico para turistas durante el verano

Israel anunció que mantendrá de forma indefinida sus zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza

Fortuna, sanciones y una larga lista de enemigos: quién es el oligarca ucraniano atacado en Mónaco

Una legendario ferrocarril retoma su travesía, une historia y naturaleza en el norte de América

Trump dijo que las conversaciones con Irán avanzan “muy bien” mientras continúan las negociaciones indirectas en Doha