Feminicidios en El Salvador suben 18% entre enero y mayo de 2026, según ORMUSA

Los feminicidios en El Salvador subieron 18 % entre enero y mayo de 2026 y llegaron a 13 casos, según Ormusa. (Foto cortesía Estudio Garcés).

Los feminicidios en El Salvador subieron 18 % entre enero y mayo de 2026, alcanzando 13 casos según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), difundidos por EFE. Este incremento aparece tras un año en el que, según la misma organización, la cifra anual había descendido respecto a 2024.

El análisis del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que utiliza información publicada en medios locales, señala que cinco de los trece feminicidios ocurrieron en mayo. Además, el 54 % de los hechos fue atribuido a la pareja o expareja de la víctima, lo que evidencia la presencia de vínculos íntimos en la mayoría de los casos.

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El Observatorio de Violencia contra las Mujeres registró que cinco de los 13 feminicidios ocurrieron en mayo de 2026. (Imagen: ORMUSA)

En el periodo analizado de 2026, la cantidad de feminicidios supera los once reportados en el mismo lapso del año anterior. Ormusa considera que, pese a la disminución interanual registrada en 2025, resulta relevante fortalecer las acciones para identificar y atender escenarios de riesgo, con el objetivo de prevenir nuevos casos.

Santa Ana concentró casi la mitad de los casos registrados

Al observar la distribución territorial, seis de los feminicidios se produjeron en Santa Ana. La capital, San Salvador, reportó tres casos, mientras que Usulután, Cabañas, La Libertad y La Paz registraron uno cada uno. Esta concentración en Santa Ana representa casi la mitad de los casos documentados durante los primeros meses de 2026.

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En cuanto a los métodos empleados, la utilización de arma blanca aparece en 23.1 % de los expedientes, lo que la convierte en el instrumento más frecuente. Por otro lado, la asfixia se identificó en 15.4 % de los hechos. Sobre la edad de las víctimas, en cuatro registros se determinó que tenían entre 31 y 50 años; sin embargo, en cinco situaciones no se pudo precisar ese dato.

El arma blanca fue el método más frecuente en los feminicidios de El Salvador en 2026, con 23,1 % de los expedientes. (Imagen: ORMUSA)

El informe aclara que las autoridades de Seguridad no clasifican los asesinatos de mujeres legalmente como feminicidios y que el acceso a información oficial sobre violencia de género es restringido. Parte de los datos permanece bajo reserva o no está disponible para consulta pública.

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La baja anual de 2025 no frenó la advertencia de las organizaciones

Según el balance presentado por Ormusa, en 2025 se documentaron 26 feminicidios, una reducción del 33 % frente a los 38 casos registrados en 2024. El mes con mayor número de muertes fue agosto, con ocho hechos. La organización también destaca que, durante ese año, el 52 % de los feminicidios tuvo como responsable a la pareja o expareja de la víctima, mostrando la estabilidad de ese patrón en el tiempo.

El monitoreo de Ormusa se basa en datos difundidos por medios de comunicación, ya que aseguran, no se dispone de estadísticas oficiales detalladas. Estos registros ofrecen una aproximación a la evolución de la violencia letal contra las mujeres en el país.

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Ormusa informó que en 2025 se documentaron 26 feminicidios en El Salvador, un 33 % menos que los 38 casos de 2024. (Imagen: ORMUSA)

De acuerdo con la postura de Ormusa, la persistencia de los casos vinculados a relaciones íntimas y el aumento registrado en 2026 refuerzan la importancia de mantener la atención sobre la violencia de género y de promover estrategias de prevención, especialmente en los entornos familiares y cercanos.

La entidad considera que el seguimiento regular y el análisis de los hechos reportados pueden contribuir a identificar factores de riesgo y apoyar la toma de decisiones orientadas a reducir los feminicidios en el país.