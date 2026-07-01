Estados Unidos y El Salvador refuerzan la cooperación en seguridad y desarrollo económico

Este año se realizó un ejercicio de entrenamiento militar y de seguridad multinacional, denominado CENTAM Guardian 26, para reforzar competencias en investigación criminal y análisis de información para agentes salvadoreños. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

La colaboración entre Estados Unidos y El Salvador se ha consolidado a través de una estrecha cooperación en seguridad y combate al crimen transnacional, junto al impulso de proyectos conjuntos para el desarrollo económico y la infraestructura. Esta relación, según Naomi Fellows, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, abarca múltiples áreas estratégicas que buscan beneficios mutuos para ambas naciones.

En la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), Fellows destacó que los esfuerzos bilaterales no se limitan a la emisión de visas o trámites consulares, sino que integran acciones coordinadas entre instituciones militares, policiales y fiscales.

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“El Salvador siempre ha sido uno de nuestros primeros socios, nuestros socios más importantes. (Se apoya) no solo a los militares, también a Policía Nacional, la Fiscalía. Siempre hemos trabajado juntos en investigar casos, en traer criminales a las fuerzas del orden y en investigar casos que cruzan fronteras”, afirmó.

Estados Unidos ha apoyado la seguridad marítima en El Salvador con la entrega de tres botes Zodiac para combatir el narcotráfico. La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, hizo la entrega oficial al ministro de Justicia, Gustavo Villatoro./(Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

La cooperación en seguridad incluye el apoyo de Estados Unidos para fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las fuerzas de seguridad salvadoreñas. Este respaldo se traduce en el suministro de tecnología, equipos y formación especializada para enfrentar redes de crimen organizado y tráfico de drogas. Uno de los casos recientes más relevantes fue la incautación de una de las mayores cargas de droga en la historia del país, resultado de la coordinación entre autoridades salvadoreñas y agencias estadounidenses a través de sistemas de radar y vigilancia.

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Además de la lucha directa contra el narcotráfico, el trabajo conjunto se extiende a la investigación de delitos transnacionales como el lavado de dinero y la trata de personas, lo que ha permitido desarticular redes que operan en la región centroamericana y que afectan tanto a El Salvador como a Estados Unidos.

A nivel económico, la relación bilateral impulsa nuevas inversiones y fomenta la creación de empleos a través de alianzas empresariales. Fellows subrayó que compañías estadounidenses como Google y Grok AI han iniciado operaciones en el país, colaborando en sectores de educación y salud. Además, empresas como AES han desarrollado proyectos energéticos relevantes, como la reciente inauguración de una planta solar en las afueras de Santa Ana, resultado de la cooperación entre empresas estadounidenses y salvadoreñas.

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Autoridades de Estados Unidos y El Salvador participaron en un intercambio de conocimientos y tecnología marítima para fortalecer la protección de las rutas marítimas críticas frente al crimen organizado. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

El apoyo de Estados Unidos a proyectos de infraestructura abarca la modernización de carreteras, puertos y sistemas aduaneros, lo que facilita el comercio regional y fortalece la integración entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Este enfoque promueve el concepto de “nearshoring” y “friendshoring” que, de acuerdo con Fellows, consiste en acercar las cadenas de suministro a socios estratégicos.

En ese sentido, la Cámara Americana de Comercio en El Salvador (AmCham) juega un papel clave en la promoción de buenas prácticas empresariales y en la representación de múltiples compañías estadounidenses que ven al país como un destino atractivo para invertir y expandirse. La presencia de firmas de supermercado y comida rápida refleja la confianza en el entorno de negocios y la estabilidad de la relación bilateral.

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La colaboración incluye también el intercambio de información, la capacitación de personal y la generación de protocolos conjuntos para la gestión de crisis y emergencias. Estados Unidos ha sido históricamente el primero en brindar apoyo a El Salvador frente a desastres naturales, como terremotos o inundaciones, y continúa respaldando programas de asistencia humanitaria.

En abril pasado, durante una visita al USS Nimitz, autoridades salvadoreñas y estadounidenses analizaron la misión y alcance del ejercicio Southern Seas. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

Esta alianza se fortalece con la visita frecuente de funcionarios estadounidenses de alto nivel. Según Fellows realizan giras para supervisar proyectos e identificar nuevas oportunidades de cooperación en materia de seguridad, comercio e infraestructura. La relación bilateral, marcada por la confianza y la coordinación constante, se proyecta como un modelo regional de colaboración para enfrentar retos comunes en seguridad y desarrollo.

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