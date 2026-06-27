La trama detrás de la detención del joven que confesó haber matado a su mamá y enterrado su cuerpo en Castelar

El cuerpo de la mujer fue encontrado en el patio de su casa, tras la confesión de su hijo

La confesión de un joven de 24 años a uno de sus amigos destapó una trama de terror en Castelar. El acusado ya se encontraba detenido porque había intentado asesinar a su padre, pero todavía no habían descubierto que había asesinado a su mamá y la había enterrado en el patio de la casa familiar.

Pese a que los restos de Graciela Martínez fueron descubiertos este jueves, C. I. C. M. había sido arrestado el martes tras haber protagonizado una persecución policial en la Avenida General Paz, a la altura de Alberdi en sentido al Río de la Plata. Ese mismo día, había apuñalado a su padre, de 89 años.

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El acusado se encontraba al volante de una camioneta Ford EcoSport negra mientras realizaba maniobras peligrosas y evadía controles policiales. Sin embargo, su huida terminó cuando fue interceptado por varios móviles de la Policía de la Ciudad.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una navaja retráctil con manchas hemáticas en el interior del vehículo, la cual fue entregada a la justicia como evidencia probatoria. Previo a esto, el 911 había recibido una alerta por parte de una trabajadora de una metalúrgica, ubicada en Martiniano Leguizamón al 3300 en Villa Lugano, quien encontró a su empleador ensangrentado y solicitando ayuda.

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Luego de la confesión del hijo de la mujer, este fue imputado por homicidio calificado

Según la información obtenida por Primer Plano Online, se trataba del padre de C. I. C. M. La empleada declaró que su jefe discutía con su hijo cuando, repentinamente, resultó herido y el agresor huyó. Tras brindar una descripción del vehículo, la policía logró localizarlo y detenerlo.

La víctima presentaba al menos tres heridas de arma blanca en la espalda y el cuello. Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital Santojanni, donde permanece internado. Por este motivo, el joven quedó detenido por el intento de homicidio contra su padre.

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El acusado no opuso resistencia al ser detenido y permanece bajo custodia policial. La causa fue caratulada como tentativa de homicidio y quedó a cargo de la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Horas después de la detención, la investigación dio un giro inesperado tras la confesión del propio acusado a un amigo durante una visita en su lugar de detención. “Me mandé una cagada. Te pido que no digas nada”, le habría dicho el imputado al confesar el crimen de su madre.

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La abogada Graciela Martínez había trabajado en el Concejo Deliberante de Morón y, según los vecinos, tenía un buen trato con su hijo (Crédito: Anticipos)

Al escuchar la confesión, el otro joven acudió a la comisaría 7ª de Castelar norte para denunciar lo sucedido. A partir de esto, la Fiscalía N° 1 de Morón ordenó un allanamiento urgente en el domicilio señalado, donde se halló el cuerpo enterrado de una mujer.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Morón, los efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO), el Ministerio Público Fiscal y especialistas en Crimen Organizado. Según trascendió, los restos habían sido guardados en una bolsa de residuos y enterrados cerca de una piscina.

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Poco después, la mujer asesinada fue identificada como Graciela, madre del detenido, ex directora de Asuntos Legales del Concejo Deliberante de Morón y abogada. Varios vecinos manifestaron su asombro ante la noticia y describieron a la víctima como “una súper profesional, muy trabajadora y siempre muy atenta a todo”.

Según los primeros indicios, el homicidio habría ocurrido el mismo martes, poco antes de que el detenido tomara la camioneta familiar y se dirigiera hacia la empresa de su padre para intentar acabar con él.

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Por este segundo hecho, el joven sería imputado bajo la figura de homicidio calificado. Actualmente, el acusado permanece detenido mientras avanzan las diligencias judiciales y policiales para determinar su responsabilidad penal en el crimen de su madre.