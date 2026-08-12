Eclipse solar total 2026: por qué es una oportunidad única para descifrar los misterios del campo magnético del Sol

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 permitirá estudiar la corona solar y el campo magnético del Sol en condiciones imposibles de replicar en laboratorio (NASA)

Guardar

Hoy España quedará envuelta en una noche breve y asombrosa en pleno atardecer. Por primera vez desde 1912, la península será atravesada por la franja de totalidad de un eclipse solar total, sumergiendo a millones de personas en la oscuridad durante unos minutos.

Este fenómeno, que transformará paisajes y rutinas, ofrece mucho más que un espectáculo visual: representa una oportunidad científica irrepetible para observar y descifrar misterios fundamentales del Sol, en especial los vinculados a su campo magnético y su atmósfera exterior.

El eclipse será visible en su totalidad en una franja que recorrerá desde Galicia hasta las Islas Baleares, mientras que el resto de Europa, regiones de África y América podrán contemplar un eclipse parcial.

PUBLICIDAD

La coincidencia astronómica que lo hace posible reside en la relación aparente de tamaños entre el Sol y la Luna: aunque el Sol es unas 400 veces más grande, también se encuentra 400 veces más lejos de la Tierra, lo que permite que el disco lunar oculte por completo el disco solar.

El eclipse solar total en España, que ocurrirá el 12 de agosto de 2026, representa una oportunidad científica para estudiar el Sol durante dos minutos de totalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué hora empieza el eclipse solar

Según la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), el evento tendrá transmisiones en directo desde los principales puntos de observación en Europa y el Atlántico norte, con la participación de divulgadores que explicarán en tiempo real cada una de las fases del fenómeno.

La señal de la NASA se activará a las 13:15 EDT, lo que corresponde a las 14:15 en Argentina, 12:15 en Colombia, 11:15 en México y 19:15 en España. La ESA, por su parte, comenzará su cobertura alrededor de 15 minutos más tarde, con imágenes y comentarios desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en España.

PUBLICIDAD

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España confirmó que el punto máximo del eclipse se producirá a las 19:46 (hora oficial de la península ibérica y Baleares), equivalente a las 14:46 en Argentina, con una duración máxima de totalidad de 2 minutos y 18 segundos.

Los horarios varían considerablemente según el lugar de observación, y la totalidad del eclipse se vivirá en distintos momentos en cada región. En el norte de Rusia, la totalidad ocurrirá cerca del mediodía, mientras que en Groenlandia e Islandia el máximo oscurecimiento se registrará al final de la tarde. En España y el noroeste de Portugal, la fase central llegará cerca de las 20:30, ofreciendo un cierre distinto a la jornada vespertina en la península ibérica.

PUBLICIDAD

La franja central del eclipse

El fenómeno cruzará España al atardecer y ofrecerá una oportunidad única para investigar eyecciones de masa coronal que afectan la tecnología en la Tierra (AstroParedes)

Solo quienes estén en la franja central experimentarán la noche en pleno día y podrán ver con sus propios ojos la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, que revela la dinámica magnética y los procesos más energéticos que ocurren en nuestra estrella.

La duración total del eclipse será de algo menos de cuatro horas y media, pero el momento de totalidad, cuando la Luna bloquea por completo la luz solar, no superará los dos minutos en la mayor parte de España.

Este breve intervalo se convertirá en una ventana ideal para la ciencia moderna, porque la Luna permitirá a los telescopios bloquear el brillo enceguecedor del Sol y observar la corona y la cromosfera, dos capas normalmente invisibles.

PUBLICIDAD

El eclipse de 2026 permitirá repetir experimentos históricos como la comprobación de la relatividad general mediante la observación de estrellas cercanas al Sol (Reuters)

“La corona solar es el gran espectáculo del eclipse”, coinciden astrónomos y divulgadores. Su estructura cambia en cada evento y contemplarla directamente solo es seguro durante el brevísimo lapso de totalidad.

La importancia de proteger la visión durante el evento no puede subestimarse. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España insiste en la necesidad de utilizar gafas certificadas bajo la norma ISO 12312-2:2015 y marcado CE auténtico, como recomienda la NASA. Solo durante la totalidad es seguro mirar el Sol sin protección y, en cuanto reaparece el mínimo destello, las gafas deben volver a utilizarse.

La corona solar y el campo magnético: laboratorios efímeros bajo la sombra lunar

Durante los eclipses solares totales los astrónomos pueden analizar la cromosfera y las protuberancias solares para entender mejor la actividad magnética solar (NASA)

El eclipse solar total del 12 de agosto ofrecerá una oportunidad inigualable para investigar el campo magnético solar, la estructura de la corona y la dinámica del plasma que rodea al Sol.

PUBLICIDAD

La Luna, al interponerse entre la Tierra y el Sol, regala una oscuridad que permite ver lo invisible: la luz de la corona es millones de veces más tenue que la de la superficie solar y solo se revela cuando el disco brillante ha sido bloqueado. Esta atmósfera exterior, compuesta por filamentos y arcos de plasma, está gobernada por complejas fuerzas magnéticas que la ciencia aún no comprende del todo.

Durante la totalidad, los grandes telescopios pueden observar arcos de plasma, estudiar la cromosfera (que se revela como un borde rojo delgado) y analizar las protuberancias solares, que son chorros de gas caliente sostenidos por fuerzas magnéticas.

PUBLICIDAD

La corona solar se observa solo durante la totalidad del eclipse y revela filamentos de plasma y arcos cuya dinámica está gobernada por fuerzas magnéticas - NASA

El halo externo brillante de la corona solar es el indicador visible de los procesos magnéticos que ocurren a gran escala, y su observación resulta esencial para avanzar en la comprensión de las eyecciones de masa coronal —eventos capaces de afectar redes eléctricas, satélites y comunicaciones en la Tierra—.

El legado científico de los eclipses solares totales es extenso. El fenómeno fue históricamente uno de los “laboratorios celestes” más importantes para la astronomía. Cada eclipse permitió poner a prueba teorías, descubrir fenómenos inesperados y, a veces, equivocarse con grandeza. Desde el siglo XVIII, cuando Edmond Halley y Giacomo Maraldi debatían sobre el origen de la corona, hasta el siglo XIX, cuando José Joaquín de Ferrer acuñó el término “corona”, los eclipses motivaron expediciones científicas, rivalidades y avances tecnológicos.

PUBLICIDAD

Uno de los episodios más célebres se produjo en 1869, cuando los astrónomos Charles Augustus Young y William Harkness observaron una línea verde brillante en el espectro de la corona solar durante un eclipse total. Creyeron haber descubierto un nuevo elemento, el “coronio”, pero décadas después se supo que esa línea correspondía a hierro extremadamente ionizado (Fe XIV), solo posible en temperaturas de alrededor de un millón de grados Celsius.

Un mapa terrestre de la ESA muestra la trayectoria del eclipse solar total y parcial del 12 de agosto de 2026, cubriendo regiones de Norteamérica, Europa y África. Agencia Espacial Europea (ESA) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo no solo desterró la existencia del coronio, sino que planteó el gran enigma del calentamiento coronal: ¿cómo puede la corona alcanzar temperaturas tan extremas, cientos de veces mayores que la superficie solar? El problema del calentamiento coronal sigue abierto y es uno de los desafíos clave de la astrofísica moderna, íntimamente ligado al estudio del campo magnético solar y sus efectos en el plasma.

PUBLICIDAD

Durante el eclipse de 2026, los equipos científicos en España y otros países apuntarán telescopios, cámaras espectrales y coronógrafos hacia el Sol para medir la estructura, brillo y comportamiento de la corona. El objetivo es obtener datos que permitan alimentar y verificar modelos informáticos cada vez más sofisticados, capaces de predecir el clima espacial y sus consecuencias en la Tierra. El eclipse será, de hecho, una prueba real para evaluar cómo la actividad magnética gobierna la dinámica de la atmósfera solar.

La historia de los eclipses también está llena de descubrimientos inesperados. El helio, por ejemplo, fue detectado primero en la corona solar antes de aislarse en la Tierra, gracias a observaciones espectroscópicas durante un eclipse total. Los astrónomos Pierre Janssen y Norman Lockyer jugaron papeles clave en esta historia, aunque la atribución del hallazgo fue compleja y compartida.

Una infografía explica las fases clave del eclipse solar total en España el 12 de agosto de 2026 y la duración del fenómeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro momento histórico ocurrió en 1919, cuando el eclipse total permitió a Arthur Eddington comprobar la predicción de la relatividad general de Einstein: la luz de las estrellas cercanas al Sol se desviaba al pasar junto al campo gravitatorio solar, confirmando la curvatura del espacio-tiempo y transformando la física moderna. Más allá de la controversia posterior sobre los datos de Eddington, otros experimentos con radiointerferometría y satélites han confirmado la validez de la teoría de Einstein.

El eclipse de 2026 servirá también para repetir experimentos de observación de estrellas cercanas al disco solar, tal como se realizó en 1919. Los astrónomos planean colaboraciones internacionales para medir la posición aparente de las estrellas y seguir poniendo a prueba las leyes de la física bajo condiciones extremas.

Una cita para la ciencia y la historia

La corona solar es millones de veces más tenue que la superficie del Sol y solo se revela cuando la Luna bloquea el brillo enceguecedor del disco solar

El eclipse solar total de 2026 será, en esencia, una ventana efímera para responder preguntas fundamentales sobre el Sol y su magnetismo. Los modelos actuales de dinámica solar y de predicción del clima espacial dependen de observaciones directas como las que solo ofrecen los eclipses totales.

Los datos obtenidos durante la totalidad serán utilizados para estudiar la cromosfera, la corona y los mecanismos de eyección de masa coronal, información crítica para la tecnología moderna y la protección de infraestructuras sensibles.

Secuencia completa de un eclipse total de Sol. (Fred Espenak / IGN)

El evento también será una ocasión para que el público general, estudiantes y científicos compartan la experiencia del asombro y la curiosidad.

Los experimentos históricos y las nuevas mediciones se repetirán con equipamiento actualizado, pero la esencia seguirá siendo la misma: aprovechar la sombra de la Luna para mirar más allá del brillo y comprender lo que sucede en los confines del Sol.

La ciencia, como en cada eclipse, buscará respuestas y, en el proceso, sumará historias a un legado centenario de descubrimientos.