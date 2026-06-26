Macabro crimen en Castelar: mató a su mamá, se lo contó a un amigo y hallaron el cuerpo enterrado en la casa familiar

Luego de la confesión del hijo de la mujer, este fue imputado por homicidio calificado

Un joven de 24 años, identificado como C. I. C. M., fue detenido este jueves luego de que le confesara a su mejor amigo que había asesinado a su madre en una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Castelar. Luego de que alertara a las autoridades sobre el crimen, se realizó un operativo que dio con el hallazgo del cuerpo de la mujer en el patio de la propiedad.

En este caso, los efectivos no necesitaron solicitar una orden de detención, debido a que el presunto asesino confeso ya se encontraba bajo arresto desde el 23 de junio por el intento de homicidio de su padre. No obstante, mientras permanecía alojado en sede policial, le reveló a un amigo suyo que le había quitado la vida a su mamá en el domicilio familiar ubicado en la calle Arrecifes al 1200.

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Esa causa, caratulada como tentativa de homicidio agravada por el vínculo, es investigada por el Juzgado Correccional y Criminal N° 49 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras tomar conocimiento del crimen de la mujer, la titular del juzgado dio aviso a las autoridades judiciales de Morón.

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 y el Juzgado de Garantías N° 5 dispusieron un allanamiento urgente en la vivienda señalada. El operativo estuvo a cargo del personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Morón, los efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO), el Ministerio Público Fiscal y especialistas en Crimen Organizado.

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La zona donde fue encontrado el cuerpo de la víctima

Luego de que los agentes irrumpieran en el domicilio, constataron la presencia del cuerpo sin vida de una mujer, que se encontraba enterrado y oculto en una bolsa de residuos. A partir de una inspección preliminar, la víctima fue identificada como Graciela Martínez.

El hallazgo del cadáver llevó a las autoridades judiciales a recaratular la causa bajo la figura de homicidio calificado. Asimismo, la escena fue preservada y las tareas periciales quedaron a cargo de personal especializado bajo directivas del Ministerio Público Fiscal. Actualmente, el acusado permanece detenido mientras avanzan las diligencias judiciales y policiales para determinar su responsabilidad penal en el crimen de su madre.

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Detuvieron a un ex futbolista del ascenso por el crimen de su mamá en Necochea

Una jubilada de 86 años, identificada como Delia Mercedes Romero de Sánchez, fue hallada muerta en su domicilio de Quequén, partido de Necochea, con una grave lesión en la cabeza. Su hijo, J. S., de 56 años y ex futbolista regional, quedó detenido como principal sospechoso tras ser encontrado en el lugar con signos de intoxicación.

El hallazgo se produjo en la intersección de las calles 548 y 521 bis, en el barrio Atepam. Las primeras pericias determinaron que la víctima presentaba al menos una lesión grave en la cabeza. Sin embargo, se aguardaban los resultados de la autopsia para precisar la mecánica y el momento exacto de la muerte, según informó el fiscal de la causa, Walter Pierrestegui.

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La zona en donde vivía la mujer que murió d eun golpe en la cabeza

Cuando las autoridades arribaron al domicilio, encontraron a J.S., apodado “Garda”, en un visible estado de intoxicación por ingesta de pastillas. A raíz de esto, el hombre fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra para recibir atención médica y someterse a análisis toxicológicos. Tras ser dado de alta, fue llevado ante la Justicia, donde se negó a declarar durante la indagatoria prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal.

El detenido quedó formalmente imputado por homicidio agravado por el vínculo y fue alojado en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI). Las fuerzas que trabajaron en el lugar incluyeron efectivos de la Comisaría Segunda de Quequén, la Comisaría de la Mujer, la Jefatura Departamental, la DDI y peritos de la Policía Científica, quienes recolectaron pruebas para reconstruir las horas previas al hecho.

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El hijo de la víctima escribió un emotivo mensaje para despedirla

Por otro lado, el fiscal Pierrestegui confirmó que la investigación comenzó bajo el protocolo de femicidio y que el ataque habría ocurrido alrededor de las 15 horas del viernes, momento en que fue hallada la víctima. Por el momento, la figura de parricidio fue descartada.

Según trascendió, el principal acusado es un conocido ex jugador de fútbol regional que integró los planteles de Estación Quequén y Villa Mitre de Bahía Blanca en los años noventa. Su hermano, referente de la Liga Necochea de Fútbol, expresó su dolor por la pérdida a través de redes sociales, sin mencionar a su hermano en el mensaje.

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Actualmente, la investigación sigue abierta con varias líneas de prueba. No obstante, Pierrestegui indicó que J.S. será evaluado por la Asesoría Pericial, con intervención de especialistas en neurología y otras disciplinas, para determinar su estado psicofísico al momento del hecho. Además, se esperan los resultados de la autopsia y de los estudios toxicológicos.