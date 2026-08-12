Un caimán de casi 3 metros atacó a una mujer mientras nadaba en un río de Florida y le provocó la amputación de un brazo

Una mujer sufrió la amputación del brazo derecho tras un ataque de caimán en el río Silver, en el condado de Marion, Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una mujer fue atacada por un caimán de 2,95 metros de largo el 8 de agosto de 2026 mientras nadaba en el río Silver, en el condado de Marion, Florida. El incidente resultó en la amputación de su brazo derecho y motivó un operativo de rescate y control de fauna por parte de las autoridades locales. El hecho pone en foco los riesgos que enfrentan los residentes y visitantes de Florida durante la temporada alta de actividad de estos reptiles.

Según información de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) y medios como Florida Today, la víctima fue auxiliada por un navegante que logró rescatarla y aplicar un torniquete antes de que fuera trasladada a un hospital. El animal fue capturado y sacrificado por especialistas, mientras que la zona del ataque permaneció cerrada hasta que se consideró segura para el público.

PUBLICIDAD

Este suceso forma parte de una serie de ataques registrados en el verano de 2026, una temporada en la que la actividad de los caimanes suele incrementarse debido a factores climáticos y reproductivos. De acuerdo con la FWC, aunque los encuentros con caimanes no son inusuales en el estado, las lesiones graves y las muertes son poco frecuentes, lo que lleva a las autoridades a insistir en las recomendaciones de seguridad.

¿Cómo fue el ataque de caimán en el río Silver, Florida?

El ataque tuvo lugar en la tarde del sábado 8 de agosto, cuando la mujer nadaba con un grupo de personas cerca del Ray Wayside Park, un área frecuentada por aficionados al kayak y la canoa. Según reportes de ABC News y Florida Today, el caimán se aproximó al grupo y mordió el brazo de la víctima, sumergiéndola bajo el agua.

PUBLICIDAD

Un navegante que se encontraba en las inmediaciones acudió a los gritos de auxilio, logró espantar al animal con su embarcación y aplicó un torniquete improvisado con una cuerda. La mujer fue atendida en el lugar por los servicios de emergencia y luego trasladada al hospital UF Health Shands de Gainesville, donde se le realizó la amputación del brazo derecho. Según la información proporcionada por 352today.com, la víctima ya fue dada de alta hospitalaria.

Las autoridades desplegaron un operativo para localizar y capturar al caimán responsable del ataque, un ejemplar de 2,95 metros de longitud (equivalente a 9 pies y 8 pulgadas). El animal fue sacrificado siguiendo el protocolo del programa estatal de manejo de caimanes problemáticos, conocido como Statewide Nuisance Alligator Program (SNAP), según datos de la FWC.

PUBLICIDAD

El ataque de caimán ocurrió el 8 de agosto de 2026 cerca de Ray Wayside Park, cuando el animal mordió a la víctima y la sumergió bajo el agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué aumentan los ataques de caimanes en Florida?

Florida alberga una población estimada de más de 1,3 millones de caimanes distribuidos en todos sus condados, de acuerdo con la FWC. El riesgo de encuentros peligrosos aumenta en primavera y verano, cuando los animales buscan nuevos hábitats, se reproducen y anidan. El período de cortejo comienza en abril, el apareamiento ocurre en mayo y junio, y la puesta de huevos se registra entre finales de junio y principios de julio. Las crías nacen entre mediados de agosto y principios de septiembre.

Durante el verano de 2026, se han documentado varios ataques graves, incluyendo la muerte de una mujer en el río Econlockhatchee, al norte de Orlando, y la amputación de la mano de un menor en el condado de Marion. Estos hechos han motivado a las autoridades a reforzar las campañas de prevención y control de fauna, según información citada por Florida Today y ABC News.

PUBLICIDAD

Las altas temperaturas y la sequía que afecta a buena parte del estado han reducido la disponibilidad de hábitats, lo que incrementa la presencia de caimanes en lagos, ríos y canales donde suelen recrearse los residentes y turistas. De acuerdo con la FWC, estos factores contribuyen a que los reptiles sean más visibles y activos durante los meses cálidos.

¿Cuáles son las estadísticas de ataques de caimanes en Florida?

Según la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, desde 1948 se han reportado más de 500 mordeduras no provocadas de caimanes a personas en el estado. Esto representa un promedio anual de 6,5 incidentes. De estos, aproximadamente 350 han sido considerados como ataques graves y 33 han resultado en fallecimientos.

PUBLICIDAD

Las probabilidades de que una persona sufra lesiones graves en un ataque no provocado se sitúan en 1 entre 3,1 millones, según cifras oficiales recogidas por Florida Today. A pesar de estos datos, el riesgo cero no existe y las autoridades insisten en la necesidad de adoptar medidas preventivas, especialmente durante la temporada de mayor actividad de estos reptiles.

Un navegante rescató a la mujer en el río Silver, ahuyentó al caimán con su embarcación y le aplicó un torniquete antes del traslado al hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones dan las autoridades para prevenir ataques de caimanes?

La FWC y medios como Florida Today han difundido una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de ataques:

Nadar únicamente durante el día y en áreas señalizadas.

Mantener a niños y mascotas alejados de la orilla de cuerpos de agua dulce.

No alimentar a los caimanes ni intentar acercarse a ellos.

Evitar nadar en aguas con vegetación densa o cerca de nidos.

No colgar extremidades ni objetos fuera de embarcaciones pequeñas.

Si se detecta la presencia de un caimán, alejarse y notificar a la línea de atención de caimanes problemáticos: 1‐866‐FWC‐GATOR (392‐4286).

La FWC recuerda que alimentar o intentar manipular caimanes está prohibido por ley, ya que esto modifica su comportamiento y puede aumentar el riesgo para las personas.

PUBLICIDAD

¿Qué hacer si se produce un ataque de caimán?

En caso de un ataque, la FWC recomienda oponer resistencia de inmediato. “Si un caimán muerde, lo mejor es pelear y hacer el mayor ruido posible. Golpear o intentar herir en los ojos puede hacer que el animal suelte a la persona”, señala la guía oficial. Es fundamental buscar atención médica cuanto antes para evitar infecciones y complicaciones derivadas de la mordedura.

Si una persona observa un caimán que represente peligro para personas, mascotas o bienes, debe reportarlo a la línea oficial de la FWC. El programa SNAP dispone de tramperos que retiran a los animales de más de 1,2 metros (4 pies) considerados un riesgo.

PUBLICIDAD

Florida registra más riesgo de ataques de caimanes en primavera y verano por la reproducción, la búsqueda de hábitat y la actividad estacional de los reptiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál fue la reacción institucional tras el ataque en el río Silver?

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission confirmó el operativo de búsqueda y captura del caimán, y reiteró la prioridad de la seguridad pública. “La FWC da máxima prioridad a la seguridad de los ciudadanos y mantiene un programa estatal para abordar los casos de caimanes que representen una amenaza”, indicó el organismo en declaraciones recogidas por Florida Today.

El acceso al área afectada fue cerrado temporalmente hasta que los especialistas consideraron que no existía peligro inmediato para los usuarios del parque. La reapertura se produjo luego de la remoción del animal, según detallaron ABC News y The Independent.

PUBLICIDAD

¿Cómo impacta el ataque de caimán en la vida cotidiana de Florida?

El incidente ha reforzado la importancia de la convivencia respetuosa entre la población y la fauna silvestre, un elemento central en la vida cotidiana de Florida. Residentes y turistas deben extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades para reducir el riesgo de ataques. La FWC continuará con las campañas de educación, patrullaje y captura de ejemplares problemáticos, en línea con los protocolos vigentes para la protección de la ciudadanía.

La presencia de caimanes es parte del entorno natural de Florida, pero la prevención y la atención a las normas de seguridad son esenciales para evitar nuevas víctimas. Las autoridades estatales mantienen actualizadas sus recomendaciones y líneas de emergencia para responder ante cualquier incidente similar.