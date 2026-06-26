Crimen y Justicia

Detuvieron a una mujer por la muerte dudosa de un hombre en un taller mecánico de Chaco

Sebastián Dearmas fue hallado sin vida bajo un automóvil en un local de Resistencia. La Fiscalía dispuso la detención tras analizar imágenes de seguridad y otras pruebas

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Dos mujeres de espaldas. Una con cabello castaño, chaqueta verde y pantalones azules. Otra con gorra negra, chaleco gris con las letras DIC en amarillo y jeans grises
Una mujer detenida se encuentra de espaldas, custodiada por un agente con chaleco del DIC, en el marco de una investigación por la muerte de un hombre en Resistencia, Chaco (Policía de Chaco)

El hallazgo del cuerpo sin vida de Sebastián Dearmas, de 43 años, en un taller mecánico de la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco ha puesto en marcha una investigación que mantiene en vilo al entorno laboral y vecinal del lugar.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el hecho, ocurrido en la calle Echeverría al 1400, desencadenó la intervención de la División Delitos Contra las Personas, que desplegó una serie de medidas para determinar cómo y por qué se produjo la muerte.

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La jornada transcurría con normalidad en el taller hasta que, según los datos aportados por fuentes oficiales, Dearmas fue encontrado debajo de un automóvil, ya sin signos vitales. La escena generó sorpresa y preocupación tanto entre sus compañeros como en quienes frecuentan la zona, dada la ausencia de testigos directos del momento en que se habría producido el desenlace fatal.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de efectivos policiales, quienes resguardaron el lugar y notificaron de inmediato a la Fiscalía de Investigación Penal N° 6, bajo la dirección de la doctora Mariana Echarri. Desde ese momento, el caso fue caratulado como “muerte dudosa”, abriéndose distintas hipótesis que abarcan desde un accidente laboral hasta la posible intervención de terceros.

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Uno de los primeros pasos en la pesquisa fue el relevamiento de cámaras de seguridad, ubicadas en las inmediaciones del taller. Agentes de la División Delitos Contra las Personas recopilaron y analizaron horas de material fílmico, en busca de movimientos o situaciones inusuales que pudieran aportar claridad sobre lo ocurrido. Según se informó, el examen de las grabaciones resultó clave para orientar el sentido de la investigación y definir nuevas líneas de trabajo.

Junto al análisis de imágenes, la unidad policial llevó adelante entrevistas a empleados, vecinos y personas que estuvieron en las cercanías del lugar durante el día, a fin de reconstruir los momentos previos al hallazgo. Estas tareas permitieron identificar posibles testigos y recolectar información que, sumada al registro audiovisual, fue evaluada en conjunto por los investigadores y la fiscalía interviniente.

En este contexto, la Fiscalía de Investigación Penal N° 6 dispuso nuevas diligencias para esclarecer el hecho y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de Dearmas.

Con los elementos reunidos durante la instrucción, y tras cotejar los resultados obtenidos en las primeras horas, la fiscalía a cargo de la doctora Echarri ordenó la detención de una mujer de 46 años. La aprehendida quedó formalmente vinculada a la causa y fue trasladada a una unidad policial, donde permanece alojada bajo disposición judicial mientras prosiguen las diligencias.

Teléfono celular con funda multicolor sobre una superficie blanca, delante de un cartel que dice "SECUESTRO" y "DIVISIÓN DELITOS CONTRA LAS PERSONAS"
Un teléfono celular con funda estampada se exhibe frente a un cartel de la División Delitos contra las Personas en el contexto de una investigación por una muerte en Chaco (Policía de Chaco)

El procedimiento incluyó el secuestro de un teléfono celular, que será sometido a peritajes técnicos. El dispositivo quedó a disposición de la Justicia, que buscará establecer si contiene registros relevantes para la investigación, tales como comunicaciones, imágenes o cualquier otro dato que pueda aportar información sobre el contexto de la muerte de Dearmas.

La fiscalía no brindó detalles sobre la relación entre la detenida y la víctima ni sobre el motivo específico de su aprehensión, aunque se aclaró que su situación procesal será revisada a medida que avance la causa.

Las labores de la División Delitos Contra las Personas se orientan a determinar si existió participación de terceros, si el hecho fue consecuencia de un accidente laboral o si hay otros elementos que permitan esclarecer el motivo del deceso.

El análisis del celular secuestrado y la revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad constituyen, en esta etapa, los principales recursos para reconstruir la secuencia de eventos y definir eventuales responsabilidades.

El caso ha generado repercusiones en el ámbito laboral y social de Resistencia, donde conocidos y allegados de la víctima aguardan avances oficiales sobre la investigación. La Fiscalía de Investigación Penal N° 6 reiteró que la instrucción continúa en curso, con la premisa de agotar todas las instancias para esclarecer lo sucedido en el taller mecánico de Echeverría al 1400.

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