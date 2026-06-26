Cayeron 15 personas vinculadas a la banda narco que era liderada por “El Gordo Pey” en San Martín

La investigación avanzó velozmente, luego de que el líder narco fuera detenido en abril de este año

Luego de la caída del jefe narco Fabián Luis Bravo, conocido como “El Gordo Pey”, la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado logró detener a otras 15 personas que estarían vinculadas a su organización criminal. El megaoperativo se realizó este miércoles en la Villa Hidalgo de José León Suárez, ubicada en el partido de San Martín.

Según confirmaron fuentes oficiales de la investigación a Infobae, los cinco allanamientos fueron ordenados como resultado de las tareas investigativas que se realizaron tras la detención de Bravo. De esta manera, se logró identificar a todos los miembros de la organización y localizar los domicilios empleados para la actividad ilícita.

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Los procedimientos se realizaron en los inmuebles que fueron señalados como puntos de acopio, fraccionamiento y distribución de drogas. Al haberse realizado en simultáneo, se permitió desarticular la estructura que habría continuado operando bajo las órdenes de “El Gordo Pey”, quien permanece detenido por una causa de homicidio.

Entre los detenidos se encuentran Z. P. (52), J. R. B. (62), B. M. (30), C. E. P. (19), A. T. E. (22), G. M. R. (24), G. H. J. O. (24), M. J. R. (18), G. J. D. (36), R. M. M. (32), M. L. E. (24) y A. R. A. Además, en los domicilios allanados también había tres menores de edad, identificados como B. B. (14), O. T. S. (17) y G. A. J. (16).

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Durante los operativos, las autoridades identificaron a tres menores de edad

De acuerdo con la investigación, encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 del Departamento Judicial San Martín, al menos doce de los detenidos cumplían distintos roles dentro de la organización. De hecho, las órdenes de allanamiento se emitieron tras reunir pruebas sobre la operatoria de la banda, históricamente vinculada a la zona de Villa Hidalgo.

Como parte de los elementos secuestrados, figuraban 7.810 envoltorios de cocaína (7.007 gramos) y 834 envoltorios y cinco trozos compactos de marihuana (5.000 gramos). Además de dos escopetas calibre 12, un revólver calibre .32 Largo, una pistola calibre 9 mm, diez teléfonos móviles, también se incautaron cuatro balanzas digitales, dinero en efectivo por $700.000 y diversos elementos utilizados para las tareas de corte y fraccionamiento.

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Todo el material incautado fue puesto a disposición de la justicia para profundizar la investigación y determinar la responsabilidad penal de los involucrados. Asimismo, las autoridades confirmaron que once de los detenidos tenían pedido de conversión de detención.

La captura de “El Gordo Pey” fue confirmada por la Policía Bonaerense a finales de abril, después de semanas de vigilancia encubierta. La Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos logró detenerlo en una vivienda del barrio Martín Fierro, donde Bravo se ocultaba junto a su pareja, Joana Giménez, también detenida.

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La localización de Bravo requirió un seguimiento minucioso, ya que cambiaba de domicilio de forma constante. Según indicaron, solía utilizar alquileres temporarios entre Moreno y General Rodríguez. No obstante, la investigación se intensificó después de la detención de su sobrino, Iván Abel, ocurrida el 1° de abril, cuando fue sorprendido en José León Suárez con una pistola Glock 9 milímetros, una docena de balas y medio gramo de cocaína en un vehículo Chevrolet Cruze.

El líder narco fue detenido en abril por una causa por homicidio

Bravo estaba vinculado a una de las redes de venta de drogas más antiguas en la villa La Cárcova de José León Suárez y había sido arrestado una década atrás, junto a nueve integrantes de su banda. Su nombre volvió a aparecer en una investigación de la justicia federal local, que alcanzó al inspector de la Policía Bonaerense, Hugo Antonio Bigeon, alias “Plata o Plomo”, condenado a tres años y medio de prisión por encubrimiento de traficantes en el área.

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Todo comenzó a partir de la causa, instruida por el Juzgado Federal N° 2, bajo la magistrada Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia, se centró en los traficantes Julio Andrés Gómez, alias “Andresito”, y Jacqueline Ferreyra, conocida como “La Colo”, ambos condenados en octubre de 2023 a seis años de prisión y rivales directos de Bravo.

Por medio del análisis del teléfono móvil de “Andresito”, se encontraron pruebas sobre la relación entre el entorno de Bravo y el personal policial. En uno de los mensajes peritados, fechado en octubre de 2022, Gómez identificaba a un agente con la frase: “Este es el cobani que arregla con Pey”, acompañando la afirmación con una foto de perfil de Bigeon. Estos datos reforzaron la sospecha sobre los vínculos entre el grupo de “El Gordo Pey” y sectores de las fuerzas de seguridad.

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Por este motivo, consideraron que la detención de Bravo y su pareja representó un nuevo avance en la investigación sobre las organizaciones narco que operan en el conurbano bonaerense, con antecedentes de enfrentamientos y alianzas entre bandas locales y conexiones con funcionarios policiales.