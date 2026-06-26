Un hombre disparó a quemarropa contra otro tras discutir por una deuda

La víctima tras ser atendida en Hospital Scaravelli de Tunuyán, por las complicaciones presentadas en su herida, fue derivada en ambulancia al Hospital Lagomaggiore, en la Ciudad de Mendoza

Un hombre de 57 años permanece internado bajo cuidados especiales tras ser herido de gravedad durante una disputa económica en la localidad de Tunuyán, provincia de Mendoza.

El hecho se registró alrededor de las 22:00 del miércoles en un establecimiento comercial ubicado sobre el kilómetro 83 de la Ruta 40, en la zona de Puente de Río.

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De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, según indicó el Ministerio de Seguridad y Justicia, la víctima —identificada como J. L. R.— se presentó en el local para exigir el pago de una deuda pendiente. La conversación, inicialmente de carácter económico, derivó rápidamente en una discusión acalorada. En línea con las primeras averiguaciones, el intercambio verbal fue escalando en intensidad hasta que el presunto agresor, que se encontraba en el sitio, extrajo un arma de fuego de fabricación casera y disparó a corta distancia contra el rostro de J. L. R.

Tras el ataque, el hombre fue asistido en primera instancia por clientes y empleados del local, quienes solicitaron ayuda médica de inmediato. Personal sanitario arribó al lugar y dispuso el traslado urgente al Hospital Scaravelli, donde recibió los primeros auxilios para controlar la hemorragia y estabilizar las constantes vitales. La gravedad de la herida, que comprometió parte del rostro, motivó la decisión de derivarlo en ambulancia al Hospital Lagomaggiore, en la Ciudad de Mendoza.

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En el centro médico de referencia provincial, el paciente permanece internado bajo observación y tratamiento especializado. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, la víctima se encuentra fuera de peligro, aunque su evolución continúa siendo monitoreada de manera permanente por el equipo médico.

La Policía de Mendoza detuvo al agresor horas después del hecho

La Fiscalía actuante dispuso la intervención inmediata de la Policía Científica y del personal de Investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del ataque. Durante las primeras horas posteriores al hecho, se realizó un relevo del lugar, se incautaron elementos de interés para la causa y se tomaron declaraciones a testigos presenciales.

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Conforme a la información oficial, horas más tarde, se logró la detención del presunto agresor, quien permanece a disposición de la Justicia. La identidad del detenido no fue difundida por las autoridades, en cumplimiento de las normativas vigentes sobre el proceso de investigación. Se espera que en los próximos días avance la imputación formal y se determine la calificación legal del hecho.

Las autoridades indicaron que el arma utilizada fue secuestrada y será sometida a peritajes para establecer sus características y el mecanismo empleado en el disparo.

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Hace tan solo una semana, un hombre amanezó con un hacha a los empleados de una panadería y disparó su arma. Se trata de una persona de 71 años, en la ciudad de La Plata.

El episodio se desencadenó en las inmediaciones de las calles 17 y 54, donde G.M.L. de 71 años —identificado como vecino de la zona— se acercó al comercio denominado “La Catedral” e insultó a sus propietarios antes de golpear uno de los vidrios del local con el hacha.

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Las víctimas, los hermanos B.V. y L.V., son dueños de la panadería. Ante la agresión, B.V. llamó por teléfono a su hermano, quien se dirigió al domicilio de G.M.L., ubicado a unos 100 metros del comercio. Fue en ese momento cuando el agresor extrajo un arma de entre sus ropas y efectuó un disparo al piso.

El Grupo de Trabajo Operativo (GTO) de la Superintendencia de Seguridad Regional I tomó conocimiento del hecho a partir de reportes sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó también con efectivos del Servicio de Apoyo a la Seguridad Urbana (SASU), quienes se acercaron al sitio de forma simultánea. Juntos recabaron el testimonio de los damnificados.

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Al trasladarse al domicilio de G.M.L., el propio imputado abrió la puerta y entregó voluntariamente el arma: un revólver calibre 32 largo, marca CTG. Al momento de la incautación, el cilindro contenía seis proyectiles intactos calibre 32 largo, lo que indica que solo se realizó un disparo.