Un argentino entró a EEUU para ir a los parques de diversiones, se quedó por 20 años y ahora será deportado por ICE

ICE arrestó a un argentino que estuvo 20 años en Estados Unidos de forma ilegal (AP foto/Erin Hooley)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos informó que un ciudadano argentino fue detenido por agentes en la ciudad de Silver Spring, estado de Maryland. Ahora, será deportado por las autoridades, ya que detectaron que se había quedado más tiempo del permitido en territorio norteamericano.

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el ICE arrestó a Alejandro Saúl Rico, un ciudadano oriundo de la Argentina que estaba como inmigrante ilegal. De acuerdo a lo que comunicaron, el hombre había viajado a los parques de diversiones de Disneyland y luego se quedó en suelo estadounidense.

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El operativo se llevó a cabo el 19 de junio en el estado de Maryland, en el marco de una acción policial selectiva. Según los datos difundidos por las autoridades, Rico había ingresado al país junto a su familia con una visa de turista B1 en Miami, Florida. El propio detenido admitió que el grupo familiar viajó a Disney World y que, una vez finalizado el recorrido, optaron por permanecer en el país más allá de lo que la documentación permitía.

La visa B1 que le fue otorgada a Rico databa de 2006 y había expirado en 2016, lo que implica que llevaba dos décadas en situación irregular al momento de su detención. Permanece bajo custodia del ICE a la espera de los procedimientos de deportación, según informó el Departamento de Seguridad Nacional.

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Alejandro Saúl Rico

El caso no se limita a la irregularidad migratoria. El historial de Rico incluye una condena por agresión y un arresto previo por delito sexual de tercer grado en el estado de Maryland, circunstancia que, según las autoridades, agrava su situación ante la Justicia.

La subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, se refirió al caso en una declaración oficial: “Este inmigrante ilegal con antecedentes penales se quedó más tiempo del permitido por su visa después de visitar Disney World, fue condenado por agresión y tiene un arresto previo por un delito sexual”.

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Bis también aprovechó el anuncio para trazar una postura de política migratoria más amplia. “Demasiados inmigrantes ilegales creen que pueden quedarse más tiempo del permitido por su visa, desaparecer en el interior del país y eludir las consecuencias de violar nuestras leyes de inmigración”, sostuvo.

Y completó: “Bajo la presidencia de Trump y la secretaría Mullin, estamos restableciendo la integridad de nuestros programas de visas y garantizando que estas no se utilicen como un salvoconducto para que los delincuentes entren a nuestro país y abusen de nuestras leyes”.

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Argentinos en la mira del ICE: la lista “Lo peor de lo peor”

Los argentinos que figuran en "Lo peor de lo peor" para Estados Unidos

El caso de Rico se enmarca en un contexto de endurecimiento migratorio que afecta a varios ciudadanos argentinos en Estados Unidos. En diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó el sitio “Worst of the Worst” —“lo peor de lo peor”—, una galería virtual que expone los antecedentes de extranjeros considerados prioritarios para su detención y deportación, según consignó Infobae en enero de 2026.

Entre los nueve argentinos identificados en esa nómina, los cargos abarcan desde robo, tenencia de armas y posesión de pornografía infantil hasta agresión y proxenetismo, de acuerdo con el mismo medio. Uno de los perfiles señalados es el de Vanesa Landaburu, arrestada en Las Vegas por robo y tenencia de armas de fuego. En Maine, Marlene Santaella fue detenida tras ser vinculada a una banda dedicada al robo en comercios minoristas, mientras que Carlos Tealdi enfrenta una condena por posesión de pornografía infantil en Oakdale, Louisiana.

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El sitio forma parte de una campaña de control migratorio impulsada bajo la gestión de Donald Trump, que amplió los recursos y el alcance operativo del ICE con foco en extranjeros con antecedentes penales, aunque sus operativos también alcanzaron a personas sin historial delictivo.