Sociedad

Conmoción en Santa Fe: se suicidó el presidente de una mutual y sus ahorristas denuncian fraude millonario

Luego del fallecimiento de su titular, la Asociación Mutual Club Libertad, de la localidad de Nelson, dejó sin acceso al dinero de los socios. Hoy está bajo una acusación penal. El reclamo es cercano a los 43 millones de pesos

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Nelson, en la provincia de Santa Fe
La ciudad de Nelson, de casi 5 mil habitantes, es noticia luego de la presunta estafa de una mutual local

Nelson es una localidad del departamento La Capital, en la provincia de Santa Fe, a 42 kilómetros al norte de su cabecera y capital provincial. Esa ciudad, de casi 5.000 habitantes, se transformó en estos días en el epicentro de una presunta millonaria estafa luego de la muerte de un hombre. Y hay una entidad de ahorro y crédito en la mira.

El suicidio de Osvaldo Leiva, ocurrido el 4 de junio, destapó una profunda crisis en la Asociación Mutual Club Libertad, que luego cerró sus puertas y dejó paralizados los depósitos de sus asociados. Y fue denunciado por un presunto fraude que, en uno de los reclamos presentados, asciende a $42.818.474,91.

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El caso tomó dimensión regional porque los damnificados no se concentran solo en esa localidad: entre los ahorristas hay vecinos de Nelson y de otras poblaciones cercanas como Laguna Paiva y Llambi Campbell.

Presunta estafa de la Asociación Mutual Club Libertad, provincia de Santa Fe
El descargo de la Asociación Mutual Club Libertad ante la ola de acusaciones (@mutualclublibertad)

La denuncia penal ya ingresó al Ministerio Público de la Acusación y, en una de esas presentaciones, los ahorristas señalaron posibles delitos de estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta por un presunto manejo infiel de fondos de los asociados.

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Por su parte, desde la Mutual emitieron un comunicado solicitando “calma, paciencia y empatía” ante la situación que atraviesan. Y dejaron un mensaje, con cierto tono de alarma: “En este proceso, nos encontramos tomando conocimiento de todos los aspectos que involucran a la Mutual, algunos de ellos desconocidos para nosotros y que requieren una mayor profundización”.

Qué denunciaron los ahorristas sobre los depósitos

La secuencia que hoy se discute en sede judicial comenzó antes de la muerte del presidente. Citada por La Capital, la abogada Antonella Spreggero, representante de uno de los grupos de comitentes, sostuvo: “Nosotros nos enteramos de esta situación ya desde fines de marzo”.

La letrada explicó que uno de sus clientes, asociado a la mutual desde hacía unos 10 años, había anticipado que retiraría su plazo fijo al vencimiento. Cuando intentó hacerlo, el dinero ya no estaba disponible. “Las explicaciones eran muy escuetas, se iban dilatando los tiempos y él no obtenía cómo recuperar sus fondos”, dijo.

Club Libertad, de la localidad de Nelson
El Foot-Ball Club Libertad, en Nelson, provincia de Santa Fe, busca desligarse del caso de la mutual que lo vincula directamente

Tras el fallecimiento de Leiva, la incertidumbre se profundizó. La mutual permaneció cerrada y, aunque luego hubo una reapertura parcial, los ahorristas siguieron sin respuestas sobre el destino de sus depósitos ni sobre quiénes quedaron a cargo de la administración.

Spreggero resumió el principal problema: “No tenemos comunicación, no sabemos quiénes son las autoridades, quiénes han quedado a cargo ni quiénes son los representantes. Solamente se ha lanzado un comunicado desde una red social, pero es un comunicado anónimo porque nadie pone su nombre”.

La abogada también afirmó que en una de las escasas comunicaciones mantenidas con la entidad les transmitieron que no había liquidez para reintegrar el dinero. Según su relato, la mutual les informó que "no contaba con los fondos disponibles para devolver, estaban gestionando créditos con otras mutuales para poder hacer frente a eso y que si lo lograban lo iban a hacer en cuotas".

Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe
Sede del Ministerio Público de la Acusación, en Santa Fe, donde se radicaron las denuncias

Ese planteo fue rechazado por sus representados. “Nosotros reclamábamos el íntegro recupero de los fondos y no nos daba lugar a eso”, afirmó.

Sospechas sobre la conducción y la investigación judicial

Uno de los denunciantes es Héctor Beltrán, un ahorrista de Laguna Paiva que tenía su dinero inmovilizado en un plazo fijo. En declaraciones a Power Max 104.5 Recreo, explicó que incluso si advertía señales de alarma no podía retirar antes el capital: “Por más que vos te des cuenta que hay algo raro que está pasando, el dinero no lo podés sacar hasta el plazo que vos pusiste, que es el caso mío”.

Beltrán sostuvo que lo más sospechoso fue la conducta que atribuye a miembros de la comisión directiva antes del cierre. "Retiraron todo su dinero de la comisión dos o tres semanas antes del acontecimiento. Es todo muy sospechoso“, afirmó.

También apuntó a los vínculos entre la mutual y la conducción política local. Osvaldo Leiva era hermano del presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva, conocido como “el Morocho”. El denunciante agregó: “El presidente comunal es hermano del presidente de la mutual, el que se suicidó. La secretaria del presidente comunal es la tesorera de la mutual”.

En otra entrevista, publicada por Todos Para Uno Diario, el damnificado Roberto Jesús Gómez contó por qué había confiado sus ahorros a la entidad. Dijo que había depositado su dinero en la mutual porque jugaba al fútbol en el club Libertad de Nelson y agregó: "Mi dinero era para un proyecto y ahora no sé si lo voy a recuperar".

El club emitió un comunicado aclarando que la Asociación Mutual es un ente independiente del cual la institución no tiene vinculación alguna
El club emitió un comunicado aclarando que la Asociación Mutual es un ente independiente del cual la institución no tiene vinculación alguna (Foot-Ball Club Libertad)

Sin embargo, la investigación judicial muestra datos contradictorios según las fuentes periodísticas relevadas. Mientras Spreggero señaló que la causa presentada ante la Fiscalía Regional N°1 del MPA todavía no tenía fiscal designado, fuentes judiciales indicaron que las denuncias estaban siendo analizadas por el fiscal Ignacio Orio.

En medio del conflicto, la Asociación Civil Foot-ball Club Libertad de Nelson difundió un comunicado para despegarse de la operatoria de la mutual. El texto, publicado por el portal local, sostuvo que el club y la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes son "entidades jurídicas distintas e independientes“.

La comisión directiva del club afirmó además que no integró ni ejerció funciones en los órganos de administración, fiscalización o gobierno de la asociación mutual, y que tampoco participó en la gestión de sus actividades, en la administración de sus recursos ni en la toma de decisiones.

El documento llevó las firmas de Yamila Tion, secretaria, y Francisco Lanzo, presidente del club Libertad de Nelson.

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