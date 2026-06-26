Prisión para hombre que llevó a un salvadoreño y cinco ecuatorianos, incluidos dos menores, hacia EE.UU por un paso ilegal

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a Edgar Armando Santos Lima a cuatro años de prisión por tráfico ilegal de personas en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a cuatro años de prisión a Edgar Armando Santos Lima por tráfico ilegal de personas, tras admitir que transportó a un total de seis migrantes que buscaban salir de El Salvador por un paso fronterizo no autorizado. La sentencia incluyó además el pago de USD 300 en concepto de responsabilidad civil, de acuerdo con información Centros Judiciales publicada este jueves.

El caso quedó encuadrado en la legislación salvadoreña sobre migración y tráfico de personas, que castiga el traslado o la facilitación de la salida de personas por puntos no habilitados. Las penas pueden agravarse cuando hay menores de edad o ciudadanos extranjeros, dos elementos que aparecieron en este expediente.

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La detención ocurrió el pasado 22 de abril de 2024 en el kilómetro 98 de la carretera entre Santa Ana y Metapán, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron el vehículo. Allí identificaron a un salvadoreño y a cinco ecuatorianos, entre ellos dos menores de edad, todos en condición migratoria irregular, y la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que el destino final era Estados Unidos.

Policía Nacional Civil detuvo a Santos Lima el 22 de abril de 2024 en el kilómetro 98 de la carretera entre Santa Ana y Metapán. (Cortesía: Centros Judiciales)

El traslado apuntaba a un paso no habilitado

La investigación determinó que Santos Lima coordinó la recogida del grupo en distintos puntos de Santa Ana. El salvadoreño fue abordado en un centro comercial y los cinco ecuatorianos fueron localizados en un hotel de la zona.

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El plan consistía en llevarlos hasta un punto de la frontera con Guatemala no habilitado para el tránsito legal. Desde allí continuarían la ruta hacia el norte, según la información publicada por Centros Judiciales.

Edgar Armando Santos Lima admitió haber transportado a seis migrantes en condición irregular hacia una salida clandestina de El Salvador. La consecuencia inmediata fue una condena penal de cuatro años y la apertura de un seguimiento oficial para establecer si el caso tuvo vínculos con redes transnacionales.

El proceso abreviado aceleró la condena

El procedimiento avanzó bajo la modalidad de proceso abreviado, una vía judicial que reduce la duración del juicio cuando el imputado reconoce los hechos. Esa admisión facilitó la imposición de la pena y la reparación civil a favor de las víctimas.

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Una persona con camiseta blanca tiene las manos esposadas unidas al frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, autoridades mencionaron que el tráfico ilegal de personas afecta a la humanidad y vulnera los derechos de las víctimas, con un impacto mayor cuando hay menores involucrados. Las autoridades insistieron en que estas redes operan fuera de los controles oficiales y exponen a los migrantes a riesgos físicos y psicológicos.

La Fiscalía también dijo que estos operativos forman parte de una estrategia para desarticular estructuras dedicadas al tráfico ilícito de personas. Al igual que remarcó que la cooperación entre instituciones locales e internacionales resulta clave para identificar rutas, patrones y responsables.

Las instituciones involucradas recordaron a la población la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico ilegal de personas. El acceso a la justicia y la protección de los derechos de los migrantes continúa siendo una prioridad para el sistema judicial de El Salvador.

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