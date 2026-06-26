La sorprendente estadística que muestra el dominio de Sudamérica ante Europa en el Mundial 2026

Argentina le ganó a Austria, en uno de los duelos directos entre Sudamérica y Europa en el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La fase de grupos del Mundial 2026 dejó, hasta ahora, una estadística que sacude los cimientos del fútbol europeo: en los cuatro enfrentamientos directos entre selecciones de CONMEBOL y UEFA, el balance global es 4-0 a favor de Sudamérica. Ningún equipo del Viejo Continente pudo ganar ante un rival del otro lado del Atlántico. El dato más reciente que selló ese marcador fue el 2-1 de Ecuador sobre Alemania.

El repaso de los resultados no admite matices. Paraguay venció 1-0 a Turquía; Argentina superó 2-0 a Austria; Brasil aplastó 3-0 a Escocia; y Ecuador derrotó a Alemania con un tanto de Gonzalo Plata que resultó determinante. Cuatro partidos, cuatro victorias sudamericanas, cero puntos para Europa en esos cruces.

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El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá está siendo la demostración más clara en años de que la hegemonía sudamericana en el plano mundialista no es un mito ni una casualidad.

La diferencia de Sudamérica ante Europa en el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta que flota en el ambiente es si esa racha puede quebrarse antes del cierre de la fase de grupos. Dos selecciones europeas aún tienen pendiente sus duelos ante rivales de CONMEBOL: España y Portugal. La campeona de Europa, conducida por Luis de la Fuente, se medirá ante Uruguay, un equipo que llega con la necesidad imperiosa de ganar para seguir con vida en el torneo y que responde a los dictados tácticos de Marcelo Bielsa. La urgencia celeste, lejos de restar peligro al rival, lo potencia.

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El otro partido con sabor a duelo intercontinental enfrenta a Portugal con Colombia. Los lusos, con Cristiano Ronaldo en modo récord, se topan con una selección colombiana que atraviesa un momento de forma alto, con Luis Díaz como faro ofensivo y Daniel Muñoz como uno de los laterales más destacados del torneo.

Si España y Portugal pierden, el balance final de la fase de grupos quedaría en 6-0 a favor de CONMEBOL sobre UEFA en enfrentamientos directos, una cifra que marcaría el peor desempeño europeo en ese tipo de cruces en la historia reciente de los mundiales. Aunque las estadísticas están para romperse, el camino que le queda a Europa es estrecho.

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España y Portugal cargan, entonces, con la responsabilidad de evitar que ese número se consolide. Sus próximos partidos determinarán si el 4-0 actual fue el piso de una tendencia.

"Me preguntan si el partido va a ser duro. La dureza es el fútbol en sí mismo. Me imagino un partido intenso. Nosotros vivimos al margen de las valoraciones, el análisis es el nuestro. Ofrecerán un grandísimo nivel y será diferente a los otros partidos. Uruguay tiene jugadores en Europa, México y Brasil. Nos va a exigir lo mejor. Ellos se están jugando muchísimo", sostuvo el DT de España, Luis De La Fuente.

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“Sabemos que es un tipo de partidos que, sea cual sea el rival, uno debe estar preparado para poder absorberlo. Sabiendo también que cuanto más calificado el rival, más difícil. España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota”, afirmó Marcelo Bielsa, DT de Uruguay.

Al margen de estos duelos que restan, en fase de eliminación directa del certamen ecuménico todavía se pueden dar otros cruces, lo que podría modificar el marcador final entre ambas confederaciones.

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