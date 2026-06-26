Deportes

La sorprendente estadística que muestra el dominio de Sudamérica ante Europa en el Mundial 2026

Las selecciones de Conmebol están invictas ante las de UEFA en el certamen ecuménico

Guardar
Google icon
Argentina le ganó a Austria, en uno de los duelos directos entre Sudamérica y Europa en el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Argentina le ganó a Austria, en uno de los duelos directos entre Sudamérica y Europa en el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La fase de grupos del Mundial 2026 dejó, hasta ahora, una estadística que sacude los cimientos del fútbol europeo: en los cuatro enfrentamientos directos entre selecciones de CONMEBOL y UEFA, el balance global es 4-0 a favor de Sudamérica. Ningún equipo del Viejo Continente pudo ganar ante un rival del otro lado del Atlántico. El dato más reciente que selló ese marcador fue el 2-1 de Ecuador sobre Alemania.

El repaso de los resultados no admite matices. Paraguay venció 1-0 a Turquía; Argentina superó 2-0 a Austria; Brasil aplastó 3-0 a Escocia; y Ecuador derrotó a Alemania con un tanto de Gonzalo Plata que resultó determinante. Cuatro partidos, cuatro victorias sudamericanas, cero puntos para Europa en esos cruces.

PUBLICIDAD

El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá está siendo la demostración más clara en años de que la hegemonía sudamericana en el plano mundialista no es un mito ni una casualidad.

Pantalla de marcador digital rojo sobre fondo negro con el texto 'Sudamérica 4-0 Europa'. Se aprecian luces de estadio y público difuso.
La diferencia de Sudamérica ante Europa en el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta que flota en el ambiente es si esa racha puede quebrarse antes del cierre de la fase de grupos. Dos selecciones europeas aún tienen pendiente sus duelos ante rivales de CONMEBOL: España y Portugal. La campeona de Europa, conducida por Luis de la Fuente, se medirá ante Uruguay, un equipo que llega con la necesidad imperiosa de ganar para seguir con vida en el torneo y que responde a los dictados tácticos de Marcelo Bielsa. La urgencia celeste, lejos de restar peligro al rival, lo potencia.

PUBLICIDAD

El otro partido con sabor a duelo intercontinental enfrenta a Portugal con Colombia. Los lusos, con Cristiano Ronaldo en modo récord, se topan con una selección colombiana que atraviesa un momento de forma alto, con Luis Díaz como faro ofensivo y Daniel Muñoz como uno de los laterales más destacados del torneo.

Si España y Portugal pierden, el balance final de la fase de grupos quedaría en 6-0 a favor de CONMEBOL sobre UEFA en enfrentamientos directos, una cifra que marcaría el peor desempeño europeo en ese tipo de cruces en la historia reciente de los mundiales. Aunque las estadísticas están para romperse, el camino que le queda a Europa es estrecho.

España y Portugal cargan, entonces, con la responsabilidad de evitar que ese número se consolide. Sus próximos partidos determinarán si el 4-0 actual fue el piso de una tendencia.

"Me preguntan si el partido va a ser duro. La dureza es el fútbol en sí mismo. Me imagino un partido intenso. Nosotros vivimos al margen de las valoraciones, el análisis es el nuestro. Ofrecerán un grandísimo nivel y será diferente a los otros partidos. Uruguay tiene jugadores en Europa, México y Brasil. Nos va a exigir lo mejor. Ellos se están jugando muchísimo", sostuvo el DT de España, Luis De La Fuente.

“Sabemos que es un tipo de partidos que, sea cual sea el rival, uno debe estar preparado para poder absorberlo. Sabiendo también que cuanto más calificado el rival, más difícil. España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota”, afirmó Marcelo Bielsa, DT de Uruguay.

Al margen de estos duelos que restan, en fase de eliminación directa del certamen ecuménico todavía se pueden dar otros cruces, lo que podría modificar el marcador final entre ambas confederaciones.

Temas Relacionados

Mundial 2026CopaMundial 2026Selección Argentina Mundial 2026ConmebolUEFAdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zlatan Ibrahimovic se rindió ante el Ecuador de Beccacece: el llamativo elogio al look del entrenador

El ex delantero sueco destacó la actitud ganadora del Tri para vencer a Alemania en el Mundial 2026

Zlatan Ibrahimovic se rindió ante el Ecuador de Beccacece: el llamativo elogio al look del entrenador

Dibu Martínez sorprendió al practicar otro deporte en la concentración de Argentina: el hilarante apodo que le puso un compañero

El arquero generó las reacciones de otros dos campeones del mundo, aunque uno se destacó por el tono de broma en medio del Mundial 2026

Dibu Martínez sorprendió al practicar otro deporte en la concentración de Argentina: el hilarante apodo que le puso un compañero

“Me pasó lo mismo”: Luis Suárez opinó sobre el conflicto de Julián Álvarez con Atlético de Madrid y lo comparó con el que vivió él

El delantero uruguayo del Inter Miami recurrió a su propia experiencia en el Liverpool para analizar el pedido de transferencia del argentino, y dejó abierta la puerta tanto a una reconciliación con el Atlético como a una salida definitiva

“Me pasó lo mismo”: Luis Suárez opinó sobre el conflicto de Julián Álvarez con Atlético de Madrid y lo comparó con el que vivió él

EN VIVO: Paraguay y Australia empatan por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026

El conjunto guaraní busca imponerse a los oceánicos para acceder a los 16avos de final

EN VIVO: Paraguay y Australia empatan por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026

La historia de Gonzalo Plata, el héroe que clasificó a Ecuador a 16avos del Mundial: del potrero a una revelación sobre su conquista

El atacante fue clave para que Tri continúe en la Copa del Mundo. Dio sus primeros pasos en 2012, debutó seis años más tarde y, en su segunda cita mundialista, con su tanto cumplió un viejo sueño personal

La historia de Gonzalo Plata, el héroe que clasificó a Ecuador a 16avos del Mundial: del potrero a una revelación sobre su conquista

DEPORTES

Zlatan Ibrahimovic se rindió ante el Ecuador de Beccacece: el llamativo elogio al look del entrenador

Zlatan Ibrahimovic se rindió ante el Ecuador de Beccacece: el llamativo elogio al look del entrenador

Dibu Martínez sorprendió al practicar otro deporte en la concentración de Argentina: el hilarante apodo que le puso un compañero

“Me pasó lo mismo”: Luis Suárez opinó sobre el conflicto de Julián Álvarez con Atlético de Madrid y lo comparó con el que vivió él

EN VIVO: Paraguay y Australia empatan por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026

La historia de Gonzalo Plata, el héroe que clasificó a Ecuador a 16avos del Mundial: del potrero a una revelación sobre su conquista

TELESHOW

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: “Soy una tóxica recuperada, mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: romance de una profesora y un alumno, una bruja inesperada y Messi, el inmigrante

Qué leer esta semana: romance de una profesora y un alumno, una bruja inesperada y Messi, el inmigrante

J. D. Vance cuenta cómo pasó de declararse ateo en Irak a convertirse al catolicismo en 2019

Gobierno de Honduras anuncia subasta internacional del avión presidencial Embraer Legacy 600

Ascienden a 11 los presuntos traficantes de personas detenidos en frontera norte de Costa Rica durante el 2026

Remesas familiares suman USD 4,209.8 millones en El Salvador entre enero y mayo de 2026