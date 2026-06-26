Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 26 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

El Mundial 2026 ya se encuentra en la última fecha de la fase de grupos y la jornada del viernes 26 de junio contará con la definición de tres zonas. El día se iniciará con los duelos entre Noruega-Francia y Senegal-Irak por el Grupo I. Más tarde, por la zona H, Uruguay se enfrentará a España, mientras que Cabo Verde hará lo propio contra Arabia Saudita. La última en cerrarse será la zona G con los partidos ente Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán.
La jornada del viernes se abrirá con el choque estelar entre la Noruega de Erling Haaland y la Francia de Kylian Mbappé. Ambos llegan al duelo con seis unidades y el vencedor se quedará con la cima. Senegal e Irak, por su parte, buscarán su primera victoria para aspirar a una hipotética clasificación en el tercer puesto.
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Luego, Uruguay (2) se medirá contra España, que lidera con cuatro unidades, con la obligación de sumar puntos para soñar con la clasificación. Cabo Verde (2), por su parte, hará lo propio con Arabia Saudita (1) en Houston. La definición a la próxima ronda será minuto a minuto.
El día terminará con la resolución del Grupo G. Bélgica no tuvo un gran arranque al empatar en dos oportunidades y se enfrentará con Nueva Zelanda (1) para sellar su pasaje. Egipto, que lidera con cuatro puntos, chocará contra Irán en Seattle.
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Todos los partidos del Mundial 2026 hoy domingo 21 de junio
Grupo I
- Noruega vs. Francia
Hora: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).
Estadio: Boston
- Senegal vs. Irak
Hora: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).
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Estadio: Toronto
Grupo H
- Uruguay vs. España
Hora: 21:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:00 (España).
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Estadio: Guadalajara
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita
Hora: 21:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:00 (España).
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Estadio: Houston
Grupo J
- Nueva Zelanda vs. Bélgica
Hora: 00:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 23:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 22:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 21:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 05:00 (España).
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Estadio: Vancouver
- Egipto vs. Irán
Hora: 00:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 23:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 22:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 21:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 05:00 (España).
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Estadio: Seattle
Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026
Grupo I
- Noruega vs. Francia
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
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- Senegal vs. Irak
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
Grupo H
- Uruguay vs. España
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / RTVE y DAZN (España) / ViX, TV Azteca y Canal 5 (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports, Canal RCN y Caracol (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
Grupo G
- Nueva Zelanda vs. Bélgica
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
- Egipto vs. Irán
Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora
Grupo A
México - Sudáfrica: 2-0
Corea del Sur - República Checa: 2-1
República Checa - Sudáfrica: 1-1
México - Corea del Sur: 1-0
República Checa - México: 0-3
Sudáfrica - Corea del Sur: 1-0
Grupo B
Canadá - Bosnia y Herzegovina: 1-1
Catar - Suiza: 1-1
Suiza - Bosnia y Herzegovina: 4-1
Canadá - Catar: 6-0
Suiza - Canadá: 2-1
Bosnia y Herzegovina - Catar: 3-1
Grupo C
Brasil - Marruecos: 1-1
Haití - Escocia: 0-1
Escocia - Marruecos: 0-1
Brasil - Haití: 3-0
Escocia - Brasil: 0-3
Marruecos - Haití: 4-2
Grupo D
Estados Unidos - Paraguay: 4-1
Australia - Turquía: 2-0
Estados Unidos - Australia: 2-0
Turquía -Paraguay: 0-1
Grupo E
Alemania - Curazao: 7-1
Costa de Marfil - Ecuador: 1-0
Alemania - Costa de Marfil: 2-1
Ecuador - Curazao: 0-0
Grupo F
Países Bajos - Japón: 2-2
Suecia - Túnez: 5-1
Países Bajos - Suecia: 5-1
Túnez - Japón: 0-4
Grupo G
Bélgica -Egipto: 1-1
Irán - Nueva Zelanda: 2-2
Bélgica - Irán: 0-0
Nueva Zelanda - Egipto: 1-3
Grupo H
España - Cabo Verde: 0-0
Arabia Saudí - Uruguay: 1-1
España - Arabia Saudí: 4-0
Uruguay - Cabo Verde: 2-2
Grupo I
Francia - Senegal: 3-1
Irak - Noruega: 1-4
Francia - Irak: 3-0
Noruega - Senegal: 3-2
Grupo J
Argentina - Argelia: 3-0
Austria - Jordania: 3-1
Argentina - Austria: 2-0
Jordania - Argelia: 1-2
Grupo K
Portugal - RD Congo: 1-1
Uzbekistán - Colombia: 1-3
Portugal - Uzbekistán: 5-0
Colombia - RD Congo: 1-0
Grupo L
Inglaterra - Croacia: 4-2
Ghana - Panamá: 1-0
Inglaterra - Ghana: 0-0
Panamá - Croacia: 0-1
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