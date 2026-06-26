Deportes

Partidos del Mundial 2026, hoy viernes 26 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo

La tercera fecha de la fase de grupos continuará con las definiciones de las zonas I, H y G

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El duelo entre las figuras del Manchester City y del Real Madrid definirá el primer puesto del grupo I del Mundial 2026-crédito Caean Couto-James Lang/REUTERS
La Noruega de Erling Haaland y la Francia de Kylian Mbappé definen al puntero de la zona I (REUTERS)

El Mundial 2026 ya se encuentra en la última fecha de la fase de grupos y la jornada del viernes 26 de junio contará con la definición de tres zonas. El día se iniciará con los duelos entre Noruega-Francia y Senegal-Irak por el Grupo I. Más tarde, por la zona H, Uruguay se enfrentará a España, mientras que Cabo Verde hará lo propio contra Arabia Saudita. La última en cerrarse será la zona G con los partidos ente Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán.

La jornada del viernes se abrirá con el choque estelar entre la Noruega de Erling Haaland y la Francia de Kylian Mbappé. Ambos llegan al duelo con seis unidades y el vencedor se quedará con la cima. Senegal e Irak, por su parte, buscarán su primera victoria para aspirar a una hipotética clasificación en el tercer puesto.

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Luego, Uruguay (2) se medirá contra España, que lidera con cuatro unidades, con la obligación de sumar puntos para soñar con la clasificación. Cabo Verde (2), por su parte, hará lo propio con Arabia Saudita (1) en Houston. La definición a la próxima ronda será minuto a minuto.

Uruguay se enfrentará a España con la obligación de sumar puntos (REUTERS/Amanda Perobelli)
Uruguay se enfrentará a España con la obligación de sumar puntos (REUTERS/Amanda Perobelli)

El día terminará con la resolución del Grupo G. Bélgica no tuvo un gran arranque al empatar en dos oportunidades y se enfrentará con Nueva Zelanda (1) para sellar su pasaje. Egipto, que lidera con cuatro puntos, chocará contra Irán en Seattle.

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Todos los partidos del Mundial 2026 hoy domingo 21 de junio

Grupo I

  • Noruega vs. Francia

Hora: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).

Estadio: Boston

  • Senegal vs. Irak

Hora: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).

Estadio: Toronto

Grupo H

  • Uruguay vs. España

Hora: 21:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:00 (España).

Estadio: Guadalajara

  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Hora: 21:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 20:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 19:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 18:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 02:00 (España).

Estadio: Houston

Grupo J

  • Nueva Zelanda vs. Bélgica

Hora: 00:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 23:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 22:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 21:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 05:00 (España).

Estadio: Vancouver

  • Egipto vs. Irán

Hora: 00:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 23:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 22:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 21:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 05:00 (España).

Estadio: Seattle

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Grupo I

  • Noruega vs. Francia

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

  • Senegal vs. Irak

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Grupo H

  • Uruguay vs. España

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / RTVE y DAZN (España) / ViX, TV Azteca y Canal 5 (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports, Canal RCN y Caracol (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Grupo G

  • Nueva Zelanda vs. Bélgica

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

  • Egipto vs. Irán

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Grupo A

México - Sudáfrica: 2-0

Corea del Sur - República Checa: 2-1

República Checa - Sudáfrica: 1-1

México - Corea del Sur: 1-0

República Checa - México: 0-3

Sudáfrica - Corea del Sur: 1-0

Grupo B

Canadá - Bosnia y Herzegovina: 1-1

Catar - Suiza: 1-1

Suiza - Bosnia y Herzegovina: 4-1

Canadá - Catar: 6-0

Suiza - Canadá: 2-1

Bosnia y Herzegovina - Catar: 3-1

Grupo C

Brasil - Marruecos: 1-1

Haití - Escocia: 0-1

Escocia - Marruecos: 0-1

Brasil - Haití: 3-0

Escocia - Brasil: 0-3

Marruecos - Haití: 4-2

Grupo D

Estados Unidos - Paraguay: 4-1

Australia - Turquía: 2-0

Estados Unidos - Australia: 2-0

Turquía -Paraguay: 0-1

Grupo E

Alemania - Curazao: 7-1

Costa de Marfil - Ecuador: 1-0

Alemania - Costa de Marfil: 2-1

Ecuador - Curazao: 0-0

Grupo F

Países Bajos - Japón: 2-2

Suecia - Túnez: 5-1

Países Bajos - Suecia: 5-1

Túnez - Japón: 0-4

Grupo G

Bélgica -Egipto: 1-1

Irán - Nueva Zelanda: 2-2

Bélgica - Irán: 0-0

Nueva Zelanda - Egipto: 1-3

Grupo H

España - Cabo Verde: 0-0

Arabia Saudí - Uruguay: 1-1

España - Arabia Saudí: 4-0

Uruguay - Cabo Verde: 2-2

Grupo I

Francia - Senegal: 3-1

Irak - Noruega: 1-4

Francia - Irak: 3-0

Noruega - Senegal: 3-2

Grupo J

Argentina - Argelia: 3-0

Austria - Jordania: 3-1

Argentina - Austria: 2-0

Jordania - Argelia: 1-2

Grupo K

Portugal - RD Congo: 1-1

Uzbekistán - Colombia: 1-3

Portugal - Uzbekistán: 5-0

Colombia - RD Congo: 1-0

Grupo L

Inglaterra - Croacia: 4-2

Ghana - Panamá: 1-0

Inglaterra - Ghana: 0-0

Panamá - Croacia: 0-1

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