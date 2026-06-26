Sociedad

ANMAT prohibió la venta de cosméticos para niñas, desinfectantes y productos médicos por irregularidades

El organismo prohibió el uso y la venta de cosméticos, desinfectantes y materiales médicos, al constatar la falta de inscripción sanitaria y la presencia de insumos falsificados en comercios y plataformas digitales

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Una niña con diadema rosa aplica maquillaje rosa en su párpado derecho con una brocha, mirándose en el espejo de un tocador con cosméticos.
Una niña se maquilla los párpados con un pincel y cosméticos infantiles, frente al espejo de un tocador en su habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata de uso, comercialización y distribución en todo el país de una amplia gama de cosméticos infantiles, productos desinfectantes y varios insumos médicos. La decisión fue publicada este miércoles 26 de junio en el Boletín Oficial y afecta tanto a comercios físicos como a ventas por internet y redes sociales.

La Disposición 3841/2026, alcanza a una serie de cosméticos destinados a niñas bajo las marcas Lady Idea, Hold Morning, M’Lundo, Miss Betty y Mocmallure. Entre los artículos señalados figuran: perfumes, kits de maquillaje, labiales y sets de gloss, todos con presentaciones dirigidas a público infantil y en algunos casos con imágenes reconocidas como Hello Kitty.

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El organismo oficial determinó que ninguno de estos productos había sido registrado ni contaba con inscripción sanitaria válida, lo que impide controlar las condiciones de fabricación, los ingredientes utilizados y la procedencia legal de los mismos.

Durante las inspecciones realizadas en distintos comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el personal del Servicio de Cosméticos y de Higiene Personal de la ANMAT detectó estos cosméticos sin el rotulado reglamentario ni los datos exigidos por la normativa vigente. Además, al consultar la base de datos oficial, no se halló ningún registro que correspondiera a los productos incautados.

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La autoridad sanitaria dispuso entonces la prohibición de uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio argentino de los cosméticos infantiles y de cualquier otro producto de las marcas mencionadas. Además, se notificó a organismos nacionales, provinciales y de defensa del consumidor sobre la medida, y se solicitó la baja de las publicaciones online que ofrecían los productos.

Por la misma razón, en la ANMAT actuó sobre la marca H2 soap, dedicada a la venta de desinfectantes, limpiadores y aromatizantes. El expediente se inició tras una denuncia y permitió constatar que la marca ofrecía sus productos a través de la página web oficial, redes sociales y plataformas de venta digital, sin contar con registros ni habilitación como establecimiento responsable, según la Disposición 3843/2026.

A pesar de que la autoridad sanitaría intentó notificar a la empresa responsable al domicilio declarado, la notificación no fue respondida. Finalmente, la ANMAT prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los lotes de los productos identificados como desinfectantes, limpiadores, aromatizantes y cualquier otro domisanitario bajo la marca.

El tercer eje de las prohibiciones informadas este miércoles apunta a insumos médicos hallados en la firma JMG S.A., ubicada en el partido de Guaymallén, provincia de Mendoza. Durante una inspección, se detectó la tenencia de una clipadora para cielo abierto marca EDLO y de etiquetas autoadhesivas correspondientes a electrodos desechables para niños marca Aesculap, ambos sin registro sanitario.

En el caso de las etiquetas, la empresa titular de la marca Aesculap, BBraun Medical SA, confirmó que los lotes y presentaciones detectados no se correspondían con productos legítimos y que el vencimiento declarado no coincidía con los registros originales. El informe oficial concluyó que se trataba de insumos falsificados.

Ante la falta de documentación respaldatoria y la imposibilidad de demostrar el origen legal de los productos, la ANMAT dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución. Además, se instruyó sumario sanitario a la empresa JMG S.A. y a su directora técnica por presunta infracción a la Ley de Medicamentos y a la Disposición 6052/13, que obliga a las empresas habilitadas para el tránsito de productos médicos a garantizar la trazabilidad, el registro y la procedencia legítima de los insumos.

Las prohibiciones se fundamentan en la protección de la salud pública y en la necesidad de garantizar que los productos comercializados cuenten con la debida inscripción, control y autorización oficial. El organismo recordó que sólo pueden comercializarse productos cosméticos, domisanitarios y médicos que cumplan con los requisitos legales y regulatorios, y recomendó a la población abstenerse de adquirir artículos que no ofrezcan garantías sobre su procedencia y seguridad.

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