Panamá

Autoridades capturan a dos dirigentes obreros por presuntos delitos en fondos asignados a una confederación sindical panameña

La supuesta lesión patrimonial causada el Estado es por el orden de los $750 mil, afirma la Procuraduría General de la Nación

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Los dirigentes aprehendidos pertenecen al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi). EFE/Bienvenido Velasco
Los dirigentes aprehendidos pertenecen al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi). EFE/Bienvenido Velasco

Los dirigentes sindicales Genaro López, exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), y Marco Andrade, fueron aprehendidos por la presunta comisión del delito contra la administraciónpública en la modalidad de peculado.

Las autoridades aseguran que al Estado se le ocasionó una lesión patrimonial de $750,951.50, relacionados a fondos asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

Las diligencias de allanamiento y registro de esta semana, previamente autorizadas por un juez de garantías, se desarrollaron en las provincias de Panamá Oeste y Panamá donde la Fiscalía aseguró que ubicó indicios relacionados a la investigación por hechos cometidos en el periodo (2019-2023), de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación.

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La operación, llamada “Sedu”, la realiza la entidad de investigación, tras una pesquisa iniciada luego de un informe de auditoría que sostiene reflejaba irregularidades en el uso de fondos estatales asignados a Conusi, provenientes del 5% del seguro educativo que se descuenta a trabajadores del sector privado y público.

En los actos de investigación, la Fiscalía Anticorrupción señala en una nota de prensa que determinó que los fondos del seguro educativo descontados a todos los trabajadores no fueron utilizados para promover la educación sindical, ni para reparar escuelas, sino para otros fines no previstos en la ley.

Manos de un hombre esposadas por detrás, vistiendo una camiseta blanca, sobre un fondo gris liso.
La Fiscalía asegura que ubicó indicios relacionados a la investigación por los hechos cometidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, había sido aprehendido en mayo de 2025, luego de presentarse de manera voluntaria ante la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, con la intención de conocer los cargos por los que se le investigaba.

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En esa oportunidad la causa penal se originó tras una querella presentada por extrabajadores de un proyecto de construcción en la isla de Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

Los denunciantes, afiliados al Suntracs, alegan haber sido víctimas de una supuesta estafa vinculada a la cooperativa del sindicato, registra el diario Critica.

En febrero de este año la jueza de garantías sustituyó el arresto domiciliario por reporte periódico, todos los viernes. También recibió la medida de impedimento de ingresar a la provincia de Bocas del Toro.

López fue candidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia en las elecciones generales del 2014.

El dirigente sindical, Genaro López, quien fue candidato presidencial en las elecciones generales del 2014, ya había sido detenido en mayo de 2025. (Telemetro)
El dirigente sindical, Genaro López, quien fue candidato presidencial en las elecciones generales del 2014, ya había sido detenido en mayo de 2025. (Telemetro)

Por su parte, Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), recién participó en Ginebra, Suiza, encabezando una delegación obrera durante la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, foro en el que Panamá quedó incluida por segunda ocasión en la lista de 24 países señalados por violaciones a la libertad sindical.

El dirigente declaró que la administración del presidente José Raúl Mulino dispone ahora hasta el próximo 1 de septiembre para responder ante una comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las denuncias presentadas y las medidas que adoptará para corregir las violaciones señaladas.

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