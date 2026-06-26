El Gobierno está envuelto en contradicciones y no logra salir del caso Adorni ni relanzar la gestión

La mesa política le festeja el cumpleaños a la senadora Patricia Bullrich

“Hay que seguir. El Congreso se activó. No puede haber una parálisis por el tema Adorni”, planteó ante Infobae una fuente de la mesa política en la previa de la frustrada sesión en la Cámara de Senadores que iba a tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero también la insistencia del bloque del PRO para interpelar al jefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Lejos de una versión unificada, en la administración libertaria conviven distintas explicaciones sobre lo ocurrido el pasado jueves en el recinto.

Una vez más, el accionar legislativo exhibió la problemática que atraviesa al oficialismo y que lo somete semana tras semana a las mismas dificultades. El impacto político de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ministro coordinador y la interna entre los vértices del Triángulo de Hierro, a la que se suman los crecientes gestos de autonomía de la senadora Patricia Bullrich, constituyen hoy uno de los principales obstáculos en la compleja tarea por recuperar la actividad.

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Con intención de pasar de página, el presidente Javier Milei impulsó una serie de cambios en el área de comunicación para un obligado relanzamiento que permita a la tropa recuperar el entusiasmo interno. Con el desembarco de Adrián Ravier en la Vocería Presidencial, y el de Fabián Fernández en la Secretaría de Prensa, el oficialismo apostó por desempolvar la comunicación que permanecía suspendida desde marzo y a probar con un estilo de menor confrontación con los medios para esta “nueva etapa”.

Sin embargo, las modificaciones todavía no lograron alterar el escenario político. La persistencia de la oposición —y de algunos aliados— en avanzar con la interpelación de Adorni continúa complejizando los planes de superación del Poder Ejecutivo.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora de LLA, Patricia Bullrich

“El tema está difícil”, admitió una fuente que transita a diario la Casa Rosada, al tiempo que detectó una ausencia en la estrategia para compatibilizar la actividad legislativa con la defensa del ministro coordinador. No obstante, la permanencia del funcionario es un debate terminado para Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes se deshicieron en gestualidades para ratificarlo pese a los movimientos en la causa.

Como en todo, detrás de la suspensión de la sesión del pasado jueves convergen tantas versiones como integrantes tiene la mesa política.

“El Gobierno cuando carece de estrategia acude al ‘vamos viendo’. Legislativamente es idéntico a lo que intentó en 2025, cuando todo se había desmadrado, con la diferencia de que ahora tiene mucho mejor número, entonces sufre menos que antes”, precisaron desde una de las tribus a este medio.

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Asimismo, hay quienes coincidieron en la versión expuesta por Bullrich, quien argumentó que La Libertad Avanza no dio quórum debido a que no quiso habilitar una sesión en la que el peronismo buscaba tratar la interpelación contra Adorni.

“Se hizo una maniobra para que se caiga la sesión y evitar la interpelación de Adorni. El resto de la agenda se sacrificó en función de eso", plantearon ante Infobae. “Nos sirvió. Unión por la Patria no bajó porque no tenía los votos”, coincidió un funcionario karinista que articula entre el Ejecutivo y el Congreso.

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a la senadora Patricia Bullrich por los pasillos del Congreso

Como ocurrió en otras sesiones, sectores de la administración libertaria apuntaron contra la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por haber perdido la oportunidad para sancionar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según exponen, no es la primera vez que el tratamiento de la normativa se posterga: a principios de mes, la legisladora había pospuesto su tratamiento en el marco de la sesión en la que se aprobaron 74 pliegos judiciales, entre ellos el de María Verónica Michelli.

“Fue una canallada de Bullrich, condiciona todo y después involucra a los aliados. La misma de siempre: hace todo en función de su rédito político. Teníamos los votos para Propiedad Privada y la gestión debe continuar. Mezcla todo”, precisó un alfil negociador a este medio.

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En algunos despachos de Balcarce 50 aspiraban a anotarse otro proyecto en el haber, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el Super RIGI, y sostenían que el PRO no contaba con los dos tercios necesarios para habilitar el debate por que preveían discutir el próximo miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En el karinismo incluso atribuyeron la estrategia del partido amarillo a su titular, Mauricio Macri. Detrás del accionar instrumentado por Goerling Lara —detectaron— se esconde la determinación del exmandatario de acorralar al funcionario como respuesta a las críticas del libertario durante su discurso en Fundación Faro. “El calabrés reaccionó violentamente y lo mandó a Goerling que tuvo sus minutos de fama”, ironizaron ante este medio.

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El jefe de bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, en Infobae en Vivo

Por su parte, a la ex ministra le facturaron no lograr sostener la dinámica parlamentaria para dejar atrás la polémica que envuelve al ministro coordinador, con el que agiganta sus diferencias pese a los intentos de los Milei por mantener la armonía.

Desde el entorno de la legisladora admitieron que contaban con los votos necesarios para la sanción del proyecto por el que formalmente convocaron la sesión, pero aclararon que las bancadas socias no estaban dispuestas a acompañar al Ejecutivo en los intentos por frustrar los planes del PRO y el peronismo.

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“Los aliados preferían no poner la cara por Adorni al tener que rechazar el pedido. Cuando vieron la puerta, dijeron ‘salimos por acá’. Patricia prefirió comerse un solo golpe y no dos. Está hinchada las pelotas de este tipo”, afirmaron respecto de Adorni.

Desde el Senado intentaron justificar además el accionar de la legisladora al esgrimir que la negociación con los espacios políticos en la Cámara Alta para cumplir con los planes que traza el Poder Ejecutivo se complejizó en el último tiempo. “En la Rosada les cuesta entender lo que es la construcción con la oposición. Cuando los obligás a hacer éticamente algo que no quieren, puede salir cualquier cosa”, explicaron.

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Tras el respaldo de Javier y Karina Milei al jefe de Gabinete, el principal desafío del oficialismo pasa por retomar la agenda política y contener el impacto de la investigación en curso. Sin embargo, las diferencias y las versiones cruzadas que dejó la sesión frustrada alimentan la sensación de que, puertas adentro, “algo huele mal en Dinamarca”. Antes de coordinar una defensa, el Gobierno deberá ordenar una interna que continúa condicionando el funcionamiento de la administración.